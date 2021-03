Celebramos el Día Internacional de la Mujer a través de las historias de nuestras vecinas, madres, hijas y amigas resilientes al asociarnos con This Is Tucson para esta serie bilingüe especial, Las Mujeres de la Pandemia. Las notas son escritas por las periodistas Veronica Cruz, Stephanie Casanova, Gloria Knott, Danyelle Khmara y las colaboradoras externas Paula Díaz y Maritza Felix; con ilustración de Chiara Bautista; diseño en la edición impresa de María Camou; fotos de Mamta Popat y Rebecca Sasnett; y edición de Liliana López Ruelas e Irene McKisson. Busca las versiones en inglés desde el sábado 13 de marzo en This Is Tucson.

Después de perder su trabajo antes de la pandemia y tener algo de tiempo libre durante la cuarentena, Desireé Guerrero decidió hacer algo para ayudar a los necesitados.

"He querido hacer algo como esto durante algunos años, pero nunca supe por dónde empezar y estaba teniendo dificultades para compararme con otras organizaciones que estaban haciendo tantas cosas maravillosas", dice. "El año pasado, justo cuando las cosas comenzaron a apagarse debido a la pandemia, esto se encendió dentro de mí para comenzar a hacer algo".

Guerrero es una de las muchas mujeres en Tucsón que han donado desinteresadamente tiempo y recursos para ayudar a la comunidad durante la pandemia del COVID-19. Lo que comenzó comprando alimentos para algunos vecinos se convirtió en una organización: South Tucson Community Outreach, que prepara y entrega cajas de alimentos de emergencia por única vez para los residentes en ciertas áreas del lado sur de Tucsón.

“El área del lado sur en la que queríamos enfocarnos era un área con la que estoy familiarizada y un área con mayor necesidad, donde vi que la gente necesitaba ayuda”, dice Guerrero, y agrega que espera expandir la región de entrega este año.

El South Tucson Community Outreach comenzó solo con Guerrero, quien compraba alimentos de su propio bolsillo y entregaba las cajas ella misma.

Desde entonces, el programa ha recibido ayuda de voluntarios y organizaciones locales como la Galería Mitotera. Un evento para reunir alimentos realizado en agosto tuvo tanto éxito que ayudó al South Tucson Community Outreach a abastecerse de alimentos que duraron hasta fin de año.

Afortunadamente, Guerrero pudo encontrar trabajo en un bufete de abogados poco después de perder su empleo anterior.

“Estaba haciendo malabares (y todavía los hago), pero al principio fue difícil administrar un trabajo de tiempo completo y esto, que se sentía de tiempo completo” también, señala. “Ha sido un poco más fácil ahora que tengo mucha más gente para ayudar, por lo que estoy muy agradecida. Y estoy feliz de que la gente quiera ayudar y tenga la misma idea que yo".

“Me encanta ver a la comunidad unirse y ayudarse unos a otros”, comenta. “Comencé a hacerlo yo misma, pero no hubiera podido continuar y estar donde estoy ahora sin el apoyo de la comunidad”.

Guerrero ha recibido apoyo de otras mujeres de Tucsón, desde mujeres que le dan consejos sobre ayuda mutua, mujeres que lideran organizaciones locales, hasta una mujer que hacía tamales para las cajas de comida que se repartieron en Navidad.

Una de las mayores inspiraciones de Guerrero ha sido Jennifer Parlin, del Jardín Comunitario de la Universidad de Arizona (University of Arizona Garden Kitchen), quien ayudó a South Tucson Community Outreach a almacenar alimentos, solicitar subvenciones y hacer correr la voz entre los voluntarios.

“Las mujeres están... luchando contra esta pandemia”

La Fundación Sunnyside es una de las muchas organizaciones del sur de Arizona que ha brindado apoyo a quienes más lo necesitan.

Desde junio, la Fundación Sunnyside, con la ayuda de United Way de Tucsón y el sur de Arizona, de pequeñas empresas y donantes individuales, pudo proporcionar alrededor de $65,000 a las familias a través de un fondo de ayuda de emergencia.

“El fondo de ayuda de emergencia se inició porque necesitábamos una forma más rápida de ayudar a las familias que la que ofrecían los sistemas tradicionales”, dice la directora ejecutiva de la fundación, Kerri Lopez-Howell. “Queríamos una forma más equitativa de recibir la ayuda”, una que ayudara a las familias antes de que estuvieran en crisis.

Con asociaciones que incluyen el Condado Pima, el Banco Comunitario de Alimentos del Sur de Arizona, Cox Communications y Raytheon, las iniciativas de la Fundación Sunnyside durante el último año también han incluido campañas de recolección de alimentos y ayuda para casi 2,000 personas a través del Fondo de Ayuda para Inmigrantes We Are One /Somos Uno, dispositivos de WiFi para cubrir la escuela primaria Summit View y cientos de becas relacionadas con el Internet otorgadas a maestros.

