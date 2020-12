Ramón Gonzales, fundador del Milagro en la Calle 31, murió por complicaciones del COVID-19

William dijo que la fiesta fue una labor de amor para su padre, quien fue trabajaba con metal, nació de Adelaida Coronado Gonzales y Adolfo Gonzales en Sur Tucsón.

“Trabajaba prácticamente todo el año y siempre le preocupaba no tener suficientes juguetes. Nunca se rindió, incluso si fue hasta el último minuto donde tuvo que recolectar una cierta cantidad de juguetes. Quería ver sonrisas en los rostros de los niños y verlos disfrutar de la Navidad. A lo largo de su vida, enfrentó dolor y las dificultades y no quería que otras personas sintieran lo mismo, por eso dio lo que pudo a la comunidad”, dijo William.

A Gonzales le sobreviven quien ha sido su esposa durante 29 años, Carmen; sus hijos Kevin, Manuel, Ramon Adolfo y William; su hija, Ruth Valdez; varias sobrinas y nietos. También le sobreviven muchos amigos de toda la vida.

William reconoció a los amigos cercanos de Ramón, Larry Gonzales y Suavecito Martínez, quienes coordinaron el desfile de autos clásicos de la fiesta y ayudaron a su padre a recolectar juguetes durante los últimos años.

Larry Gonzales dijo que una versión socialmente distanciada del desfile, excluyendo la distribución de juguetes, se llevará a cabo en honor de Ramón: El "Christmas Caravan Cruise Parade on 31st Street Through South Tucson” se llevará a cabo el sábado 19 de diciembre. Se reunirán a las 8 a.m. en Rudy García Park, más comúnmente conocido como Parque del Rodeo, en el 5001 S. Nogales Highway, en la esquina de South Sixth Avenue e Irvington Road. El desfile comenzará a las 9:45 a.m. No se distribuirán juguetes, pero habrá apariciones especiales de Santa Claus, el Grinch y otros personajes.