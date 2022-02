Policía investiga asesinato-suicidio de una pareja de Tucsón en sus 70´s

Read in English

Una mujer de 73 años y un hombre de 75 años murieron a tiros en un aparente asesinato-suicidio en el lado este de Tucsón el domingo por la tarde, dijeron las autoridades.

La policía de Tucsón fue llamada a una casa cerca de las calles South Pantano y Golf Links a las 12:45 p.m. para una de asistencia social y encontró a Karen Parish y Wayne Hayes muertos.

Los detectives determinaron que los tiroteos fueron un incidente aislado y que no hay sospechosos destacados. Parish y Hayes vivieron en la casa en la que fueron encontrados durante años y tenían lo que se describió como una relación de "matrimonio de facto", dijo la policía.

Los detectives están investigando quién le disparó a quién antes de suicidarse.

Tucsón ahora se ubica en siete homicidios al 7 de febrero, tres más que los cuatro que la ciudad vio para esta fecha del año pasado, según los registros de la policía de Tucsón.

