17 lugares de Tucsón donde comprar tortillas de harina, nuestro sello emblemático

Especialidades: Además de sus tortillas prácticamente laminadas, Mendez Bakery elabora un delicioso pan dulce. Prueba los que tienen relleno de frutas, algunos son mejores que un pastel.

Bono: Esta panadería es la antigua casa del icónico Le Caves original.

Mi Casita Tortilla

Ubicación: 4439 S. Sixth Ave.

Horario: De 6 a.m. a 5:30 p.m., de lunes a sábado

La Palma Tortilla Factory

Ubicación: 3624 N Oracle Rd

Horario: De 7 a.m. a 6 p.m. de lunes a sábado | Domingos de 7 a.m. a 1 p.m.

The Quesadillas

Ubicación: 2418 N. Craycroft Road

Horario: De 10:30 a.m. a 8 p.m. de lunes a viernes | Sábados de 11 a.m. a 8 p.m.

Especialidades: Con ese nombre, su especialidad es evidente, The Quesadillas, their specialty may be self–evident. Try the mesquite–grilled carne asada.