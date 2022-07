Prográmate para este fin de semana con estos eventos en Tucsón, julio 15 a 17

Entrada libre y clínica de vacunación contra Covid-19 en el Museo de los Niños

Cuándo : 9 a.m. to 3 p.m. Sábado, 16 de julio

Cuándo : 9 a.m. to 3 p.m. Sábado, 23 de julio

Mercado del Viejo Pueblo

Película en el césped

Disfruta de una presentación de "The Goonies" bajo las estrellas en este evento organizado por Oro Valley Parks and Recreation.

Loft Kids Fest 2022

Disfruta de películas gratuitas para toda la familia, junto con juegos, actividades interactivas y obsequios, durante todo julio. Este fin de semana, echa un vistazo a "Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit" y "Dora and the Lost City of Gold".