Letter: The future of our Nation

THE YEAR 2020 IS FINALLY COMING TO AN END
THE PANDEMIC, THE ELECTION AND FOR MANY MAKING AMENDS
THIS YEAR WILL GO DOWN IN HISTORY
FOR SO MANY, THIS YEAR WAS FILLED WITH MISERY
NUMEROUS PEOPLE DIED OF THE COVID 19
BECAUSE PRESIDENT TRUMP DID NOT WANT TO "MAKE A SCENE"
TO HIM THIS "VIRUS" WOULD SIMPLY PASS US BY
AS HE CONTINUED TO PLAY GOLF AND IN HIS PLANE FLY
DID HE CARE ABOUT THE UNITED STATES AT ALL?
NO-- ALL HE WANTED TO DO WAS GOLF AND HIT A BALL!
WE HOPE AND PRAY THAT 2021
WILL BRING HEALING AND MUCH MORE FUN
MAY OUR NEW PRESIDENT LEAD US TO A MORE NORMAL WAY
TO LIVE OUR LIVES DAY BY DAY
Paulette Brooks
Southeast side
Disclaimer: As submitted to the Arizona Daily Star.