Nuestra Salud: La UA investiga por qué los mexicanos en EEUU van menos al médico

ENGLISH VERSION BELOW

¿Sabías que los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos tienen una de las tasas más bajas de uso de atención médica?

El uso limitado de la atención médica puede tener efectos perjudiciales para los mexicanos en este país, particularmente por el alto índice de enfermedades hepáticas, diabetes, obesidad y algunos tipos de cáncer.

Si bien el alto costo de los servicios médicos, el tener dificultades para hablar inglés y la falta de seguro médico se encuentran entre las barreras más citadas para el uso de la atención médica que experimentan los inmigrantes mexicanos, se sabe muy poco acerca de cómo la forma de utilizar servicios médicos en México impacta el uso y frecuencia de dichos servicios una vez que se emigra a Estados Unidos.

Dado que el uso de atención medica durante la infancia mejora la probabilidad de que las personas busquen atención médica en la edad adulta, es necesario evaluar la salud de los migrantes desde una perspectiva transnacional.

El programa de salud pública de la UA "Nosotros comprometidos a su salud", cuyo objetivo es reducir las disparidades de salud que enfrenta la comunidad latina en la región del sur de Arizona, está interesado en escuchar acerca de tus experiencias al acceder a los servicios médicos.

Estamos reclutando personas para participar en nuestro estudio “Salud Sin Fronteras”, una encuesta telefónica de 30 a 45 minutos de duración. Para participar en la encuesta, las personas deben:

Tener 18 años o más.

Haber nacido en México y emigrado a Estados Unidos a los 15 años o más.

Vivir actualmente en el sur de Arizona.

Si eres elegible y estás interesado en ser parte del estudio, comunícate con Adriana Maldonado al correo electrónico adrianamaldonado@arizona.edu. También nos puedes contactar al (520)-627-0890 por llamada o mensaje de texto.

Nota: En su trabajo reciente de investigación doctoral, Maldonado utiliza un enfoque de métodos mixtos para comprender los impactos de los contextos sociales y ambientales en las disparidades relacionadas con la hipertensión de los latinos. Sus áreas de enfoque incluyen los determinantes psicosociales de la salud, las disparidades en la salud, la salud mental y las enfermedades crónicas.

ENGLISH VERSION

Did you know that Mexican immigrants in the United States have among the lowest rates of healthcare use?

Limited healthcare use can have detrimental effects on Mexicans in the United States, particularly since they are disproportionately burdened from many health conditions, including liver diseases, diabetes, obesity, and some cancers.

While cost of care, English fluency, and lack of health insurance are among the most cited barriers to healthcare use experienced by Mexican immigrants, little is known about how pre-migration healthcare seeking experiences impact this community.

Given that regular preventive medical care during childhood improves individuals’ likelihood of seeking health care as adults, migrant health must be evaluated as a truly transnational phenomenon.

Nosotros comprometidos a su salud, is currently interested in hearing from Mexican-origin adults about their experiences accessing healthcare services.

We are recruiting individuals to participate in our study “Salud sin Fronteras”, a 30-45-minute-long phone survey. To be eligible to participate in the survey, individuals must:

Be 18 years of age or older.

Have been born in Mexico and migrated to the United States at 15 years or later.

Currently live in Southern Arizona.

If you are eligible and interested in being part of the study, please contact Adriana Maldonado at adrianamaldonado@arizona.edu or at (520)-627-0890.