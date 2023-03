ENGLISH VERSION BELOW

Los trastornos alimentarios son enfermedades mentales y físicas graves asociadas con los comportamientos alimentarios, los pensamientos y las emociones de las personas. Los trastornos alimentarios pueden afectar a personas de cualquier edad, género, raza/etnia, peso y antecedentes. Suelen aparecer durante la adolescencia, pero también pueden presentarse durante la niñez o más adelante en la vida.

Es importante tener en cuenta que los trastornos alimentarios, aunque pueden afectar a todos, pueden presentarse de manera diferente en cada persona.

Tipos de trastornos

Los siguientes son algunos trastornos alimentarios y síntomas comunes.

Anorexia nerviosa - Una condición en la que las personas evitan los alimentos o se restringen severamente de comer. Las personas con esta condición a menudo se ven a sí mismas pasadas de peso, aunque lo más probable es que pesen menos de lo que se considera un peso saludable.

Síntomas

- Alimentación restringida extrema

- Miedo a engordar

- Delgadez extrema o un esfuerzo incesante para ser delgado

Bulimia Nerviosa - Una condición en la que las personas tienen un ciclo recurrente de comer grandes cantidades de alimentos y es seguido por un comportamiento que compensa el exceso de comida, como vómitos forzados, ayuno, ejercicio excesivo y uso excesivo de laxantes o diuréticos.

Síntomas

- Dientes con caries

- Deshidratación

- Desequilibrio electrolítico

- Garganta inflamada y dolorida

- Falta de menstruación o menstruación irregular

Trastorno por atracón - Una afección en la que las personas pierden el control sobre lo que comen y tienen episodios recurrentes de comer en exceso. A diferencia de la bulimia nerviosa, esta condición no es acompañada de comportamientos compensatorios. Este es el trastorno alimentario más común en Estados Unidos y entre los latinos.

Síntomas

- Comer grandes cantidades de alimentos en un período de tiempo discreto (dentro de un período de 2 horas).

- Comer cuando está lleno o no tiene hambre

- Comer más rápido de lo normal

- Dieta frecuente

- Comer solo o en secreto

Tratamiento

Es importante buscar tratamiento lo antes posible, porque las personas con trastornos alimentarios suelen tener un mayor riesgo de complicaciones médicas y suicidio. Los planes de tratamiento son diferentes para cada persona y pueden incluir uno o más de los siguientes:

- Asesoramiento nutricional

- Asesoramiento psicológico

- Seguimiento médico y psiquiátrico

- Tomar medicamentos

Recursos

Si necesitas ayuda para tratar uno de estos desórdenes alimenticios, puedes intentar conseguir apoyo en una de estas organizaciones:

- Línea de ayuda de referencia de tratamiento de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) 1-800-662-4537 (HELP)

- Línea de vida nacional para la prevención del suicidio gratuito al 1-800-273-TALK (8255).

ENGLISH VERSION

Let’s Talk About Eating Disorders

What are eating disorders?

Eating disorders are serious mental and physical illnesses associated with people’s eating behaviors and thoughts and emotions. Eating disorders can affect people of any age, gender, racial/ethnic, body weight, and background. They often appear during the teen and adolescent years but may also present themselves during childhood or later in life. It’s important to note that although eating disorders can affect everyone they can present differently in each person.

Types of Eating disorders

The following are some common eating disorders and symptoms.

Anorexia Nervosa - A condition in which people avoid food or severely restrict themselves from eating. People with this condition often see themselves as being overweight although they are most likely to be underweight.

Symptoms

- Extreme restricted eating

- Fear of gaining weight

- Extreme thinness or relentless pursuit to be thin

Bulimia Nervosa - A condition in which people have a recurring cycle of eating large amounts of food and is followed by behavior that compensates for overeating such as forced vomiting, fasting, excessive exercising, and excessive use of laxatives or diuretics.

Symptoms

- Decaying teeth

- Dehydration

- electrolyte imbalance

- Inflamed and sore throat

- Absence of menstruation or irregular menstruation

Binge Eating Disorder - A condition where people lose control over their eating and have recurring episodes of overeating. Unlike Bulimia Nervosa, this condition is not followed up with compensatory behaviors. This is the most common eating disorder in the United States and among Latinos.

Symptoms

- Eating large amounts of food in a discrete period of time (within a 2 hour period).

- Eating when full or not hungry

- Eating more rapidly than normal

- Frequently dieting

- Eating alone or in secret

Treatment

It’s important to seek treatment as early as possible because people with eating disorders are often at higher risk for medical complications and suicide. Treatment plans are different for everyone and may include one or the following:

- Nutritional counseling

- Psychological counseling

- Medical and psychiatric monitoring

- Taking medications

Resources

- Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) Treatment Referral Helpline 1-800-662-HELP

- National Suicide Prevention Lifeline toll-free at 1-800-273-TALK (8255).

- Arizona Treatment Centers: Desert Milagros , The Meadows Ranch, A new beginning