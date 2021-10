Esta serie ha sido posible gracias una beca para La Estrella de Tucsón de Solutions Journalism Network, una organización dedicada a impulsar el periodismo que analiza las respuestas de la comunidad a problemas específicos.

El cuidado infantil accesible y de alta calidad se ha convertido en algo fuera del alcance de más del 90% de las familias de Arizona, y las mujeres hispanas enfrentan un desafío aún mayor para obtener esos servicios debido en gran parte a una disparidad salarial exhorbitante.

Read in English

El cuidado infantil es accesible si no cuesta más del 7% de los ingresos de una familia, de acuerdo al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (U.S. Department of Health and Human Services). Según ese estándar, solo el 8.7% de las familias de Arizona puede pagar sin dificultad por el cuidado infantil de calidad, dicen los expertos financieros.

Una investigación realizada por el Instituto de Política Económica (Economic Policy Institute, o EPI), un grupo de expertos independiente sin fines de lucro, muestra que el cuidado infantil de calidad es inaccesible o muy difícil de pagar para las familias comunes de Arizona y que está completamente fuera del alcance de los trabajadores con salario mínimo, que ganan $12.15 por hora. En 2019, el ingreso familiar promedio de Tucsón era de $43,425, sustancialmente más bajo que el ingreso familiar promedio del estado de $58,945, según los datos del censo más reciente.

El costo anual promedio del cuidado de un infante en Arizona es de $10,948, 3.7% más por año que la matrícula estatal en una universidad pública de cuatro años). El cuidado para un niño de 4 años cuesta $8,547 por año, lo que significa que una familia típica en Arizona tendría que gastar el 35.2% de sus ingresos en el cuidado infantil de un bebé y un niño de 4 años, según el EPI. Y con las latinas enfrentando una brecha salarial considerable, un ciclo ya difícil se vuelve vicioso, dijo la alcaldesa de Tucsón, Regina Romero.

"Cuanto menos dinero tengamos en nuestros bolsillos, menos preescolar de alta calidad podremos pagar", dijo Romero. "Hay barreras estructurales más profundas que tenemos que desmantelar para tener mejores resultados educativos y mejores resultados económicos".

Si bien Arizona no es el estado más caro del país en términos de cuidado infantil, sí es uno de los 33 estados donde el cuidado infantil cuesta más que la universidad. Y la llamada guardería cuesta más en estados donde el costo de vida es más alto, con Massachusetts superando los $20,000 por año.

La economista principal de EPI, Elise Gould, dijo que durante décadas la narrativa se centró en las fallas individuales de las familias que no podían pagar el cuidado infantil, pero la discusión ha cambiado desde entonces.

"La gente ahora se da cuenta de que es un problema bastante extendido, no es solo un problema de bajos ingresos", dijo Gould. "Creo que en los últimos años (este problema) realmente ha pasado a primer plano en el discurso nacional".

Durante las últimas cuatro o cinco décadas, los sueldos por hora han crecido increíblemente lento, lo que significa en parte que los hogares han necesitado que los padres trabajen cada vez más, provocando a su vez que aumente la demanda de cuidado infantil, dijo Gould.

¿Buscas un day care? Para obtener ayuda para encontrar cuidado infantil que se adapte a las necesidades de tu familia, visita el sitio web de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil de Arizona en azccrr.com o llama a AZCCRR al 1-800-308-9000 de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. o los sábados de 8 a.m. a mediodía. También puedes encontrar proveedores de cuidado infantil que participan en el programa Quality First visitando qualityfirstaz.com.

"Cuando se piensa en lo que realmente cuesta en comparación con lo que gana la gente, (el cuidado infantil) está consumiendo una gran cantidad de su presupuesto", dijo Gould. "En muchos sentidos, el cuidado infantil es demasiado caro para muchas familias, pero la otra cara de la moneda es que muchas veces, en realidad, no es lo suficientemente caro".

Se refiere al otro lado de la moneda.

En un giro interesante, los trabajadores de cuidado infantil a menudo no pueden costear el cuidado de sus propios niños. A nivel nacional, las familias de los trabajadores de cuidado infantil tienen más del doble de probabilidades de vivir en la pobreza que otras familias, y un trabajador de cuidado infantil promedio en Arizona tendría que gastar casi la mitad de su salario para poner a su propio hijo en una guardería que se considere de calidad, según el EPI.

