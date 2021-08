La ruta del dogo: dónde comer hot dogs en la zona central de Tucsón

This story was created by #ThisIsTucson and underwritten by Visit Tucson, spotlighting Tucson's unique flavors and hot deals on cool staycations. Thank you for supporting the local organizations that support us!

La comida es más que comida. Uno lo sabe. Son las personas que la hacen y las personas con las que la comes. Entonces, cuando hablamos de una comida tan representativa de Tucsón como un hot dog sonorense, no puedo escribir sobre ella sin considerar su contexto.

Para algunos, ir por un hot dog es dar un viaje a El Güero Canelo, amontonados en un auto familiar. Podría significar también una parada rápida cerca de Alvernon y Pima y estacionarse en la amplia extensión de ese lote arenoso donde se puede ver todo el cielo y la mayor parte de las Catalinas. Aquí en Tucsón sabemos qué hacer con el espacio. Este lugar nunca está vacío. Te sientas en tu puerta trasera con algunos amigos del trabajo, o debajo de la carpa para cubrirte del sol. El hambre es la mejor salsa y El Sinaloense es insuperable.

Para mí, un dogo sonorense significa traer amigos de fuera a mi ciudad y, juntos, descubrir algo que había estado ignorando deliberadamente durante 24 años. Mi mamá siempre llamaba a los hot dogs de Sonora una bomba intestinal, algo para el metabolismo masculino. Mi amiga Jenny se mudó aquí desde Maine y trajo su amor por los hotdogs con ella.

"Saber que Tucsón tenía su propio hot dog realmente habría sido un punto de venta", dijo, un mes después de que firmamos el contrato de arrendamiento.