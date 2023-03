TV

AUTO RACING

7:55 a.m.;ESPN;Formula 1: Bahrain Grand Prix

9 a.m.;FS1;NASCAR Cup: Qualifying (taped)

10:30 a.m.;NBC;IndyCar: Grand Prix of St. Petersburg

1:30 p.m.;FOX;NASCAR Series: Pennzoil 400

11 p.m.;CNBC;AMA Supercross Champ. (tape)

COLLEGE BASEBALL

10 a.m.;SECN;Miami at Florida

1:30 p.m.;SECN;Georgia Tech at Georgia

COLLEGE BASKETBALL (MEN)

10 a.m.;BTN;Maryland at Penn St.

10 a.m.;CBS;Houston at Memphis

10:30 a.m.;FOX;Illinois at Purdue

11 a.m.;ESPN2;Big South Tour. Champ.

12 p.m.;CBS;Missouri Valley Tour. Champ.

12 p.m.;CBSSN;Army at Colgate

12 p.m.;ESPNU;South Florida at Wichita St.

1 p.m.;ESPN2;Atlantic Sun Tour. Champ.

2 p.m.;CBSSN;American U. at Lafayette

2 p.m.;ESPNU;Southern Tour. Semis

2:30 p.m.;CBS;Michigan at Indiana

4:30 p.m.;ESPNEWS;Southern Tour. Semis

5:30 p.m.;BTN;Northwestern at Rutgers

5:30 p.m.;FS1;Wisconsin at Minnesota

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN)

10 a.m.;ESPNU;Atlantic 10 Tour. Champ.

11 a.m.;ESPN;ACC Tour. Champ.

1 p.m.;ESPN;SEC Tour. Champ.

1 p.m.;FS1;Big East Tour. Semis

3 p.m.;ESPN;Big Ten Tour. Champ.

3 p.m.;ESPN2;Pac-12 Tour. Champ.

3:30 p.m.;FS1;Big East Tour. Semis

4 p.m.;ESPNU;Big South Tour. Champ.

COLLEGE HOCKEY (MEN)

4 p.m.;FS2;Big Ten Tour. Quarters, Game 3 (if nec.)

COLLEGE HOCKEY (WOMEN)

10 a.m.;ESPNEWS;NCAA Selection Show

COLLEGE LACROSSE (WOMEN)

2 p.m.;ACCN;Pittsburgh at Louisville

COLLEGE WRESTLING

2:30 p.m.;BTN;Big Ten Tour. Champ.

5 p.m.;ACCN;ACC Tour. Champ.

7 p.m.;ESPNU;Big 12 Tour. Champ.

7 p.m.;PAC12;Pac-12 Tour. Champ.

GOLF

10:30 a.m.;GOLF;PGA: Arnold Palmer Invitational

12:30 p.m.;GOLF;PGA: Puerto Rico Open

12:30 p.m.;NBC;PGA: Arnold Palmer Invitational

2:30 p.m.;GOLF;Champions: Cologuard Classic

HORSE RACING

1 p.m.;FS2;NYRA: America's Day at the Races

MLB SPRING TRAINING

7 a.m.;MLBN;Houston vs. Boston (tape)

11 a.m.;MLBN;Miami vs. Boston

2 p.m.;MLBN;Minnesota vs. Pittsburgh (split) (tape)

6 p.m.;MLBN;NY Mets vs. St. Louis (tape)

9 p.m.;MLBN;Philadelphia vs. Toronto (tape)

12 a.m.;MLBN;Oakland (split) vs. San Diego (tape) (Mon.)

2 a.m. ;MLBN;Detroit vs. Minnesota (split) (tape) (Mon.)

4 a.m. ;MLBN;Chicago Cubs vs. Colorado (tape) (Mon.)

NBA BASKETBALL

11 a.m.;ABC;Phoenix at Dallas

1:30 p.m.;ABC;Golden State at LA Lakers

5:45 p.m.;ESPN;New York at Boston

8:05 p.m.;ESPN;Memphis at LA Clippers

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

1 p.m.;NBATV;Grand Rapids at Lakeland

NFL FOOTBALL

11 a.m.;NFLN;NFL Scouting Combine: OL & RB

NHL HOCKEY

1 p.m.;TNT;Tampa Bay at Carolina

4 p.m.;NHLN;Detroit at Philadelphia

5 p.m.;BSAZ;New Jersey at Arizona

RODEO

6 p.m.;CBSSN;PBR: U.S. Border Patrol Invitational (tape)

RUGBY (MEN)

1 p.m.;CNBC;HSBC: World Rugby Sevens Series

SKIING/SNOWBOARDING

8 a.m.;CNBC;FIS: Freestyle Skiing/Snowboarding World Champ.

10 a.m.;CNBC;FIS: Freestyle Skiing/Snowboarding World Cup

SOCCER (MEN)

7 a.m.;USA;Premier: Everton at Nottingham Forest

9:30 a.m.;USA;Premier: Manchester United at Liverpool

SPEED SKATING

3 p.m.;CNBC;ISU: World Allround/Sprint Speed Skating Champ.

SWIMMING

11:30 a.m.;CNBC;TYR: Pro Swim Series (tape)

TENNIS

8 a.m.;TENNIS;ATP (Dubai)

1:30 p.m.;TENNIS;ATP (Santiago), WTA (Austin, Monterrey)

8 p.m.;TENNIS;The Slam Exhibition

XFL FOOTBALL

11 a.m.;FX;St. Louis at D.C.

2 p.m.;FX;Orlando at Arlington

6 p.m.;ESPN2;San Antonio at Houston

All times MST. Schedule subject to change and/or blackouts.