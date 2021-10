VIDEO: Tiroteo en un tren de Amtrak en Tucsón esta mañana

Read in English

Una gran cantidad de policías llegó al lado norte del centro de Tucsón en respuesta a una serie de alarmas recibidas la mañana de este lunes 4 de octubre sobre un posible tiroteo.

La sección de North Toole Avenue, cerca de la estación de trenes, ha sido sellada por los agentes. También se han cerrado algunas calles de la zona.

Aunque aún no se han dado a conocer detalles del incidente, la policía ha confirmado que ocurrió un tiroteo a bordo de un tren de Amtrak que se detuvo en la estación de Tucsón.

Un testigo que estaba en el tren dijo que hubo un intercambio de disparos entre un hombre y un oficial, aunque no sabía si se trataba de un oficial del Departamento de Policía de la ciudad.

“Quedé atrapado en el fuego cruzado”, dijo George Gonzales.

El testigo comentó que después de que se dispararon algunos tiros, pudo escuchar al oficial diciéndole al atacante que se rindiera. También dijo que podía escuchar a alguien gritando de dolor desde una escalera cercana y asumió que podría tratarse de una víctima.

