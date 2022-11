Nuestra Salud

¿Qué es EHNA?

La esteatohepatitis no alcohólica (EHNA o NASH en sus siglas en ingles), es la etapa más grave de una enfermedad hepática crónica conocida como enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA o NAFLD en sus siglas en ingles).

El exceso de grasa provoca la inflamación del hígado y hace daño a las células hepáticas. Estas lesiones del hígado se pueden observar con un microscopio después de realizar una biopsia del hígado. Esta condición puede causar fibrosis avanzada, también conocida como la cicatrización del hígado. Cuando la fibrosis se vuelva demasiado grave, el hígado no logra funcionar normalmente. La fibrosis puede progresar a cirrosis, en la cual la magnitud del tejido cicatrizado no permite que el hígado funcione correctamente. Una vez que la cirrosis se ha desarrollado, complicaciones más graves pueden ocurrir, como la insuficiencia hepática, cáncer de hígado o la necesidad de un trasplante de hígado. Encima de las complicaciones hepáticas, la principal complicación de salud en los pacientes con EHNA/NASH son las enfermedades cardiovasculares.

La EHNA/NASH es una enfermedad silenciosa ya que la mayoría de los pacientes afectados no presentan ningún síntoma. Esta es la razón por la que muchos pacientes no saben que tienen EHNA/NASH hasta que la enfermedad ha progresado a una etapa avanzada. Cuando esto sucede, a veces los pacientes experimentan dolor en la parte superior derecha del abdomen.

Las causas de EHNA/NASH y factores de riesgo

La EHNA es la consecuencia de un estilo de vida sedentario y se asocia con una dieta con exceso de grasas y de azúcar. La EHNA/NASH se ha más que duplicado en los últimos 20 años debido a la epidemia de diabetes y obesidad, en relación con un estilo de vida poco saludable (alimentos grasos, exceso de carbohidratos, bebidas azucaradas o ricas en fructosa). Se espera que la EHNA/NASH se convierta en la principal causa de trasplante de hígado en los Estados Unidos en los próximos años.

Diagnóstico de EHNA/NASH

La única forma de diagnosticar la EHNA/NASH es realizar una biopsia del hígado y observar el tejido con microscopio para identificar las lesiones del hígado. Otras técnicas para evaluar el daño del hígado son análisis de sangre y las técnicas de imagen (ultrasonidos). Si está interesado en recibir un escaneo de hígado gratis, llame a NOSOTROS Comprometidos a Su Salud para agendar su cita al (520)626-7279 o por WhatsApp/texto at (520) 282-2785

El tratamiento de EHNA/NASH

Actualmente no hay tratamientos aprobados para la EHNA/NASH. La mejor manera de evitar que la EHNA/NASH empeore es modificando sus hábitos alimenticios y su estilo de vida. Además, tener un buen control de las condiciones asociadas como la diabetes, las anomalías de los lípidos y la hipertensión, ayudará a retrasar el agravamiento de la EHNA/NASH.

ENGLISH VERSION

What is NASH?

Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) is a severe form of chronic liver disease; better known as non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD).

Excess fat causes inflammation of the liver and damages liver cells. These liver lesions can be seen with a microscope after doing a liver biopsy. This condition can cause advanced fibrosis, also known as scarring of the liver tissue. When the fibrosis becomes too severe, the liver is not be able to function normally. Furthermore, fibrosis can progress to cirrhosis, in which the advanced scarring tissue does not allow the liver to function properly. Once cirrhosis has developed, serious complications can occur such as liver failure, liver cancer or the need for a liver transplant. In addition to liver complications; NASH patients can also suffer from other health problems such as cardiovascular disease.

NASH is a silent disease as most patients do not present any symptoms. As a result, many patients do not know they have NASH until the disease has progressed to an advanced stage. When this occurs, some patients experience pain in the upper right side of the abdomen.

Causes of NASH and Risk Factors

NASH is the consequence of an inactive lifestyle and is associated with a poor diet composed of excess fat and sugar. NASH has more than doubled in the last 20 years due to the epidemic of diabetes and obesity, related to an unhealthy lifestyle (fatty foods, excess carbohydrates, sugary or high fructose drinks). NASH is expected to become the leading cause of liver transplantation in the United States in the coming years.

Diagnosis of NASH

The only way to diagnose NASH is to perform a liver biopsy and observe the tissue under a microscope to identify liver lesions. Other techniques to assess liver damage are blood tests and imaging techniques (ultrasound). If you would like to receive a free liver scan, call Nosotros Comprometidos a Su Salud (Committed to your Health) (520)626-7279 or you can reach us via WhatsApp (520)282-2785

Treatment of NASH

There are currently no approved treatments for NASH. The best way to prevent NASH from getting worse is to modify your dietary habits and lifestyle. In addition, having good control of associated conditions such as diabetes, abnormal lipids and hypertension will help delay the deterioration of NASH.

Biografia

El Dr. David Rios completó la escuela de medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara en 2017. Después de un par de años de trabajar en el cuidado de la salud rural, se unió al equipo de Arizona Liver Health en 2020 y se involucró en la investigación clínica. Comenzó a crecer aprendiendo sobre todas las diferentes enfermedades del hígado. Algunos de los intereses especiales del Dr. Rios incluyen la investigación de Esteatohepatitis No Alcohólica avanzada y la mejora de la ayuda comunitaria. El Dr. Ríos disfruta asistir a conciertos y eventos deportivos en vivo en su tiempo libre.

Dr. David Rios completed medical school at Universidad de Autonoma Guadalajara in 2017. After a couple years of working in rural health care, he joined Arizona Liver Health team in 2020 which he became involved with clinical research. He began to grow learning about all different Liver diseases. Some of Dr. Rios’ special interest include Advance NASH research and community improvement of help. Dr. Rios’ enjoys attending concerts and live sports events in his spare time.