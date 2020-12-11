Letter: Holiday Poem

WE DON'T DECK OUR HALLS WITH BOUGHS OF HOLLY
NOR DOES SANTA COME TO OUR HOME
WE CELEBRATE HANUKKAH AND YES, IT'S JOLLY
I'LL EXPLAIN OUR CUSTOMS IN THIS POEM
WE LIGHT THE MENORAH FOR EIGHT NIGHTS
WE CELEBRATE THE MIRACLE OF LONG AGO
WE EAT POTATO LATKES BY THE LIGHTS
WE SPIN A DREIDEL; IT GOES FAST, THEN SLOW
THE CHILDREN GET GIFTS, ONE FOR EACH DAY
EIGHT PRESENTS IN ALL; THEY'RE THRILLED AS CAN BE
WE SING SPECIAL SONGS AND DREIDEL WE PLAY
THE CHILDREN ANTICIPATE GETTING GELT OR MONEY
THO' HANUKKAH COMES NEAR THE CHRISTMAS SEASON
THE TWO HOLIDAYS ARE DIFFERENT AS BLACK AND WHITE
WE CELEBRATE THE MACCABEE'S VICTORY AND THAT'S THE REASON
WHY HANUKKAH'S SPECIAL AND CALLED "THE FESTIVAL OF LIGHT
Paulette Brooks
Southeast side
Disclaimer: As submitted to the Arizona Daily Star.
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