Noche de doble emoción para Salpointe y CDO en finales de softbol y beisbol 4A

Juegos de Campeonato

LUNES

SOFTBALL

Juego de campeonato estatal clase 4A

No. 1 Salpointe Catholic vs. No. 3 Canyon del Oro en el Estadio Rita Hillenbrand Stadium, 1700 E 2nd St, Tucson, 5 p.m.

BEISBOL

Juego de campeonato estatal clase 4A

No. 3 Salpointe Catholic vs. No. 4 Canyon del Oro en Hi Corbett Field, 700 S Randolph Way, Tucson, 7:30 p.m.

MARTES

BEISBOL

Campeonato estatal clase 5A

No. 1 Nogales vs. No. 3 Buckeye Verrado at Tempe Diablo Stadium, Tempe, Az., 4 p.m.