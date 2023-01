Pequeñas casas casi listas para adultos jóvenes que estuvieron en cuidado temporal

La construcción de una mini comunidad en Tucsón de casas pequeñas para jóvenes que viven la transición del cuidado temporal a una vida independiente está en marcha, con seis de los 10 edificios completos y los otros cuatro a punto de terminarse.

La organización I Am You 360 fue creada a fines de 2013 por Desiree Cook, quien decidió utilizar sus experiencias para ayudar a la comunidad. Cook vivió adicciones que la llevaron a prisión y sus hijos fueron puestos em hogares de acogida (foster care).

Cook también experimentó la falta de vivienda antes de tomar la decisión de reinventarse.

Durante sus primeros años, el enfoque del grupo I Am You 360 fue proporcionar bolsas con productos de higiene personalizadas para niños y adolescentes en cuidado temporal, pero en los últimos años los esfuerzos se han expandido para incluir soluciones de vivienda para jóvenes que se están independizando.

En 2021, el desarrollador de Tucsón Louis Blass, de Crest Contracting, otorgó a Cook el uso deun complejo de departamentos renovado, que 10 adultos jóvenes de diversos orígenes y etnias llaman hogar. Se reúnen regularmente para clases que enseñan habilidades y autodesarrollo y han trabajado juntos para cultivar verduras en un jardín comunitario en el lugar.

Y aunque los departamentos son una opción segura y temporal, el plan de ensueño de Cook es comprar propiedades y construir pequeñas comunidades en todo Tucsón.

La idea es comprar el terreno y depositar la mitad del alquiler de $1 por pie cuadrado de cada residente, que pagan en la casa de 450 pies cuadrados, en una cuenta de ahorros que la persona puede usar más tarde para el pago inicial de una casa propia una vez que esté lista para mudarse.

En marzo, Cook comenzó la construcción de la primera villa al lado de la oficina del lado Este de I Am You, en un lote vacío que estuvo vacante durante décadas. Se han sentado los cimientos y se han construido muros para el centro comunitario y cinco de las nueve casas, gracias nuevamente a Blass y Crest Contracting, que están trabajando con Cook en un sistema de pago por uso.

"Ningún otro contratista nos tomaría a menos que tuviéramos los 1.5 millones de dólares completos", dijo Cook. Pero el mensaje de Cook resonó en Blass, quien ordenó a su gerente de construcción Shawn Berna que hiciera lo que pudieran para ayudar a la causa.

Los fondos para las primeras cinco casas y el centro comunitario provinieron de una subvención de la Ley del Plan de Rescate Americano de la ciudad de Tucsón, de OneAZ Credit Union y de la comunidad. Las últimas cuatro casas fueron pagadas por la comunidad, incluyendo un puñado de organizaciones locales sin fines de lucro, dijo Cook, y agregó que los techos, ventanas y puertas aún no han sido financiados.

"Cinco años ha estado en desarrollo y verlo llegar a buen término no solo nos llena de humildad, sino el hecho de que Arizona (ocupa un lugar destacado en la nación para) la falta de vivienda, es una necesidad", dijo Cook. "Creemos firmemente en este proyecto, principalmente por la idea de que o invertimos ahora o pagamos las consecuencias después. De cualquier manera, vas a pagar. Pero quizá el dinero de tus impuestos se destinará a cosas que puede que no apoyes".

Los donantes de I Am You 360 pueden ver a dónde va su dinero, ya sea a través de las cuentas de redes sociales del grupo o simplemente conduciendo por el lugar, dijo Cook.

"La comunidad nos ha ayudado a llegar a donde estamos ahora, así que siento que le debemos a la comunidad ver a dónde va su dinero", dijo. "Este es un esfuerzo de 'nosotros'".

"Las voces de los residentes pueden ser escuchadas"

Cook y Berna esperan que las cuatro casas restantes, ya pagadas, se construyan esta primavera, si el clima lo permite.

