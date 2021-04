Preguntamos a tucsonenses por qué no quieren la vacuna contra el COVID

Mencionó que tiene un familiar en una prisión en el estado con quien acababa de conversar telefónicamente y quien, dijo Mendoza, se sintió presionado para vacunarse. “Y que si no me vacuno no podré ir a verlo, eso es obligarme a ponérmela”.

“El manejo de la vacuna del COVID me genera mucha desconfianza”, afirmó.

Isabel González, también inmigrante mexicana y residente de Tucsón, dijo que no se ha puesto la vacuna porque sufre de alergias y asegura que su médico le recomendó esperar para conocer más de las reacciones en personas alérgicas.

“No estoy completamente convencida de ponérmela, pero no porque no crea en la vacuna o porque desconfíe del gobierno, no lo hago porque no sé cómo me va a afectar por mis alergias y, sinceramente, me da temor”, dijo González, quien se dedica al cuidando de adultos mayores.

Luis García, quien actualmente trabaja desde su casa en servicios de administración y contaduría, narró que él no cree en ninguna vacuna y en redes sociales ha escuchado muchas versiones negativas sobre la vacuna del COVID.

“He leído reportajes en los que afirman que el vicepresidente de una de las farmacéuticas dice que le han mentido a la población e incluso menciona que pueden morir, entonces prefiero no colocármela”, dijo García. Añadió que le preocupa que la compañía para la que trabaja le exija recibirla para regresar a las oficinas o que las escuelas la exijan para recibir a los niños.

“Escucho de mucha gente que no se la quiere colocar, y si necesitan vacunar a más del 70% de la población, temo que va a llegar un momento en que nos pueden obligar” a recibirla, dijo.