Un empleado de un Fry’s en Tucsón gana $1 millón por vacunarse contra el Covid

“Tengo 60 años y, con suerte, tengo un par de años más (de vida laboral). Todavía quiero seguir trabajando y ser productivo”, dijo.

Christina Rocha, esposa de Reyes, estaba a su lado cuando se anunció la noticia. Sin embargo, debido a una cuidadosa planificación por parte de la gerente de asuntos corporativos de Kroger Co., Pam Giannonatti, ella también quedó atónita al conocer la noticia.

“Pam, de la empresa, me llamó y me dijo que, ya que Rey hace mucho por la comunidad, especialmente como parte del comité de rodeo, querían sorprenderlo con el premio del comité. Me dijo que querían mantener la noticia en secreto, pero que les gustaría que yo estuviera allí”, comentó Christina Rocha, quien aquel día llevaba un par de botas vaqueras.

Cuando realmente se dio el anuncio, en la sección de frutas y verduras de la tienda, Rey estaba temblando, según Christina.

“Yo le dije: 'Solo escucha y mira qué pasa'”, dijo. "Y él todavía estaba inquieto, como pensando: ¿qué está pasando? Entonces Mónica lo anunció y, él simplemente se desmoronó; yo le froté la espalda y lloré”.

Edward Celaya is a breaking news and marijuana reporter. He has been on both beats since May 2021.