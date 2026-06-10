TV
COLLEGE TRACK AND FIELD
5:35 p.m., ESPN — NCAA Championships
CYCLING
6:20 a.m., NBCPK — Tour Auvergne-Rhone-Alpes, Stage 4
MLB
10 a.m., MLBN — Regional coverage
1 p.m., MLBN — Regional coverage
3:40 p.m., DBAX — Arizona at Miami
7 p.m., MLBN — Regional coverage
NBA FINALS
5:30 p.m., ABC — San Antonio at New York, Game 4
SOCCER (MEN’S)
1 p.m., FS2 — Friendly: England vs. Costa Rica
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4 p.m., CBSSN — USL: Tampa Bay vs. Charleston
4 p.m., FS2 — CPL: Forge vs. HFX Wanderers
SOFTBALL
5 p.m., ESPN2 — Athletes Unlimited
TENNIS
2 a.m., TEN — London-WTA, Stuttgart-ATP
11:30 a.m., TEN — London-WTA, Stuttgart-ATP
3 a.m., TEN — London-WTA, Stuttgart-ATP (Thu.)
WNBA
7 p.m., USA — Los Angeles at Seattle
RADIO
NBA FINALS
5:30 p.m., 1490-AM — San Antonio at New York, Game 4
TUCSON TALK
7 a.m., 1490-AM — Spears and Ali
3 p.m., 1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m., 1290-AM — D.K. on the Sports Tip
All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.
Channel guide: ABC (Channel 9) CBSSN is CBS Sports Network (Ch 312 on Cox, Ch 274 on Comcast, Ch 221 on DirecTV, Ch 158 on Dish) DBAX is Arizona Diamondbacks games (Ch 26 on Cox, Ch 1261 on Comcast, Ch 686 on DirectTV) ESPN (Ch 24 on Cox, Ch 2 on Comcast, Ch 206 on DirecTV, Ch 140 on Dish) ESPN2 (Ch 25 on Cox, Ch 30 on Comcast, Ch 209 on DirecTV, Ch 143 on Dish) FS2 is Fox Sports 2 (Ch. 341 on Cox, not available on Comcast, Ch. 618 on DirecTV, Ch. 397 on Dish) MLBN is MLB Network (Ch 305 on Cox, Ch 271 on Comcast, Ch 213 on DirecTV, Ch 152 on Dish) NBCPK is NBC’s Peacock (streaming only) TEN is Tennis (Ch 315 on Cox, Ch 277 on Comcast, Ch 217 on DirecTV, Ch 400 on Dish) USA (Ch 28 on Cox, Ch 35 on Comcast, Ch 242 on DirecTV, Ch 105 on Dish)