"Esos trabajadores de cuidado infantil son algunos de los trabajadores peor pagados de nuestro país", comentó Gould, y agregó que mientras los trabajadores de cuidado infantil reciban un salario tan bajo, esos trabajos seguirán vacantes, lo que resultará en listas de espera y escasez de opciones de cuidado infantil de alta calidad.

Gould dijo que es importante reconocer que en la economía actual los trabajadores de cuidado infantil están infravalorados.

"Están infravalorados por el tipo de trabajo que hacen, están infravalorados por quiénes son", dijo Gould. "Algo así como el 90% de los trabajadores de cuidado infantil son mujeres. Muchas mujeres negras y morenas, muchas mujeres inmigrantes. Algunos de esos salarios reflejan el valor que la sociedad ha puesto en ese tipo de trabajo y en esos mismos trabajadores".

Alta demanda, baja oferta

Si bien la falta de cuidado infantil asequible y de alta calidad es un problema a nivel nacional, Arizona ha enfrentado algunos desafíos distintos a lo largo de los años, dijo Michelle Saint Hilarie, directora senior del programa estatal de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil de Arizona (Arizona's Child Care Resource and Referral, o AZCCRR, por sus siglas en inglés).

Hilarie, quien ha trabajado en AZCCRR durante 20 años, dijo que por primera vez en su gestión, el Departamento de Seguridad Económica (DES, por sus siglas en inglés) del estado está haciendo un trabajo importante en términos de innovación y obtención de nuevas asociaciones con grupos comunitarios para administrar programas y servicios y crear más opciones para familias. Esto incluye la ubicación conjunta del personal del DES dentro de diferentes organizaciones para reunirse con los usuarios en el sitio, en lugares donde ya van a recibir servicios.

Hilaire comentó que Arizona ya estaba en una espiral descendente antes de la pandemia, con la cantidad de proveedores de cuidado infantil familiar certificados (personas que cuidan hasta cuatro niños en sus hogares) en un mínimo histórico.

"Las familias trabajadoras ya no trabajan en los horarios tradicionales con tanta frecuencia, por lo que la necesidad de atención no tradicional, la disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tiene una gran demanda, y casi no hay oferta para eso", dijo Hilarie, calificándolo como un problema crónico.

Lo que complica las cosas es la falta de mano de obra para cubrir las vacantes de cuidado infantil, dijo Hilarie, y señaló una encuesta reciente de la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (National Association for the Education of Young Children) que arrojó que en Arizona el 84% de los programas de cuidado infantil informaron no poder encontrar empleados.

"Nuestro problema de siempre era que teníamos toneladas de cuidado infantil y una enorme lista de espera para recibir asistencia financiera, y las familias no podían obtener la atención que necesitaban porque no podían pagarla", comentó Hilarie. "Ahora tenemos familias que necesitan cuidados, que pueden recibir asistencia y no hay cuidado infantil disponible".

Además de la falta de opciones accesibles y de alta calidad para bebés y niños en edad de guardería, Hilarie dijo que la falta de programas para las horas antes y después de la escuela está creando dificultades adicionales para los padres de niños desde kínder hasta sexto grado.

Hilarie calificó los esfuerzos de recuperación como "realmente duros", pero dijo que hay algunas iniciativas increíbles en proceso.

AZCCRR tiene un sitio web en inglés y español y una línea telefónica que ayuda a las familias de Arizona a encontrar cuidado infantil accesible que se ajuste a su presupuesto y horario. Tienen una base de datos estatal de todos los centros de cuidado infantil con licencia, conectando a las familias con proveedores regulados que se han sometido a verificaciones adecuadas de antecedentes.

"Si van a las redes sociales o a Internet para tratar de encontrar un proveedor, es posible que no encuentren un proveedor que esté realmente regulado", dijo Hilarie. "Si hay recomendaciones ... es subjetivo, según haya sido esa experiencia personal. Cuando se busca atención, es una elección muy personal y hay muchos programas disponibles".

AZCCRR brinda a las familias herramientas que les permiten evaluar e investigar para tomar la decisión más informada para su hijo, y tendrán una lista de opciones para elegir según sus necesidades.

