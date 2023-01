La lucha por los derechos de las trabajadoras domésticas en Arizona apenas comienza

"Si no estás en la mesa, entonces estás en el menú".

Esa es la frase que usa Anakarina Rodríguez cuando habla de la lucha por los derechos de las trabajadoras domésticas, como el tiempo de vacaciones pagadas, la licencia por enfermedad, el pago de horas extras y el seguro de salud. Muchos trabajadores domésticos en todo el país no tienen acceso a pago por enfermedad o tiempo de vacaciones.

Las estadísticas del Instituto de Política Económica muestran que el 91.5% de las trabajadoras domésticas en los Estados Unidos son mujeres, y más de la mitad de ellas son mujeres de color, específicamente mujeres negras, hispanas y asiáticas americanas / isleñas del Pacífico. Además, las personas en el trabajo doméstico tienen más probabilidades de haber nacido fuera de los Estados Unidos que las de otros sectores laborales.

Los trabajadores domésticos son personas que trabajan dentro del hogar de un empleador. Esto incluye limpiadores de casas, limpiadores de hoteles, cuidado de niños y asistencia a los ancianos, entre otros trabajos esenciales.

Rodríguez es gerente de programas en Care in Action, una organización que trabaja para elevar las voces de las mujeres de color en la industria del trabajo doméstico. La organización proporciona herramientas y capacitación para que la comunidad haga oír sus voces con respecto a la inclusión y las protecciones laborales. También respaldan a las mujeres de color cuyas posiciones se alinean con la misión de Care in Action de abogar por las mujeres trabajadoras domésticas de color.

La organización se estableció por primera vez en 2017. Desde entonces, han tocado más de 11,000 puertas, han llamado a más de 1.3 millones de números de teléfono y han enviado 400,000 mensajes de texto a personas de todo Estados Unidos para informarles sobre la lucha por los derechos de las trabajadoras domésticas.

¿Por qué?

La mayoría de las mujeres en la organización son trabajadoras domésticas y tienen un interés personal en la lucha por una Carta Nacional de Derechos de las Trabajadoras del Hogar, menciona Rodríguez. Su misión es difundir la conciencia de que sus condiciones de trabajo no incluyen tiempo no remunerado, tiempo de vacaciones y licencia por enfermedad a diferencia de cualquier otro sector laboral en los Estados Unidos y que afecta predominantemente a las mujeres de color y los inmigrantes.

"Esta es una población de trabajadores que está en gran medida desprotegida, y están dispersos porque están trabajando en los hogares de las personas", dijo Shefali Milczarek-Desai, profesor de derecho en la Universidad de Arizona. "No son capaces de hablar entre sí o reunirse u organizarse de muchas maneras que los trabajadores en un lugar de trabajo discreto pueden. Es una población pasada por alto".

Milczarek-Desai es profesora clínica asociada de derecho, así como directora de la Clínica de Derechos de los Trabajadores de la universidad y copresidenta del Programa de Ley y Política de Inmigración de Bacon. Su investigación se centra en las trabajadoras domésticas, así como en su relación con la pandemia de coronavirus en los últimos años.

Ella ve que las personas que vienen a la clínica para obtener asesoramiento legal gratuito son trabajadores inmigrantes de bajos salarios que a menudo trabajan en la industria del trabajo doméstico, como limpiadores de casas y cuidadores de ancianos. Vienen a la clínica para obtener asesoramiento legal gratuito sobre cuestiones relacionadas con salarios bajos o nulos después de un trabajo y sin beneficios. Bajo la supervisión de Milczarek-Desai, los estudiantes de derecho proporcionan representación legal directa a los trabajadores de bajos salarios, especialmente a los trabajadores inmigrantes, según su sitio web. (https://law.arizona.edu/workers-rights-clinic-services)

"Muchos de ellos piensan que porque son indocumentados, así son las cosas", dijo Milczarek-Desai. "Piensan que es normal, pero de hecho es diferente a cualquier otro sector en los Estados Unidos que tiene seguridad laboral, tiempo de enfermedad pagado, tiempo de vacaciones pagadas, seguro de salud y tantos otros beneficios que las personas que trabajan en empleos domésticos no tienen. Además, muchas personas son amenazadas en silencio con ICE. Muchas personas están demasiado asustadas para defenderse".

En realidad, los empleadores son los que violan la ley cuando contratan inmigrantes indocumentados para trabajar. "Las leyes laborales se aplican a todos", dijo. Cosas como salario mínimo, horas extras, licencia por enfermedad pagada y antidiscriminación, entre otras cosas.

Violando la ley

Lupita Meneses ha estado trabajando en la industria de la limpieza durante cinco años, pero anteriormente ha trabajado en restaurantes limpiando y preparando alimentos. Meneses trabaja unas horas durante el día y la noche de lunes a viernes limpiando consultorios clínicos en Marana.

Fue en la industria de los restaurantes que Meneses fue discriminada y tratada injustamente por un empleador debido a su estatus de inmigrante. Cuando Meneses le pidió su salario, que debería haber sido de aproximadamente 35 horas de pago, el empleador se negó.

"Cuando terminé la semana y pedí mi paga, ella me dijo que había sido una prueba y que no había pasado la prueba", dijo Meneses. "'No te pagaré', dijo. ' Para empezar, ni siquiera te conozco'. Y eso fue todo".

