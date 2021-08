Accidente fatal el lunes cierra la I-10 hacia el Este en Tucsón, cerca de la calle 22

Read in English

Un accidente fatal de un solo vehículo cerró todos los carriles hacia el este en la carretera Interestatal 10 justo después de la 1 p.m. al norte de West 22nd Street el lunes por la tarde, según las autoridades.

El Departamento de Transporte de Arizona confirmó que el tráfico en dirección Este se restauró parcialmente una vez que los funcionarios llegaron al lugar.

Sin embargo, a partir de las 3:45 p.m., todos los carriles en dirección Este se cerraron nuevamente para permitir una mayor investigación.

"Todos los carriles han sido cerrados nuevamente por este accidente. No sabemos cuándo se reabrirán los carriles ni podemos predecir cuándo el tráfico volverá a la normalidad", decía el comunicado.

El Departamento de Seguridad Pública de Arizona confirmó la naturaleza mortal del accidente en Twitter y pidió a los automovilistas evitar el área.

Esta es una nota en desarrollo.

