Nuestra Salud: ¿Sabes si corres riesgo de desarrollar diabetes tipo 2?

La diabetes es una enfermedad crónica en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son demasiado altos. La glucosa es la principal fuente de energía para sus células. La insulina, una hormona, ayuda a que la glucosa entre en las células para ser utilizada como energía. Si tienes diabetes, tu cuerpo no produce suficiente insulina o no usa bien la insulina.

La glucosa permanece en la sangre y no entra en las células. Con el tiempo, tener demasiada glucosa en la sangre puede causar problemas graves de salud.

La diabetes no controlada puede ocasionar problemas como: enfermedad cardiaca o accidente cerebrovascular; daño a los nervios; enfermedad del riñón; problemas en los pies; problemas oculares; problemas dentales; y problemas sexuales y de la vejiga.

Los factores que lo colocan en mayor riesgo de desarrollar diabetes incluyen: Tener más de 45 años; tener prediabetes; tener diabetes en el embarazo; tener antecedentes familiares de diabetes; tener sobrepeso u obesidad; ser ascendencia hispana/latina y no estar físicamente activo.

Debido a que muchas personas no tienen ningún síntoma, es importante tener un seguimiento regular con su médico. Los síntomas que pueden desarrollarse lentamente a lo largo de los años incluyen: aumento de la sed y las ganas de orinar; aumento del hambre; sensación de cansancio; visión borrosa; entumecimiento u hormigueo en los pies o las manos; llagas que no cicatrizan y pérdida de peso inexplicable.

Aunque no existe una cura para la diabetes, puedes controlar tus niveles de azúcar en la sangre llevando un estilo de vida saludable.

Un estilo de vida saludable incluye seguir un plan de alimentación saludable y realizar actividad física con regularidad. Tu médico te informará si necesitas medicamentos y con qué frecuencia debes monitorear el nivel de azúcar.

Visita https://www.cdc.gov/diabetes/spanish/index.html para más información. También aquí hay recursos que puedes consultar.

ENGLISH VERSION

Do you know if you are at risk for type 2 diabetes? Diabetes is a chronic disease in which your blood glucose, or blood sugar, levels are too high. Glucose is the main source of energy for your cells. Insulin, a hormone, helps the glucose get into your cells to be used as energy. If you have diabetes, your body doesn’t make enough insulin or your body doesn’t use the insulin well. The glucose stays in your blood and not enough goes in your cells. Over time, having too much glucose in your blood can cause severe health problems. Uncontrolled diabetes can lead to problems such as: heart disease or stroke; nerve damage; kidney disease; foot problems; eye disease; dental problems; and sexual and bladder problems.

Factors that place you at a higher risk of developing diabetes include being over 45 years old; having prediabetes; having diabetes in pregnancy; having a family history of diabetes; being overweight or obese; Afro-American, Hispanic/Latino, Native American, Asian American, or Pacific Islander descent; and not being physically active.

Because many people with have no symptoms at all, it is important to have regular follow-up care with your doctor. Symptoms that may develop slowly over the years include increased thirst and urination; increased hunger; feeling tired; blurred vision; numbness or tingling in the feet or hands; sores that do not heal; and unexplained weight loss.

While there is no cure for diabetes, you can manage your blood sugar levels through living a healthy lifestyle and possibly taking medications. A healthy lifestyle includes following a healthy eating plan and getting regular physical activity. Your doctor will let you know if you need medications and how often you need to check your blood sugar.

Here are some resources: