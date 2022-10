Nuestra Salud: La UA te invita a conocer el estado de tu hígado en este evento gratuito

ENGLISH VERSION BELOW

¿Sabías que la mayoría de las personas a las que se les diagnostica hígado graso no consumen alcohol? Al pensar en enfermedades del hígado, como la cirrosis, es fácil relacionarlas automáticamente con el consumo del alcohol. En realidad, la enfermedad del hígado graso no alcohólico es más común que las enfermedades del hígado causadas por el alcohol.

La enfermedad del hígado graso no alcohólico es una enfermedad silenciosa, ya que muestra pocos síntomas en las primeras etapas. Ocurre cuando el exceso de grasa se acumula en el hígado, parcialmente como resultado de tener sobrepeso/obesidad, diabetes tipo 2 y niveles altos de colesterol/triglicéridos.

Las personas de origen mexicano corren un mayor riesgo de tener una predisposición genética relacionada con la gravedad y progresión del hígado graso no alcohólico.

El hígado graso no alcohólico es una enfermedad que puede progresar silenciosamente hacia la cirrosis, una etapa tardía de cicatrices hepáticas, y en algunos casos hasta cáncer de hígado. Para evitar este proceso, se recomienda mantener una dieta saludable y consumir grandes cantidades de frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables.

Es importante mantener un peso saludable y tener un estilo de vida activo. La acumulación leve de grasa hepática y cicatrización son reversibles en etapas tempranas, ya que el hígado es capaz de repararse a sí mismo. Frecuentemente, los síntomas ocurren cuando la progresión de la enfermedad del hígado es irreversible.

Teniendo esto en cuenta, es importante detectar el exceso de grasa y cicatrización en el hígado para estar informado sobre cómo prevenir el desarrollo de posibles enfermedades.

El grupo de investigación Nosotros, del Colegio de Salud Pública de la Universidad de Arizona, realiza un estudio centrado en la enfermedad del hígado graso no alcohólico en el Sur de Arizona. Utilizamos una modalidad accesible y no invasiva, llamada FibroScan®, para evaluar la cantidad de grasa y cicatrización en el hígado.

El estudio consiste en un breve cuestionario, seguido de un ultrasonido gratuito que nos da los resultados inmediatamente de las medidas de grasa y cicatrización de la persona.

Tenemos citas disponibles de lunes a viernes, pero si estás interesado en conocer más sobre la salud de tu hígado, el grupo Nosotros tendrá un día de concientización sobre las enfermedades del hígado el sábado 15 de octubre. Proporcionaremos ultrasonidos del hígado gratuitos para la comunidad de 9 a.m. - 1 p.m. en el edificio Abrams de Salud Pública (3950 S Country Club Road).

Si te interesa hacer cita o desea obtener más información, favor de contactar a Ana Gonzalez al (520) 282-2785.

ENGLISH VERSION

Did you know that most people who are diagnosed with liver disease are not heavy-alcohol drinkers? When thinking about liver disease and cirrhosis, naturally, many people think of alcohol intake. However, nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is, in fact, more common than alcoholic liver disease.

NAFLD is known as a ‘silent’ disease, having few or no symptoms. It occurs when excess fat builds up in your liver, partially as a result of being overweight/obese, having type 2 diabetes, and high cholesterol/triglyceride. Additionally, Mexican-origin individuals are at greater risk of having a genetic predisposition, which is linked with NAFLD severity and progression.

NAFLD can quietly progress into cirrhosis, which is a late stage of liver scarring, and in some cases, liver cancer. To prevent this progression, it is recommended to have a healthy diet, with a heavy consumption of fruits, vegetables, whole grains and healthy fats, while also maintaining a healthy weight and having an active lifestyle. Mild liver fat accumulation and scarring are reversable, as the liver is able to repair itself, but only in the early stages. Symptoms often occur when the progression of liver disease becomes irreversible. Given this, it is important to screen for excess fat and scarring in your liver to avoid progression of more serious diseases.

The Nosotros research group is currently conducting a study focused on NAFLD in Southern Arizona. We use a non-invasive and accessible tool, called a FibroScan®, to assess liver fat and scarring. The study consists of a brief questionnaire, followed by a free liver ultrasound which gives us immediate results of your measures of liver fat and scarring.

We have appointments available Monday through Friday, but if you are interested in learning more about liver health in general, Nosotros will be having a liver health awareness day on Saturday October 15, free to the public. We will be providing free liver ultrasounds for the community from 9am-1pm at the Abrams Public Health Building (3950 S Country Club Road). Please contact Ana Gonzalez, 520-282-2785, to reserve a time slot or for more information!