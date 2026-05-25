TV
BASKETBALL AFRICA LEAGUE
7 a.m., NBATV — Al Ahly at Club Africain
10 a.m., NBATV — Dar City at Petro Atletico
COLLEGE BASEBALL
9 a.m., ESPN2 — NCAA Tournament Selection Show
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
10 a.m., ESPN — Notre Dame vs. Princeton, championship
GOLF
2:30 p.m., GOLF — NCAA Women’s individual final
HOCKEY (WORLDS)
7:20 a.m., NHLN — Hungary vs. U.S.
11:20 a.m., NHLN — Italy vs. Slovenia
MLB
12:40 p.m., ESPN — N.Y. Yankees at Kansas City
2:05 p.m., DBAX — Arizona at San Francisco
4 p.m., MLBN — Regional coverage
7 p.m., MLBN — Regional coverage
NBA PLAYOFFS
5 p.m., ESPN — New York at Cleveland, Game 4
NHL PLAYOFFS
5 p.m., TNT — Carolina at Montreal, Game 3 (also on TRU)
TENNIS
2 a.m., TEN — French Open, first round
2 a.m., TNT — French Open, first round (also on TRU)
8 a.m., TRU — French Open, first round
11 a.m., TNT — French Open, first round (also on TRU)
2 a.m., TEN — French Open, first round (Tue.)
2 a.m., TNT — French Open, first round (Tue.)
RADIO
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
10 a.m., 1490-AM — Notre Dame vs. Princeton, championship
MLB
2:05 p.m., 1490-AM — Arizona at San Francisco
NBA PLAYOFFS
5 p.m., 1490-AM — New York at Cleveland, Game 4
TUCSON TALK
7 a.m., 1490-AM — Spears and Ali
3 p.m., 1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m., 1290-AM — D.K. on the Sports Tip
All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.
Channel guide: DBAX is Arizona Diamondbacks games (Ch 26 on Cox, Ch 1261 on Comcast, Ch 686 on DirectTV) ESPN (Ch 24 on Cox, Ch 2 on Comcast, Ch 206 on DirecTV, Ch 140 on Dish) ESPN2 (Ch 25 on Cox, Ch 30 on Comcast, Ch 209 on DirecTV, Ch 143 on Dish) GOLF (Ch 65 on Cox, Ch 28 on Comcast, Ch 218 on DirecTV, Ch 401 on Dish) MLBN is MLB Network (Ch 305 on Cox, Ch 271 on Comcast, Ch 213 on DirecTV, Ch 152 on Dish) NBATV is NBA TV (Ch 308 on Cox, Ch 273 on Comcast, Ch 216 on DirecTV, Ch 156 on Dish) NHLN is NHL Network (Ch 310 on Cox, Ch 279 on Comcast, Ch 215 on DirecTV, Ch 157 on Dish) TEN is Tennis (Ch 315 on Cox, Ch 277 on Comcast, Ch 217 on DirecTV, Ch 400 on Dish) TNT (Ch 29 on Cox, Ch 36 on Comcast, Ch 245 on DirecTV, Ch 138 on Dish) TRU is TruTV (Ch 52 on Cox, Ch 34 on Comcast, Ch 246 on DirecTV, Ch 242 on Dish)