Nuestra Salud: Donar sangre, más que un acto generosidad

Enero del 2023 marcó el 53 aniversario del Mes Nacional del Donante de Sangre, una conmemoración dedicada a la concientización y promoción de salvar vidas a través de la donación de sangre. Según la Cruz Roja Americana, las tasas de donación de sangre han disminuido drásticamente hasta el punto en que varios hospitales se han obligado a retrasar procedimientos vitales para sus pacientes.

Dentro de estos procedimientos donde las donaciones de sangre se vuelven esenciales se incluyen casos de pacientes involucrados en accidentes, cirugías y hasta complicaciones durante el parto o el embarazo. Además, las donaciones de sangre ayudan a personas que se someten a tratamientos contra el cáncer, a aquellas sufriendo de enfermedades de la sangre e incluso a niños con anemia severa.

Además de ser un acto de bondad y solidaridad, las donaciones de sangre pueden salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan. La donación de sangre es un procedimiento voluntario y está ampliamente disponible en casi todas las ciudades de Estados Unidos.

Para ser elegible para donar sangre, plasma o plaquetas, es preferible que usted:

• Goce de un buen estado de salud y se sienta sano (no estar enfermo/a).

• Tenga al menos 16 o 17 años de edad, dependiendo del estado donde resida.

• Pese un mínimo de 50 kilogramos (alrededor de 110 libras).

• Sea capaz de pasar una evaluación física y de historial de salud.

Si está considerando donar sangre, tenga en cuenta los siguientes consejos para que lo haga de manera responsable y saludable:

• Beba mucha agua antes y después de donar sangre.

• Coma bien antes de su donación.

• Evite hacer ejercicio después de su donación.

• Tome suplementos de hierro o coma alimentos ricos en hierro después de donar sangre.

Asegúrese de descansar alrededor de 15 minutos después de su donación y considere comer algun refrigerio. Podrá volver a sus actividades normales siempre y cuando evite cualquier tipo de actividad física extenuante.

Para obtener más información sobre el Mes Nacional del Donante de Sangre o para encontrar una campaña de donación cerca de usted, visite redcross.org o https://www.redcross.org/cruz-roja.html.

ENGLISH VERSION

More than an Act of Kindness – The importance of Blood Donation

January of 2023 will mark the 53rd anniversary of National Blood Donor Month, a commemoration dedicated to the awareness and promotion of saving lives through blood donation. According to the American Red Cross, blood donations rates have been drastically falling to the point where hospitals are struggling and forcing delays to vital procedures for patients. Some examples of these procedures where blood donations become essential include patients involved in accidents, surgeries, and complications during childbirth or pregnancy. In addition, blood donations help people undergoing cancer treatments, fighting blood diseases, and children with severe anemia. Besides being an act of kindness and solidarity to those in need, blood donations can save lives and improve the quality of life of many people. It is a voluntary procedure and is widely available in almost all cities within the United States.

To be eligible to donate blood, plasma, or platelets, you must:

• Be in good health and feeling well (not sick)

• At least 16 or 17 years old depending on your state of residency

• Weigh a minimum of 110 pounds (about 50 kilograms)

• Be able to pass a physical and health history assessments

If you are considering donating blood, keep in mind the following tips to ensure you do it in a responsible and healthy way:

• Drink plenty of water prior and after donating blood

• Eat well prior your donation

• Avoid exercising after your donation

• Take iron tables or eat iron-rich foods after donating blood

Ensure you rest for about 15 minutes after your donation and take some refreshments. You will be able to return to your normal activities as long as you avoid any type of strenuous physical activities. For more information about National Blood Donor Month or for finding a collection drive near you, visit redcross.org.