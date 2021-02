Periodista y cineasta de Tucsón estrena película este viernes

“Muchos me dijeron que utilizar los recursos del periodismo y aplicarlos al cine es una locura; otros me dijeron que era una genialidad”.

Contador de historias

Autodidacta por naturaleza, Ybarra se sumergió en el periodismo con la ayuda de varios colegas. Aprendió técnicas del oficio que le servirían también para sus proyectos de cine, como trabajar con imágenes, operar la cámara, editar, entrevistar.

Pero, sobre todo, el periodismo le mostró que donde hay vida, siempre hay algo qué contar.

“El periodismo me ha enseñado que viendo con los ojos correctos podemos encontrar muchas historias humanas. Me enseñó a ver el mundo con ojos de observador”, dice Ybarra, quien tiene en su haber una decena de cortometrajes y la película “La última Playa” (2009).

Por experiencia propia y por la influencia de Robert Rodriguez, Ybarra aprendió que en el cine se puede hacer mucho con poco.

“Me han criticado porque dicen que me creo que puedo hacerlo todo. Pero así como el reportero es camarógrafo, editor, escritor, etc., y hace de todo con pocos recursos”, así se puede hacer en el cine. “Te dicen que necesitas a muchas personas para que cada uno haga un trabajo, pero no te dicen cómo les vas a pagar”.

Ybarra invirtió $10,000 dólares en All We Have.

Su madre y su esposa hicieron una aportación, otra pequeña parte vino de una campaña de recaudación, y aproximadamente el 70% de los recursos los obtuvo de préstamos y ahorros.

La realización completa de All We Have le llevó a Ybarra varios años en dos etapas: el antes y el después de un cáncer en el área abdominal de su esposa. La idea empezó en 2016, rodó las escenas en 2018 y entonces vino el diagnóstico. “Eso me volteó el mundo”.