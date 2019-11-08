TO THE SPORTS WRITERS
I DO NOT UNDERSTAND WHY WE VERY SELDOM WRITE ANYTHING ABOUT THE AZ.
CARDINALS, YOU KNOW WE DO HAVE A PROFESSINAL FOOTBALL TEAM IN AZ..
LAST WEEK AFTER THE CARDINALS PLAYED SAN .F. THERE WAS NOT ONE ARTICLE ABOUT
THE GAME. BUT THERE WAS A ARTICLE ABOUT GREENBAY THE NEXT DAY. THERE IS A
LOT OF CARDINAL FANS IN TUCSON BUT MAYBE YOU DONT THINK SO. 80% OF THE PAPER
THAT DAY WAS ABOUT THE WILDCATS AN OTHER COLLEGE TEAMS NEEDELESS TO SAY THE
CARDINALS PLAYED PRETTY WELL AGAINST A GREAT FOOTBALL TEAM
WILLIAM WEBER WEBER sent to sports
East side
Disclaimer: As submitted to the Arizona Daily Star.