El siguiente paso serán los techos, ventanas y puertas, para los que Cook actualmente está recaudando $500,000. Debido a que Crest tiene otros trabajos, puede alejarse de este proyecto y reanudar el trabajo cuando el financiamiento lo permite.

En diciembre, Cook recibió una donación de $5,000 de la organización local sin fines de lucro 100 + Teens Who Care Tucson y a principios de este mes, los supervisores del Condado Pima votaron para asignar $5,000 en fondos para ayudar con el marco y las puertas de cinco de las casas. Pero Cook todavía tiene un largo camino por recorrer.

Ella estima que todavía necesita recaudar un total de $800,000 a $ 1 millón para completar la primera villa, incluidos techos, ventanas, puertas, jardinería, riego, un mirador, jardín comunitario y configuración de recolección de agua. El paisajismo debería costar $150,000, dijo, y Cook espera recolectar donaciones en especie para cosas como inodoros, lavamanos, accesorios y más.

"Estos niños son víctimas del tráfico sexual, el tráfico de personas, el sistema judicial. Hay tantas cosas que por las que tienen que pasae en la vida solo para sobrevivir. He estado orando por un donante de un millón de dólares", dijo Cook.

La villa incluirá una sala comunitaria de 250 pies cuadrados para clases, reuniones con terapeutas y, finalmente, producción de podcasts.

"Para que las voces de los residentes puedan ser escuchadas sobre temas que les preocupan con respecto a sus experiencias vividas", dijo Cook. "La crisis en la que estamos y sus experiencias vividas importan, pero también saber que hay millones de niños que están viviendo lo mismo. Eso es enorme".

Berna, gerente de construcción, dijo que ha sido divertido ver a Cook establecer y recaudar fondos para hacer realidad su sueño.

"Mis experiencias vividas realmente me han dado la resiliencia y la persistencia", dijo Cook. "He estado sin hogar. Sé lo que es ir de un pilar a otro y no tener a tus hijos porque están en cuidado temporal. Creo que eso ayuda a acelerar mis motores".

"Toda la energía que puse en mi adicción a las drogas y mi actividad ilegal, la he embotellado ahora y he hecho la transición por el bien de la comunidad".

Cook dijo que cree que ha tenido que trabajar más duro para generar confianza porque es una mujer afroamericana. Berna dijo que Blass ha dicho lo mismo sobre Cook. "Me pone triste, porque eso no debería ser algo real", dijo Berna.

Cook dijo que tiene que sacudirse eso, ya que se trata de los niños, y la población que su proyecto apoya es un grupo que estadísticamente ha caído por las grietas.

"Depende de nosotros embonarlos de nuevo en el tejido de la comunidad para que podamos tener mejores resultados", dijo.

Tasa de éxito

I Am You 360 ya ha visto mejores resultados en el complejo de apartamentos que sirve como fase 1 del proyecto. Cook dijo que continuarán usando el modelo de 10 viviendas, porque han visto que funciona.

"Es más fácil diseccionar problemas, es más fácil unificar. Tienes 10, hace que todos sean responsables por uno al otro", dijo. "Te conviertes en tu propio vigilante del vecindario en la comunidad, y eso es lo que hemos visto. No ha sido perfecto, pero hemos visto una tasa de éxito del 80%".

Cook dijo que dos de los residentes originales han abandonado el apartamento por su cuenta en circunstancias positivas. Una joven pudo reconstruir una relación saludable con su madre y terminó mudándose a casa. Una segunda residente con apoyo familiar decidió mudarse con su hermana, creyendo que alguien más necesitaba más el programa. Dos nuevos residentes han tomado sus lugares.

Los residentes cocinan unos para otros, cuidan a los hijos de los demás y tuvieron una celebración de "Friendsgiving". Toman clases, incluyendo banca, presupuestos, defensa personal y más, gracias a los socios de la comunidad que quieren ayudar.