“Creo que me quedé enganchada con qué más se podría hacer y si puedo cambiar esa parte de mi cerebro -la sensación de que hubiera deseado poder ayudar más. Siempre siento un poco de presión, pero me siento muy honrada (de ayudar a la comunidad)”, dice Lopez-Howell. Es realmente una lección de humildad ser parte de la comunidad de esta manera: tener la confianza de colaboradores y maestros. Es como cuando alguien te deja cargar a un bebé recién nacido y estás emocionado pero tienes miedo, así es como me siento".

"Es fácil decir que se siente bien (ayudar), pero a veces es frustrante el hecho de que tengamos que hacer esto".

Pero lo más importante es la colaboración, dice Lopez-Howell. Y gran parte de esa colaboración ha sido con mujeres.

“Las mujeres son criaturas increíbles que encuentran la manera de hacerlo”, dice Lopez-Howell. “El equipo que me ayudó a construir el fondo de ayuda de emergencia fueron tres mujeres en el distrito y todas estaban navegando en el COVID como el resto de nosotros. Con niños en casa, miembros de la familia enfermándose… 2020 fue muy duro para todos mentalmente".

Pero a pesar de las luchas personales, las mujeres de la comunidad se unieron para ayudar.

"No era el trabajo de nadie", dice Lopez-Howell. "Pero nadie se detuvo a decir: 'Esta no es mi responsabilidad'".

"Hay mucha colaboración, generosidad y sacrificio por parte de las mujeres en puestos de liderazgo", dice. "Tenemos mucha suerte de tener a las mujeres en el liderazgo que tenemos en todos los sectores".

"Las mujeres están en todas partes y están luchando contra esta pandemia".

Una manita con la tecnología

Otro ejemplo más de una mujer que ayuda a la comunidad a través de las luchas de la pandemia es Grace Beltrán, residente desde hace mucho tiempo de Sur Tucsón.

Beltrán ha ayudado a ocho personas, la mayoría de las cuales son sus vecinos, a programar una vacuna contra el coronavirus. Estaba motivada para ayudar después de enterarse de la lucha de su madre para registrarse y obtener una cita.

"Mi mamá no tiene WiFi, no tiene ninguna tecnología, por lo que estaba preocupada por cómo iba a recibir la vacuna", dice Beltrán.

Después de esperar más de una hora para comunicarse con la línea directa del Condado Pima, Beltrán dijo que su madre se desanimó y colgó.

“Le dije: 'Mamá, debiste haberme dicho, yo lo habría hecho por ti'”, señala. "Así que inmediatamente tomé mi computadora portátil y la registré y luego comencé a pensar, 'si ella está batallando, hay mucha más gente en mi barrio' y luego amplié mi perspectiva y pensé que probablemente había más gente en la ciudad de Sur Tucsón".

Beltrán comenzó a preguntar a sus vecinos mayores y amigos si se habían registrado y descubrió que algunos no sabían cómo; algunos no tenían la tecnología o la conexión a internet, algunos no podían leer la información de registro en inglés y uno tenía problemas para leer la información de registro en línea debido a su dislexia.

Beltrán creó cuentas de correo electrónico para quienes no las tenían y, debido a su relación de confianza con sus vecinos, le permitieron controlar la cuenta para detectar cambios en sus citas o actualizaciones importantes.

También imprime las confirmaciones de las citas y las entrega a sus vecinos, y guarda su propia copia en caso de que alguien pierda la suya.

Búscalas en línea Encuentra más información sobre South Tucson Community Outreach en southtucsonco.com y sobre la Fundación Sunnyside en sunnysidefoundation.org

+6 Las Mujeres de la Pandemia: Enseñar, limpiar, cuidar y curar, verbos esenciales en tiempos de crisis Cuatro mujeres comparten sus experiencias como trabajadoras esenciales durante la pandemia. Sus familias, sus colegas y el deseo de ayudar a revertir las injusticias sociales las han ayudado a vencer el miedo y el cansancio.

+5 Las Mujeres de la Pandemia: Su liderazgo político se ha hecho más fuerte Desde la primera senadora electa por Arizona, las alcaldesas, legisladoras locales, jefas de departamentos de salud y otros puestos clave, el liderazgo de las mujeres ha resonado en medio de la pandemia del COVID-19.

+3 Las Mujeres de la Pandemia: Así sanan estas 3 mexicanas dedicadas a la salud emocional Martha, Fanny y Jimena son tres latinas al servicio del cuerpo, espíritu y corazón de otros que a veces no saben qué hacer con lo que ellas mismas sienten y que se han nutrido durante la pandemia.

La reporter Veronica M. Cruz contribuyó a este reportaje.