"No se puede conseguir eso en ningún otro lugar", dijo Hilarie. "La mayor parte de la educación que brindamos es la educación sobre las opciones de asistencia financiera, porque es muy confuso y abrumador".

Con múltiples programas gubernamentales, la opción de usar créditos fiscales estatales y federales y otros tipos de asistencia financiera, encontrar la opción que mejor se adapte a sus necesidades y alcance puede ser un desafío para las familias, señaló Hilarie.

Llenar los vacíos

Al reconocer la necesidad de un cuidado infantil accesible y de calidad, algunos empleadores, escuelas y agencias han dado un paso al frente para ayudar a llenar el vacío.

En el Colegio Comunitario Pima (Pima Community College), los consejeros y otras personas remiten a los estudiantes a la línea telefónica 211 del estado, el servicio de referencia para las agencias de servicios sociales, según la portavoz Libby Howell.

"Estamos trabajando en planes para colocar un centro de cuidado infantil en el campus de Desert Vista, con suerte en algún momento de la próxima primavera", señaló Howell. El centro de aprendizaje temprano formará parte del programa Head Start del estado y estará disponible para los estudiantes, el personal y personas de la comunidad. Se dará prioridad a los estudiantes, luego al personal y, si todavía hay lugares disponibles, al público.

El Rio Healthcare refiere a sus empleados y, si es necesario, a pacientes, al sitio web de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil de Arizona (AZCCRR), "ya que las necesidades de cuidado infantil son muy diferentes para todos", dijo el coordinador de mecadotecnia de El Rio, Nathan Holloway.

Dichos esfuerzos de divulgación se intensificaron al principio de la pandemia del COVID-19, cuando se cerraron las escuelas, ofreciendo solo aprendizaje en línea.

El año pasado, El Rio creó un fondo de asistencia para el cuidado infantil para ayudar a los empleados que estaban trabajando y necesitaban apoyo con gastos inesperados en la pandemia, dijo Holloway.

El fondo pagó un reembolso único a los empleados con niños de 5 años o más que estaban inscritos en la escuela.

El Río no se detuvo allí mientras sus empleados trabajaban a toda marcha para ayudar a la comunidad. El proyecto de cuidado infantil de emergencia, que se desarrolló de marzo a julio de 2020, ayudó a brindar atención a 63 niños hijos de 42 de sus empleados.

Con $52,000 dólares gastados por El Rio en campamentos diurnos de la YMCA para niños de 5 a 12 años y casi $10,000 en pagos a proveedores privados de cuidado infantil para niños menores de 5 años, fue un aumento más pesado de lo esperado.

"Llegamos a $20,000 por encima de la cantidad cubierta por nuestra subvención", dijo Holloway.

La ciudad usó $1.25 millones de fondos federales de ayuda para la pandemia para el cuidado infantil. Gracias a un grupo de activistas y organizaciones sin fines de lucro, pudo distribuir becas a muchas familias, especialmente a los trabajadores de primera línea, en un momento en que las guarderías estaban cerrando.

Gould, del Instituto de Política Económica, dijo que ha habido muchas conversaciones sobre las mujeres que han soportado la peor parte de la recesión, debido a las necesidades de cuidados.

"No se trataba solo de los niños en el cuidado infantil, ya que esto también estaba afectando a los niños de jardín de niños, a los padres y a los de primer y segundo grado", dijo Gould. "Si tienes que ir a trabajar en persona, no puedes dejar a estos niños solos".

Las organizaciones sin fines de lucro han intervenido durante mucho tiempo para llenar el vacío y ayudar a personas que batallan con problemas de cuidado infantil, incluso antes de la pandemia.

"La YWCA cree que el cuidado infantil es una barrera enorme para las mujeres", dijo Imelda Esquer, directora del Instituto de Liderazgo para Latinas de la YWCA del Sur de Arizona (YWCA of Southern Arizona's Latina Leadership Institute), quien ha escuchado de primera mano de muchas personas lo difícil que es completar sus metas educativas debido a la barrera del cuidado infantil.

Esquer dijo que una mujer le confió que no tener acceso a cuidado infantil para sus dos hijos era un gran obstáculo para que asistiera a sus clases de GED. Otras mujeres que luchan por completar el trabajo del curso de GED (que es equivalente al bachiller o high school) han preguntado si podían llevar a sus hijos a clases, debido a los altos costos tanto del cuidado infantil como del transporte.

