TO THE SPORTS WRITERS

I DO NOT UNDERSTAND WHY WE VERY SELDOM WRITE ANYTHING ABOUT THE AZ.

CARDINALS, YOU KNOW WE DO HAVE A PROFESSINAL FOOTBALL TEAM IN AZ..

LAST WEEK AFTER THE CARDINALS PLAYED SAN .F. THERE WAS NOT ONE ARTICLE ABOUT

THE GAME. BUT THERE WAS A ARTICLE ABOUT GREENBAY THE NEXT DAY. THERE IS A

LOT OF CARDINAL FANS IN TUCSON BUT MAYBE YOU DONT THINK SO. 80% OF THE PAPER

THAT DAY WAS ABOUT THE WILDCATS AN OTHER COLLEGE TEAMS NEEDELESS TO SAY THE

CARDINALS PLAYED PRETTY WELL AGAINST A GREAT FOOTBALL TEAM

WILLIAM WEBER WEBER sent to sports

East side

Disclaimer: As submitted to the Arizona Daily Star.

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