TV
COLLEGE FOOTBALL
4 P.M.
CBSSN — Kennesaw St. at Middle Tennessee
5 P.M.
ESPN2 — Jacksonville St. at New Mexico St.
COLLEGE GOLF
NOON
GOLF — East Lake Cup Final Round
COLLEGE MEN’S BASKETBALL
3 P.M.
SECN — UCF at Duke (exhibition)
COLLEGE VOLLEYBALL
5 P.M.
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SECN — Georgia at Texas
MLB (WORLD SERIES)
5 P.M.
FOX — Milwaukee at Tampa Bay, Game 5 (if necessary)
NBA
4 P.M.
ESPN — Philadelphia at Indiana
6:30 P.M.
ESPN — Oklahoma City at Dallas
NHL
4:30 P.M.
TNT, truTV — Philadelphia at Washington
GOLF
6:30 P.M.
GOLF — LPGA Maybank Championship
SOCCER
7:48 A.M.
FS2 — FIFA U17 Women: Teams TBD
10:48 A.M.
FS2 — FIFA U17 Women: Teams TBD
1 P.M.
CBSSN — UEFA Women: Arsenal vs. Benfica
4:30 P.M.
Apple TV — MLS: Montréal at Charlotte, Cincinnati at Inter Miami, Red Bull New York at New England, Atlanta at N.Y. City FC, D.C. United at Toronto
5:30 P.M.
Apple TV — MLS: Real Salt Lake at Austin, Orlando City at Chicago, Columbus at Dallas, Sporting KC at Minnesota, Philadelphia at Nashville, Portland at St. Louis
7:30 P.M.
Apple TV — MLS: Colorado at San Jose, Houston at Seattle, San Diego at Vancouver
TENNIS
3 A.M. / 6:30 P.M.
TENNIS — Vienna, Basel, Tokyo, Guangzhou
RADIO
MLB (WORLD SERIES)
5 P.M.
1490-AM — Milwaukee at Tampa Bay, Game 5 (if necessary)
TUCSON TALK
7 A.M.
1490-AM — “Spears and Ali”
3 P.M.
1450-AM — “Eye on the Ball”
4 P.M.
1290-AM — “D.K. on the Sports Tip”
Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)