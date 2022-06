Conoce más de la Enfermedad de Alzheimer y el cerebro

ENGLISH VERSION BELOW

Algunas personas no saben que el Alzheimer no es una parte normal del envejecimiento y, en efecto, es una forma de demencia. La demencia es causada por daño en las células cerebrales, lo que afecta la capacidad de comunicarse, pensar y comportarse. El Alzheimer es una enfermedad cerebral en la que el cerebro se degenera lentamente con el tiempo y desarrolla placas.

La Enfermedad de Alzheimer se presenta en tres formas: inicio temprano, la cual sucede a personas menores de 65 años; inicio tardío, que es el más común, y que ocurre en personas de 65 años o más; y también está el Alzheimer por herencia, ligada a los genes y descendencia familiar.

Cerca del 13% de las personas hispanas de 65 años o más tienen una forma de Alzheimer u otro tipo de demencia y tienen un 50% más de probabilidades que las personas no hispanas de desarrollar demencia. Ciertos factores que pueden poner a algunas personas de descendencia hispana en mayor riesgo de padecer Alzheimer son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la presión arterial alta, la obesidad y la depresión. Las personas hispanas también tienden a desarrollar síntomas a una edad más temprana que las personas no hispanas.

Los cambios del Alzheimer generalmente comienzan en la parte del cerebro que afecta el aprendizaje. A medida que el Alzheimer avanza en el cerebro, conduce a síntomas cada vez más graves, que incluyen desorientación, cambios de humor y de comportamiento; profundización de la confusión sobre eventos, tiempo y lugares; sospechas infundadas sobre familiares, amigos y guardianes; pérdida de memoria y cambios de comportamiento más severos; y dificultad para hablar, tragar y caminar.

Según la Asociación de Alzheimer, hay 10 señales y síntomas tempranas de la enfermedad de Alzheimer:

1. Pérdida de memoria que perturba la vida diaria

2. La planificación o resolución de problemas se vuelve más difícil

3. Completar tareas familiares se vuelve difícil

4. Confundirse con el tiempo y el lugar

5. Problemas comprendiendo imágenes y la percepción de objetos

6. Problemas para encontrar palabras, hablar y escribir

7. Extraviar cosas y no poder recordar lo que uno acaba de hacer

8. Mal juicio

9. Aislamiento social

10. Cambios de humor y personalidad

Cuando los síntomas tempraneros no se atienden, la calidad de vida de la persona se puede ver amenazada, lo que incluye un mayor riesgo de aislamiento, depresión y empeoramiento del estado mental. Actualmente, el Alzheimer no tiene cura, pero algunos medicamentos pueden retrasar temporalmente el empeoramiento de los síntomas y mejorar la calidad de vida. También hay ensayos clínicos que estudian diferentes medicamentos y terapias para ayudar con el Alzheimer y otros tipos de demencia.

Recursos en español sobre memoria, envejecimiento, demencia y salud cerebral:

• ¿Qué le pasa a mi memoria? - Video de educación para la salud sobre la memoria y el envejecimiento producido por investigadores de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai.

• Recuerdos Olvidados - Video nóvela educativa sobre la demencia y la prevención, producida en parte por el Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de la Universidad del Sur de California (USC); también disponible en inglés.

• Buenos Hábitos Alimenticios Para Una Buena Salud - Material de taller para una clase sobre nutrición para un corazón sano y un cerebro sano producido por la USC.

• Cómo cuidar a una persona con la enfermedad de Alzheimer: Una guía fácil de usar - Folleto del NIA sobre cuidados, que incluye consejos, información de seguridad y autoevaluación.

• La mala memoria (Olvido): información de salud en línea del NIA sobre la enfermedad de Alzheimer y el cuidado de alguien con Alzheimer

Si usted o alguien que conoce con Alzheimer necesita ayuda, comuníquese con la Asociación de Alzheimer local o llame al 800-273-3900.

Referencias:

Asociación de Alzheimer (ALZ.org)

Los estudios exploran los factores de riesgo de Alzheimer, biomarcadores en latinos (https://www.nia.nih.gov/news/studies-explore-alzheimers-risk-factors-biomarkers-latinos).

English Version

June is Alzheimer's Disease and Brain Awareness Month

Some don't know that Alzheimer's is not a normal part of aging and is a form of dementia. Dementia is caused by damage to brain cells, affecting the ability to communicate, think, and behave. Alzheimer's is a brain disease where the brain slowly degenerates over time and develops plaques.

Alzheimer's Disease comes in three forms; Early-onset, which happens to people younger than age 65; late-onset, which is the more common, happening to people 65 and older; and Familial AD, linked to genes.

13% of Hispanics 65 or older have Alzheimer's Disease or another type of dementia and are 50% more likely than Whites to develop dementia. Certain factors may put some Hispanics at increased risk for Alzheimer's, including cardiovascular disease, diabetes, high blood pressure, obesity, and depression. Hispanics also tend to develop symptoms at a younger age than non-Hispanic Whites.

Alzheimer's changes typically begin in the part of the brain that affects learning. As Alzheimer's advances through the brain, it leads to increasingly severe symptoms, including disorientation, mood, and behavior changes; deepening confusion about events, time, and place; unfounded suspicions about family, friends, and professional caregivers; more severe memory loss and behavior changes; and difficulty speaking, swallowing and walking.

According to the Alzheimer's Association, there are 10 Early Signs and Symptoms of Alzheimer's

1. Memory loss that disrupts daily life

2. Planning or solving problems becomes more difficult

3. Completing familiar tasks becomes difficult

4. Becoming confused with time and place

5. Trouble with understanding images and spatial relationships

6. Problems with word-finding, speaking, and writing

7. Misplacing things and not being able to retrace steps

8. Poor judgment

9. Social withdrawal

10. Changes in mood and personality

When early symptoms go unaddressed, the patient's quality of life is threatened, including a greater risk of isolation, depression, and worsening mental state. Currently, Alzheimer's has no cure, but some medications can temporarily slow the worsening of symptoms and improve quality of life. There are also clinical trials studying different medicines and therapies to help with Alzheimer's and other types of dementia.

Shannon Lindemer es psicometrista en una clínica de Alzheimer en Tucson, AZ, y tiene una licenciatura en Psicología de la Universidad de Arizona. Le apasiona ayudar a las personas con enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer.