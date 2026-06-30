GOOD MORNING, MY NAME IS FRED COOK AND I AM 58 YEARS OLD DISABILITY MAN LIVING INDEPENDENT In aN APARTMENT For FIVE YEARS NOW IN TUCSON. AND I NEED TO HAVE CARE PROVIDERS DAILY; MONDAY THRU SUNDAY TO HELP COOKING,SHOWERING,DRESSING,ETC. I WAS IN AGENCY CALL CASA DE ROSA FOR THREE YEARS WHERE THEY PROVIDE ME WITH CARE PROVIDERS THE FIRST TWO YEARS THEY HAD SOME GREAT CARE PROVIDERS WITH AWESOME HEARTS AND WENT OUT THEY WAY FOR THEIR CLIENTS TO LIVE A HAPPY LIFE. SINCE THEN THE COMPANY HAS CHANGE SO MUCH; THE WORKERS FROM THE OFFICE THEY TALKED BAD BEHIND THEIR BACK AND THEY CARE PROVIDERS WOULD COME IN AND DON'T PUT AN EFFECT TO REAL HELP ME. THE LADY WHO RUN CASA DE ROSA ARE NOT FRIENDY,SHE DON'T TALK WITH HER CLIENTS. I REMEMBERED ONE TIME I HAD A MEETING WITH MY CASE WORKER,SHE CAME AND DID NOT SAID ANYTHING TO ME; SHE MADE ME FEEL AWFUL LIKE I SHOULD BE DIED ALREADY.
fred cook
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Disclaimer: As submitted to the Arizona Daily Star.