Si bien el Instituto de Liderazgo para Latinas todavía no tiene un proceso formal de regerencia para cuidado infantil, Esquer dice que sí apoya a las mujeres que traen a sus hijos con ellas.

"Tenemos un programa llamado YKids que hace una gran diferencia y tiene un impacto positivo en la comunidad a la que servimos", afirmó Esquer.

YKids tiene dos componentes: ayuda con la tarea y con actividades como jardinería, ejercicio y manualidades.

"Alentamos a los Ykids y las madres a compartir lo que aprendieron mientras estaban en el mismo centro", dijo Esquer, y agregó que el instituto está trabajando para implementar el enfoque de dos generaciones o 2Gen en su programación. 2Gen fomenta el bienestar familiar al trabajar simultáneamente con los niños y los adultos en sus vidas juntos.

El camino hacia un futuro sostenible

Los líderes locales saben muy bien que se necesitarán más que líneas de referencia y organizaciones sin fines de lucro para resolver el problema. Apuntan hacia el gobierno estatal y federal para que se hagan cargo.

El camino hacia un futuro sostenible tiene dos vertientes e incluye la necesidad de ampliar la capacidad del "sistema de alta calidad" y los proveedores que aceptan DES, así como la necesidad de mejorar la coordinación y el alcance, dijo el administrador del Condado Pima, Chuck Huckelberry, en un correo electrónico.

"Durante los próximos tres a cinco años, existe una oportunidad significativa para mejorar el sistema de cuidado infantil y preescolar a nivel local y en Arizona, debido a las grandes sumas de fondos federales de ayuda por la pandemia para la industria, una mayor conciencia del problema y el nuevo programa del condado", dijo Huckelberry.

El programa de Becas del Programa de Educación Temprana de Pima (Pima Early Education Program Scholarships, o PEEPS) que se enfoca en familias con ingresos iguales o inferiores al 200% del nivel federal de pobreza, tiene como objetivo atender a unos 1200 niños este año, aproximadamente el 20% del objetivo del programa.

Huckelberry estimó que hay aproximadamente 9,000 niños del Condado Pima que se encuentran dentro del grupo mencionado anteriormente y no asisten a un preescolar de alta calidad a través de algún tipo de subsidio.

Gracias a las administraciones de Trump y Biden, a través de la Ley CARES (CARES Act), la Ley de Asignaciones Suplementarias de Ayuda y Respuesta al Coronavirus y la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, Arizona obtuvo alrededor de $1.2 mil millones en fondos de ayuda federal para ayudar a los proveedores de cuidado infantil a sobrevivir a la pandemia. El otoño pasado, la ciudad de Tucsón asignó $500,000 en fondos de la Ley CARES para becas de cuidado infantil, administradas a través de Servicios Comunitarios Católicos del Sur de Arizona.

Sin embargo, el mayor desafío para aumentar el acceso a un preescolar y cuidado infantil de alta calidad es que simplemente no hay suficientes clases y proveedores calificados o acreditados como de "alta calidad", dijo Huckelberry.

"Hay más fondos disponibles para subsidios y becas que no se pueden gastar debido a este cuello de botella", dijo Huckelberry, señalando dos caminos hacia la calidad.

El primero es a través del programa de mejoramiento Quality First de First Things First y el sistema de clasificación para preescolares y centros de cuidado infantil.

Los centros de aprendizaje temprano de calidad incluyen cuidadores y maestros que saben cómo trabajar con bebés, niños pequeños y preescolares; entornos de aprendizaje que fomentan la creatividad y el juego imaginativo; actividades prácticas que estimulan y fomentan las conexiones cerebrales en los niños; relaciones positivas que brindan a los niños la atención individual que necesitan y cuidadores que brindan información periódica a los padres sobre el desarrollo de sus hijos.

Durante los últimos años, hubo una larga lista de espera para ingresar a Quality First, así como un financiamiento limitado. Pero gracias a algunos beneficios inesperados relacionados con la pandemia, el financiamiento temporal podría ayudar a aliviar algunos de los problemas.

