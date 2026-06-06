TV
AUTO RACING
6 a.m., FS2 — MotoGP: Hungarian Grand Prix
10 a.m., NBCPK — Supercross: Motocross Classic
10:30 a.m., FS1 — NASCAR Trucks: DQS 250
BEACH VOLLEYBALL
1 p.m., Ch 18/58 — AVP: Week 2
COLLEGE BASEBALL (SUPER REGIONALS)
8 a.m., ESPN — Mississippi State at Georgia, Game 1
9 a.m., ESPN2 — Cal Poly at West Virginia, Game 2
11 a.m., ESPN — Southern Cal at North Carolina, Game 2
Noon, ESPN2 — Little Rock at Troy, Game 2
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2 p.m., ESPN — Mississippi at Auburn, Game 2
3 p.m., ESPN2 — Oklahoma at Kansas, Game 1
5 p.m., ESPN — Oregon at Texas, Game 1
6 p.m., ESPN2 — St. John’s at Alabama, Game 1
FOOTBALL
4 p.m., CBSSN — CFL: Edmonton at Ottawa
GOLF
4 a.m., FS1 — LIV: Andalucia, third round
4 a.m., GOLF — DP: KLM Open, third round
8:30 a.m., NBCPK — U.S. Women’s Open, third round
9:30 a.m., GOLF — PGA: Memorial, third round
11:30 a.m., CBS — PGA: Memorial, third round
11:30 a.m., GOLF — Champions: American Family, second round
2 p.m., GOLF — Korn Ferry: BMW Pro-Am, third round
2 p.m., USA — LPGA: U.S. Women’s Open, third round
4 p.m., NBC — LPGA: U.S. Women’s Open, third round (also on NBCPK)
HORSE RACING
Noon, FOX — Belmont Stakes, early coverage
4 p.m., FOX — Belmont Stakes, race
MLB
10:10 a.m., MLBN — Seattle at Detroit
1:10 p.m., DBAX — Washington at Arizona
1:10 p.m., MLBN — Regional coverage
4:30 p.m., FOX — Boston at N.Y. Yankees
7:10 p.m., MLBN — L.A. Angels at L.A. Dodgers
NHL (STANLEY CUP FINAL)
5 p.m., ABC — Carolina at Vegas, Game 3
SOCCER (MEN’S)
11:30 a.m., TNT — Friendly: U.S. vs. Germany (also on TRU)
SOCCER (WOMEN’S)
2:30 p.m., TNT — Friendly: U.S. vs. Brazil (also on TRU)
TENNIS
2 a.m., TEN — French Open, women’s doubles final
2 a.m., TNT — French Open, women’s doubles final (also on TRU)
6 a.m., TNT — French Open, women’s singles final (also on TRU)
2 a.m., TEN — French Open, men’s doubles final (Sun.)
2 a.m., TNT — French Open, men’s doubles final (Sun.)
TRACK AND FIELD
1 p.m., NBC — Lone Star Grand Prix (also on NBCPK)
WNBA
10 a.m., ABC — Seattle at Minnesota
Noon, ABC — Golden State at Las Vegas
5 p.m., CBS — Indiana at New York
RADIO
MLB
1:10 p.m., 1490-AM — Washington at Arizona
All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.
Channel guide: ABC (Channel 9) CBSSN is CBS Sports Network (Ch 312 on Cox, Ch 274 on Comcast, Ch 221 on DirecTV, Ch 158 on Dish) CBS (Channel 13) Ch 18/58 (Check your guide for correct channel) DBAX is Arizona Diamondbacks games (Ch 26 on Cox, Ch 1261 on Comcast, Ch 686 on DirectTV) ESPN (Ch 24 on Cox, Ch 2 on Comcast, Ch 206 on DirecTV, Ch 140 on Dish) ESPN2 (Ch 25 on Cox, Ch 30 on Comcast, Ch 209 on DirecTV, Ch 143 on Dish) FOX (Channel 11) FS1 is Fox Sports 1 (Ch 27 on Cox, Ch 32 on Comcast, Ch 219 on DirecTV, Ch 150 on Dish) FS2 is Fox Sports 2 (Ch. 341 on Cox, not available on Comcast, Ch. 618 on DirecTV, Ch. 397 on Dish) GOLF (Ch 65 on Cox, Ch 28 on Comcast, Ch 218 on DirecTV, Ch 401 on Dish) MLBN is MLB Network (Ch 305 on Cox, Ch 271 on Comcast, Ch 213 on DirecTV, Ch 152 on Dish) NBC (Channel 4) NBCPK is NBC’s Peacock (streaming only) TEN is Tennis (Ch 315 on Cox, Ch 277 on Comcast, Ch 217 on DirecTV, Ch 400 on Dish) TNT (Ch 29 on Cox, Ch 36 on Comcast, Ch 245 on DirecTV, Ch 138 on Dish) TRU is TruTV (Ch 52 on Cox, Ch 34 on Comcast, Ch 246 on DirecTV, Ch 242 on Dish) USA (Ch 28 on Cox, Ch 35 on Comcast, Ch 242 on DirecTV, Ch 105 on Dish)