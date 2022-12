Nuestra Salud: Consejos de salud dental para los días festivos

Es de nuevo esa época del año cuando comemos esas grandes cantidades de comida, deliciosos postres, bebidas de chocolate caliente y devoramos dulces. A medida que se van acercando los días festivos, debemos recordar siempre mantener una saludable higiene bucal para no comprometer nuestras brillantes sonrisas saludables.

¿Sabías que una caries dental no tratada es una condición global común que afecta a un estimado de 2,500 millones de personas?

Tu salud bucal afecta tu salud en general, al ser un pasaje en las partes internas de tu cuerpo.

La boca es una parte identificable de tu cuerpo que descubre enfermedades sistémicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y otras series de complicaciones en la salud.

Los siguientes importantes consejos dentales son para mantener un buen cuidado y prevenir caries dentales o enfermedades en las encías.

Cuando las bacterias causantes de caries interactúan con azúcares y almidones, éstas forman un ácido que causa la caries. Este ácido puede dañar el esmalte dental, causando la pérdida de minerales. Entonces, el esmalte se hace frágil, se daña, y como resultado se forma la caries.

Dolor, pérdida de dientes y severa infección en las encías que se puede esparcir en el cuerpo, es el resultado de la caries dental.

Para prevenir la caries dental debemos mantener una rutina diaria de cuidado de nuestra salud oral, cepillado con pasta con fluoruro y limpiando con hilo dental dos veces al día. También se puede enjuagar con agua la boca después de cada alimento para reducir el acumulamiento de residuos de comida y azúcares en la boca.

Evita compartir cepillos dentales, ya que pueden acumular nuevas bacterias o enfermedades transmitidas por la sangre. La bacteria que causa la caries dental, estreptococo mutado, es altamente contagiosa y puede transmitirse de una persona a otra.

Dientes astillados o agrietados pueden provocar problemas cosméticos o complicaciones más severas. Un diente agrietado se extiende desde la superficie de la mordida. La solución después sería obtener un tratamiento especial o una extracción.

Nunca uses tus dientes como herramientas para abrir botellas, paquetes, etiquetas, romper nueces u otros objetos similares. Masticar hielo, dulces duros y otros objetos no comestibles son otra manera de quebrar los dientes y siempre debería evitarse darles ese uso.

Un cuidado preventivo dental es esencial, porque puede reducir el riesgo de dolor, infección, enfermedades de las encías y cualquier otro problema crítico de salud.

Los días festivos son siempre muy ocupados, pero su salud siempre debe ser su prioridad.

ENGLISH VERSION

Healthy Dental Tips Before the Holidays







It is that time of the year again when we eat large meals with delicious desserts, sip hot chocolate, and devour candies. As the holidays are approaching, we must remember to maintain healthy oral hygiene to not compromise our bright and healthy smiles. Did you know that untreated dental caries is the single most common condition globally, affecting an estimated 2.5 billion people? Your oral health affects your overall health as it is the passageway into the internal parts of your body. The mouth is an identifiable part of our body that uncovers systemic diseases such as diabetes, cardiovascular diseases, and other serious health complications. The following important dental informational tips to maintain good oral care and prevent tooth decay or gum disease.

When decay-causing bacteria interact with sugars and starches, they form an acid, which causes caries. The acid can damage the tooth’s enamel, causing it to lose minerals. The enamel is then weakened and damaged, resulting in the formation of a cavity. Pain, tooth loss, and severe gum infection that can spread to the body all result from tooth decay.

To prevent tooth decay, maintain a daily oral healthcare routine by brushing with fluoride toothpaste and flossing twice daily. You can also rinse with water every meal, reducing the amount of leftover food and sugars in the mouth. Avoid sharing toothbrushes as you can harbor new bacteria or blood-borne diseases. The bacteria that causes tooth decay, Streptococcus mutans, is highly contagious and can pass on from one person to another.

Chipped or cracked teeth can lead to cosmetic issues or more severe complications. A cracked tooth runs from the biting surface to the root. If not treated, a cracked tooth can lead to the death of the nerve, and an abscess may grow by the root. The only solution after would be to get a root canal or get it extracted.

Although your teeth are great for many things, they should never be used as tools to open bottles, packages, sales tags, cracking nuts, or other similar items. Chewing on ice, hard candies, or non-edible objects are other ways to chip or crack a tooth and should always be avoided.

Preventative dental care is essential because it can reduce the risk of pain, infection, gum disease, and other critical health concerns. The holidays are a busy time, but your health should always be prioritized.