DES utilizará fondos federales para la recuperación de la pandemia para sacar 800 proveedores de todo el estado de la lista de espera y colocarlos en Quality First durante los próximos años, y First Things First también ofrecerá opciones de patrocinio para que los proveedores ingresen al programa.

El financiamiento único para una pandemia también ayudará a abordar el tema de la acreditación.

"Algunos proveedores están acreditados a nivel nacional, pero a diferencia de Quality First, no hay fondos públicos para respaldar la acreditación", comentó Huckelberry. "Es un costo que paga el proveedor y es posible que los proveedores que atienden en gran parte a familias de bajos ingresos no puedan pagar el costo o ver un retorno de la inversión".

DES paga una tasa de reembolso de subsidio de cuidado infantil más alta para algunas acreditaciones nacionales, y este año, éstas superarán las tasas de becas First Things First para proveedores acreditados a nivel nacional y Quality First.

"(Esto hace) que sea más atractivo para los proveedores estar acreditados a nivel nacional y/o en Quality First, y aceptar niños con subsidios de cuidado infantil del DES", dijo Huckelberry.

Si bien el estado tiene que averiguar cómo hacer que los aumentos de fondos únicos sean sostenibles, United Way ha estado trabajando arduamente en el programa de desarrollo Accelerate Quality, que se desarrolló para complementar el programa PEEPS del condado.

Como parte del programa, los preescolares con una calificación de 2 estrellas de Quality First pueden recibir asistencia financiera y de otro tipo para aumentar la calidad y prepararlos para obtener un puntaje de 3 estrellas, que se considera de alta calidad.

Accelerate Quality fue financiado por donaciones de Tucson Medical Center, El Rio, Southern Arizona Leadership Council, Community Foundation of Southern Arizona, otras organizaciones filantrópicas y donaciones individuales.

"Los centros preescolares que aún no están en Quality First pueden recibir ayuda para completar la solicitud y prepararse para la evaluación de calificación y, aquellos que ya están en Quality First con una calificación de 3 estrellas o más y que tienen espacio para agregar clases adicionales, pueden recibir asistencia financiera o de otro tipo para obtener esas clases adicionales operativas", señaló Huckelberry.

Sin embargo, el principal obstáculo hacia la expansión en el Condado Pima viene en forma de falta de maestros calificados y profesionales de cuidado infantil, según Huckelberry.

"Actualmente, las nuevas clases de PEEP de TUSD (Tucson Unified School District) y Amphi están en espera porque no han podido contratar maestros", dijo Huckelberry. "Este fue un problema previo a la pandemia y es aún más un problema ahora, a nivel nacional y local".

Sin una solución a corto plazo a la vista para la escasez de personal de enseñanza, Huckelberry dijo que hay muchas discusiones en curso.

Huckelberry señaló la facilidad de acceso como otro problema, que se reduce a la necesidad de mejorar la coordinación y el alcance.

"Debe ser más fácil para las familias acceder a la variedad de ayuda financiera disponible", dijo Huckelberry.

First Things Firts, DES y Head Start tienen diferentes criterios de elegibilidad y aplicaciones. Mientras DES y First Things First están discutiendo la coordinación de sus controles de elegibilidad de ingresos, Huckelberry dijo que se necesita hacer más trabajo.

"El condado tiene ahora la oportunidad de abogar por cambios a nivel del sistema a través de nuestras reuniones programadas regularmente con FTF, DES y Head Start, así como nuestro papel como financiador y contratista", dijo Huckelberry.

Con aproximadamente un tercio de las familias que califican para los subsidios de cuidado infantil del DES participando en ellos, hay muchas oportunidades para que más niños ingresen al cuidado infantil si se pudiera informar a las familias sobre los subsidios y coordinarlos mejor con otros programas de subsidios.

"A largo plazo, el estado necesita aumentar los fondos para este propósito, ya que casi no se gastan fondos estatales en esto", dijo Huckelberry. "El condado, las ciudades y los pueblos, y otros socios de financiación locales, ahora tienen un gran interés en que este sistema mejore y en trabajar juntos para abogar por un aumento de la financiación estatal".

