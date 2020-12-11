 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Letter: Holiday Poem
View Comments

Letter: Holiday Poem

WE DON'T DECK OUR HALLS WITH BOUGHS OF HOLLY

NOR DOES SANTA COME TO OUR HOME

WE CELEBRATE HANUKKAH AND YES, IT'S JOLLY

I'LL EXPLAIN OUR CUSTOMS IN THIS POEM

WE LIGHT THE MENORAH FOR EIGHT NIGHTS

WE CELEBRATE THE MIRACLE OF LONG AGO

WE EAT POTATO LATKES BY THE LIGHTS

WE SPIN A DREIDEL; IT GOES FAST, THEN SLOW

THE CHILDREN GET GIFTS, ONE FOR EACH DAY

EIGHT PRESENTS IN ALL; THEY'RE THRILLED AS CAN BE

WE SING SPECIAL SONGS AND DREIDEL WE PLAY

THE CHILDREN ANTICIPATE GETTING GELT OR MONEY

THO' HANUKKAH COMES NEAR THE CHRISTMAS SEASON

THE TWO HOLIDAYS ARE DIFFERENT AS BLACK AND WHITE

WE CELEBRATE THE MACCABEE'S VICTORY AND THAT'S THE REASON

WHY HANUKKAH'S SPECIAL AND CALLED "THE FESTIVAL OF LIGHT

Paulette Brooks

Southeast side

Disclaimer: As submitted to the Arizona Daily Star.

View Comments

Tags

Subscribe for just 23¢ per week
  • Support quality journalism
  • Get unlimited access to tucson.com and apps
  • No more surveys blocking articles

Catch the latest in Opinion

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Local-issues

Letter: Snowbird go home!

Is Mark Finchem one of those snowbirds who couldn’t afford to go back to Kalamazoo, so he just stayed? Remember “Unite the Right” rally? They …

Comments may be used in print.

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Breaking News