"Es genial verlo", dijo Berna. "Estás enseñando a niños que no habrían tenido la oportunidad de ser adultos. Eso no es lo que se enseña en la escuela, son las cosas que te enseñan tus padres o al verlo. Pero si no llegas a ver eso, ¿cómo lo sabes? Y ahora son capaces de hacerlo entre ellos".

Cook dijo que esta experiencia no solo enseñará a los residentes cómo construir relaciones, sino que también los conectará por el resto de sus vidas.

"Es una relación muy íntima que hemos establecido con ellos", dijo. "Tenemos uno que se graduó y obtuvo su GED, hemos tenido residentes que compraron sus primeros autos. Una acaba de graduarse de la escuela de cosmetología, aprobó y obtuvo su licencia. Tenemos uno que es un jefe de cocina, uno que es un asistente de salud en el hogar. Esto es lo que estamos produciendo. No se trata solo de darles un hogar".

'Me hace sentir bien'

Hace seis meses, Cook se retiró de su carrera como estilista para trabajar en I Am You 360 a tiempo completo.

En los meses siguientes, nuevos miembros del personal se han unido a la organización sin fines de lucro, incluida Mariah Phifer, de 18 años, quien se mudó a Tucsón desde Carolina del Norte hace unos meses con su hija. Ella ha estado trabajando como coordinadora del dispensario de higiene durante los últimos dos meses, sirviendo a docenas de familias en la comunidad.

"Ayudamos a mucha gente. Es increíble", dijo Phifer.

Phifer fue referida al puesto por Goodwill Metro, con Cook diciendo que su experiencia vivida la hace perfecta para I Am You 360. También trabaja como facilitadora de programas con Girl Scouts of Southern Arizona y asiste a la escuela nocturna. Eventualmente le gustaría hacer trabajo en el hospital y comenzar su propia organización sin fines de lucro para madres adolescentes y víctimas de violencia doméstica.

"Estaba escapando de una relación (de violencia doméstica), así que venir aquí y ayudando a otras chicas jóvenes que son como yo y simplemente ayudándolas con su autoestima, si alguien hubiera hecho eso por mí, probablemente nunca me habría sentido atrapada", dijo Phifer. "Para mí, poder ser parte de eso me hace sentir bien".

Jasmine Angulo trabaja como enlace comunitario para los residentes actuales y coordinadora de solicitudes para la pequeña villa. También ayuda a impartir las clases de autodesarrollo de I Am Someone.

Angulo, ahora de 21 años, conoció a Cook cuando tenía 14 años a través de un programa de verano llamado Project Pearl.

"Desiree se me acercó el último día y me dijo: 'Creo que te gustaría esto'", dijo Angulo, refiriéndose al plan de estudios de la clase I Am You 360. "Ella venía todas las semanas al Boys and Girls Club al que iba y me entrenaba durante una hora cada semana, y luego pude tener mi propia clase I Am You 360 en el Boys and Girls Club durante 10 semanas seguidas".

Angulo dijo que ha estado involucrada desde ahí, asumiendo un "trabajo de niña grande" con la organización sin fines de lucro hace aproximadamente un mes.

"Es realmente emocionante retribuir a mi comunidad de una manera tan excelente y también recibir un pago por ello", dijo. "A Desiree siempre le gusta contratar a jóvenes que quieran retribuir y eso está empoderando a todas las personas".

Angulo tiene la tarea de revisar docenas de solicitudes para la pequeña aldea y los apartamentos de la Fase 1. Algunos están en lista de espera y si el solicitante no es una buena opción, se les proporcionan recursos y palabras de aliento para que la interacción termine con una nota positiva.

"Tucsón está lleno de recursos", dijo Angulo. "No estamos tratando de reinventar nada, solo estamos tratando de ayudar a la gente. Y cuando no podemos ayudar, alguien de la comunidad puede ayudarlos".