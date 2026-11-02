TV
COLLEGE MEN’S BASKETBALL
4 p.m.
ESPN2 — Miami vs. Florida
BTN — Oakland at Michigan
5 p.m.
FS1 — Memphis vs. Iowa St.
CBSSN — Jackson St. at Texas Tech
ACCN — Western Carolina at North Carolina
5:30 p.m.
TNT — Purdue vs. Gonzaga
6 p.m.
BTN — FDU at Illinois
6:30 p.m.
ESPNU — Florida A&M vs. Florida St.
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7 p.m.
FS1 — Ohio St. vs. BYU
CBSSN — LaSalle at Houston
SECN — Chicago St. at Texas
ACCN — Chattanooga at Louisville
8 p.m.
TNT — UCLA vs. Arizona
BTN — Montana at Oregon
COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL
10 a.m.
ESPN — Maryland vs. South Carolina
11:30 a.m.
CBSSN — Stanford vs. Arizona
12:30 p.m.
ESPN2 — Oklahoma vs. North Carolina
2 p.m.
CBSSN — USC vs. UNLV
5 p.m.
SECN — SE Louisiana at LSU
NBA
5 p.m.
Peacock / NBCSN — Oklahoma City at Cleveland
NFL
6:15 p.m.
ESPN — Chicago at Seattle
NHL
5 p.m.
NHLN — Vegas at Boston
SOCCER
1 p.m.
USA — Premier: Newcastle vs. Everton
TENNIS
4 a.m.
TENNIS — Paris, Hong Kong, Chennai Early rounds
11 p.m.
TENNIS — Paris, Hong Kong, Chennai Early rounds
RADIO
COLLEGE MEN’S BASKETBALL
8 p.m.
1290-AM — Arizona vs. UCLA (also on 107.5-FM)
COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL
11:30 a.m.
1290-AM — Arizona vs. Stanford
NBA
8 p.m.
1490-AM — Phoenix at Golden State
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — “Spears & Ali”
3 p.m.
1450-AM — “Eye on the Ball”
4 p.m.
1290-AM — “D.K. on the Sports Tip”
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