Meneses nunca recibió su paga.

Esta no es una experiencia poco común para muchos inmigrantes que son contratados para trabajar por debajo de la mesa, o trabajo que no está sujeto a impuestos y no se informa al gobierno.

El vínculo entre los inmigrantes indocumentados y las malas condiciones de trabajo es claro. Milczarek-Desai lo explica así: a pesar de que existen leyes de inmigración restrictivas, la gente sigue viniendo a los Estados Unidos a trabajar porque hay una demanda de mano de obra barata. Porque las personas que migran aquí son indocumentadas, están dispuestas a hacer el mismo trabajo que otros a una fracción del costo. Las personas que no están contentas con el precio de la mano de obra para el empleo legal están felices de dar la bienvenida a mano de obra más barata, a pesar de que eso significa que están violando la ley.

"Si incentivas [a los empleadores] a contratar a personas sin documentación porque pueden pagar menos y obtener más ganancias, eso es lo que van a hacer", dijo Milczarek-Desai. "Esencialmente, lo que sucederá es que discriminará a las personas con documentación, por eso es necesario que esas leyes se apliquen a todos".

Los empleadores deben verificar la autorización de trabajo y cumplir con las leyes laborales, como el salario mínimo y las leyes de horas extras. Si convertirse en ciudadano fuera más fácil, proteger a los trabajadores en todos los sectores sería más fácil de rastrear y hacer cumplir, señala Milczarek-Desai.

"Cuando alguien no tiene papeles, limpiar casas es lo único que puedes hacer", dice otra mujer que ha estado limpiando casas durante más de 20 años. La mujer elige permanecer en el anonimato con fines de identificación.

Esta mujer comenzó a trabajar como limpiadora de casas a tiempo completo después de que su esposo fue deportado a México en 2014 después de una parada de tráfico y una vez más en 2016 cuando su esposo fue abordado por un policía encubierto. Tenía dos hijas pequeñas en ese momento y había comenzado a trabajar en la oficina clínica en la que trabaja Meneses.

Comenzó a trabajar para una mujer hace 20 años y creció desde allí por referencias a los amigos y familiares de sus clientes. Ahora, tiene un servicio de limpieza profunda donde trabaja para sí misma y su clientela está llena de abogados, médicos y arquitectos. Trabaja unas 25 horas a la semana y, con la excepción de una persona, cobra diariamente. A diferencia de algunas trabajadoras domésticas que trabajan para empresas, esta mujer trabaja para sí misma y puede establecer sus propios precios y horarios.

Sus experiencias generalmente han sido buenas, excepto en un caso en que un antiguo cliente intentó intercambiar el precio establecido al final de la limpieza. Ella dejó caer al cliente y ha seguido creciendo.

"Me molestó mucho, como si mi trabajo no tuviera valor", dijo. Se sintió muy ofendida y humillada porque nunca había sido tratada de esa manera por ninguno de sus otros clientes. "Ella decía que la casa ya estaba limpia y le pregunté: 'si ya está limpia, ¿por qué no la limpias tú?'".

Años más tarde finalmente está en el proceso de obtener su ciudadanía. Recientemente obtuvo su residencia y ha estado viajando a México los fines de semana para visitar a su familia.

"No lo había pensado antes, pero ahora que creo que necesito algunas vacaciones, me gustaría que alguien lo pagara, pero ¿quién lo va a pagar? Nadie. Si no trabajo no hay paga, mucho menos vacaciones".

Cuidado en Acción

"Este país no es acogedor", dijo Rodríguez. "Eso es lo que hace este país. Nos hace sentir solos".

Rodríguez nació y creció en Nogales, Arizona y vio el miedo que tenía la gente de involucrarse políticamente debido a su estatus migratorio, pero aún así aboga por que las personas usen su voz políticamente.

"Es muy importante que la gente sepa que estar comprometido cívicamente significa que estás usando tu voz para decir sí o no a algo que no quieres que suceda en tu comunidad, lo cual es muy importante", dijo.

Care in Action pone mesas en eventos donde creen que es más probable que se encuentren con mano de obra doméstica. Grandes eventos como Cyclovia y Chicano Vibez Sunday, un evento local recurrente con dueños de negocios latinos, son la oportunidad perfecta para conocer gente en sus días libres. Trabajan para informarles sobre elecciones, eventos y ferias de recursos. Durante el apogeo de la pandemia, crearon un evento donde las personas podían vacunarse, lo cual fue muy popular en la comunidad latina.

El objetivo final de la organización es aprobar una Carta Nacional de Derechos de las Trabajadoras del Hogar. Rodríguez dijo que trabajan para lograr su objetivo informando a las personas y haciendo que voten por personas que "van a representar a los que se parecen a nosotros".

Cada año es un año electoral, según Rodríguez, y aunque Care in Action no respalda localmente, todavía alientan a las personas a salir a votar.

"Realmente estamos tratando de construir esa base de poder de mujeres fuertes con las que podamos tener cafecitos juntas", dijo Rodríguez. "Lo que sea necesario para unirnos, para tener un espacio para que podamos continuar elevando nuestras voces en este movimiento".

En una fuerza laboral descentralizada, organizar un grupo marginado requiere mucho trabajo, dinero y esfuerzo, y también puede ser el comienzo de un movimiento.

"Solos no puedes, pero juntos podemos", dijo Rodríguez.