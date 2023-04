ENGLISH VERSION BELOW

Nancy Castillo, madre hispana arizonense, realiza un tratamiento médico en casa a diario. Tiene que practicarse una diálisis peritoneal mientras espera un trasplante de riñón que le salve la vida.

“Tan enferma, tan cansada, con mucho letargo”. Así describe los síntomas que experimentaba antes de saber que sucedía algo grave. “Fui al médico y me diagnosticaron con insuficiencia renal”.

Su mayor preocupación eran sus dos hijos. La posibilidad de no ver a sus hijos crecer era un peso adicional a su lucha para mejorar su salud. Sus hijos, ahora adultos, han visto cómo la insuficiencia renal puede afectar a una familia. Ellos, junto con familiares, se han registrado como donantes dispuestos a dar tanto cuanto esperan que su mamá reciba algún día.

De hecho, algunos hicieron las pruebas de compatibilidad para ver si existe la posibilidad de realizar una donación en vida. Desafortunadamente, su hija aún no tiene la edad requerida, según las políticas del centro de trasplante en el cual Castillo está registrada como paciente. Otros no calificaron por cuestiones de salud.

Mientras tanto, hay un lado positivo, según ella. Después de más de dos años en diálisis, cuatro años en la lista de espera nacional, y más de una década con insuficiencia renal, Castillo dice que su vida tiene un significado diferente. “Ahora veo la vida desde un punto de vista más positivo”, dice. “Estoy más agradecida por los pequeños momentos”.

En diciembre, Castillo caminó toda la ruta del desfile Fiesta Bowl con Done Vida Arizona en Phoenix con un cartel que decía: “¡Estoy esperando un regalo que me salve la vida!”. A pesar de lo agotador que fue para ella, recorrió la ruta con la esperanza de despertar la bondad y conciencia de la comunidad latina.

"Nuestra cultura tiene mucho que aprender sobre la donación de órganos, y estoy haciendo mi parte para refutar todos los conceptos erróneos que existen", dice Castillo.

Si alguien tiene dudas, requiere más información acerca de la donación de órganos, o quiere registrarse, puede visitar la página DoneVidaAZ.org. Los arizonenses también pueden unirse al registro DonateLifeAZ en una sucursal del Departamento de Motores y Vehículos de Arizona.

ENGLISH VERSION

April is National Donate Life Month

Nancy Castillo, a Hispanic mother from Arizona, performs medical treatment at home daily. She has to undergo peritoneal dialysis while she awaits a life-saving kidney transplant.

"So sick, so tired, very lethargic." This is how she describes the symptoms she experienced before she knew something serious was happening. “I went to the doctor, and they diagnosed me with kidney failure.”

Her biggest concern was her two children. The possibility of not seeing her children grow up added to her struggle to improve her health. Her children, now adults, have seen how kidney failure can affect a family. They, along with family members, have registered as donors willing to give as much as they hope their mom will one day receive.

In fact, some family members did compatibility tests to see if there was the possibility of making a living donation. Unfortunately, her daughter is not yet the age required by the policies of the transplant center, where Castillo is a registered patient. Others did not qualify for health reasons.

Meanwhile, there is a silver lining, according to her. After more than two years on dialysis, four years on the national waiting list, and more than a decade with kidney failure, Castillo says her life has a different meaning. “Now I see life from a more positive point of view,” she says. “I am most grateful for the little moments.”

In December, Castillo walked the entire Fiesta Bowl parade route with Donate Life Arizona in Phoenix holding a sign that read, “I'm waiting for a life-saving gift!” As grueling as it was for her, she walked the route hoping to bring kindness and awareness to the Latino community.

"Our culture has a lot to learn about organ donation, and I'm doing my part to refute all the misconceptions out there," says Castillo.

If anyone has questions, requires more information about organ donation, or wants to register, they can visit the donatelifeaz.org page. Arizonans can also join the DonateLifeAZ registry at a branch of the Arizona Department of Motor Vehicles.