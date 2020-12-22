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Letter: The future of our Nation
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Letter: The future of our Nation

THE YEAR 2020 IS FINALLY COMING TO AN END

THE PANDEMIC, THE ELECTION AND FOR MANY MAKING AMENDS

THIS YEAR WILL GO DOWN IN HISTORY

FOR SO MANY, THIS YEAR WAS FILLED WITH MISERY

NUMEROUS PEOPLE DIED OF THE COVID 19

BECAUSE PRESIDENT TRUMP DID NOT WANT TO "MAKE A SCENE"

TO HIM THIS "VIRUS" WOULD SIMPLY PASS US BY

AS HE CONTINUED TO PLAY GOLF AND IN HIS PLANE FLY

DID HE CARE ABOUT THE UNITED STATES AT ALL?

NO-- ALL HE WANTED TO DO WAS GOLF AND HIT A BALL!

WE HOPE AND PRAY THAT 2021

WILL BRING HEALING AND MUCH MORE FUN

MAY OUR NEW PRESIDENT LEAD US TO A MORE NORMAL WAY

TO LIVE OUR LIVES DAY BY DAY

Paulette Brooks

Southeast side

Disclaimer: As submitted to the Arizona Daily Star.

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