Cambiando la trayectoria

La alcaldesa Romero dijo que el camino hacia el cuidado infantil accesible, asequible y de alta calidad debe comenzar a nivel federal. Una propuesta de $3.5 mil millones de dólares actualmente en discusión en el Congreso podría potencialmente ser un chaleco salvavidas para las mujeres en la fuerza laboral en más de un sentido, dijo Romero a La Estrella de Tucsón.

A principios de este mes, los demócratas del Senado votaron para aprobar una resolución presupuestaria que dirigiría a los comités a redactar un proyecto de ley que invertiría fondos sustanciales en cuidado infantil, educación, atención médica, licencias pagadas e iniciativas climáticas.

La resolución haría que el cuidado infantil fuera más accesible, crearía un prekínder universal y otros servicios.

"El prekínder universal para niños de 3 y 4 años y el cuidado infantil para familias trabajadoras de bajos ingresos podrían cambiar las reglas del juego para el país", dijo Romero. "Esa podría ser la solución al problema que vemos en todo el país en términos de cuidado infantil accesible".

Sin embargo, todavía no sucederá, ya que la votación del Senado es el primer paso en el proceso. La Cámara de Representantes también debe aprobar una resolución presupuestaria antes de que el Congreso pueda elaborar y aprobar la legislación final, lo que podría llevar meses.

Romero dijo que si bien la asequibilidad es un problema grave, también existe el problema de los desiertos de cuidado infantil en áreas de bajos ingresos, donde es más difícil encontrar lugares que ofrezcan cuidado infantil de alta calidad.

Casi la mitad de todos los arizonenses viven en un desierto de cuidado infantil, como se llama a las regiones con una oferta insuficiente de cuidado infantil calificado, según un informe de 2018 del Center for American Progress. A nivel nacional, las familias latinas e hispanas tienen aún más dificultades para encontrar cuidado infantil cerca de sus hogares: casi el 60% de ese grupo demográfico vive en un desierto de cuidado infantil.

Muchos padres latinos también dependen de familiares o amigos para el cuidado infantil, dijo la supervisora del Condado Pima, Adelita Grijalva. Grijalva dijo que, tanto ella como su madre dependían en gran medida de los miembros de la familia mientras criaban a sus bebés; Grijalva atribuye su capacidad de hablar español al hecho de haber crecido tan cerca de su nana.

Si bien las conexiones intergeneracionales son importantes, aquellos que dependen únicamente de los miembros de la familia se pierden de los beneficios de desarrollo a largo plazo de los educadores altamente capacitados en preescolares de alta calidad, dijo.

“Muchas veces, esos padres y abuelos no tienen, necesariamente, las habilidades para ayudar con la lectura temprana y la alfabetización temprana”, señaló. "Esas cosas, y las habilidades sociales, son cosas que nuestras abuelas y nanas no pueden proporcionar".

Los estudios han demostrado que los niños que comienzan su educación antes tienen más probabilidades de tener éxito a lo largo de sus carreras educativas, lo que ayuda a las familias y a las comunidades a avanzar.

"Estoy orgullosa de lo que estamos haciendo, estoy bastante segura de que la inversión que está haciendo el Condado Pima es 100% la decisión correcta", dijo Romero. "Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos que el gobierno federal y el gobierno estatal den un paso adelante y ayuden a crear un cuidado infantil accesible y de alta calidad. Necesitamos que el gobierno federal vea esto como una inversión en nuestro futuro".

Gould, del Instituto de Política Económica, estuvo de acuerdo y dijo que la inversión pública de esta magnitud es excelente para hacerla a nivel federal, donde ese tipo de recursos están disponibles.

"Es una inversión a largo plazo que no solo es buena para Tucsón o el Condado Pima o el estado, sino también para nuestro país", dijo Romero. "Podría cambiar la trayectoria de nuestro país".

¿Qué significa este reportaje para ti? Saber cómo pueden haberte influido estas historias nos ayuda a orientar nuestros trabajos futuros que brinden valor a nuestros lectores. Por favor, compártenos tus ideas respondiendo una breve encuesta de solo 3 preguntas en tucne.ws/1igd

Contacta a la reportera Caitlin Schmidt al 573-4191 o en cschmidt@tucson.com. En Twitter: @caitlincschmidt. La colaboradora externa de La Estrella de Tucsón, Emily Bregel, contribuyó a esta historia.

Be the first to know Get local news delivered to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.