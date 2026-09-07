Standings
Arizona (0-0, 1-0)
Arizona State (0-0, 1-0)
BYU (0-0, 1-0)
Cincinnati (0-0, 1-0)
Colorado (0-0, 1-0)
Houston (0-0, 1-0)
Iowa State (0-0, 1-0)
Kansas (0-0, 1-0)
Kansas State (0-0, 1-0)
Texas Tech (0-0, 1-0)
UCF (0-0, 1-0)
Utah (0-0, 1-0)
West Virginia (0-0, 1-0)
Baylor (0-0, 0-1)
Oklahoma State (0-0, 0-1)
TCU (0-0, 0-1)
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Thursday, Sept. 3
Colorado 14, Georgia Tech 13
UCF 73, Bethune-Cookman 6
Utah 66, Idaho 14
Friday, Sept. 4
Kansas 51, LIU 6
Saturday, Sept. 5
Arizona 35, NAU 7
Arizona State 70, Morgan State 7
Auburn 17, Baylor 16
BYU 63, Utah Tech 7
Cincinnati 34, Boston College 15
Houston 33, Oregon State 20
Iowa State 38, Southeast Missouri 10
Kansas State 71, Nicholls 3
Texas Tech 33, Abilene Christian 10
Tulsa 24, Oklahoma State 10
West Virginia 31, Coastal Carolina 24
Friday, Sept. 11
Missouri at Kansas, 5 p.m. (FOX)
Saturday, Sept. 12
Oregon at Oklahoma State, 9 a.m. (ESPN)
Washington State at Kansas State, 9 a.m. (TNT)
Arizona State at Texas A&M, 9 a.m. (ABC)
UT Martin at West Virginia, 10 a.m. (ESPN+)
Weber State at Colorado, 12:30 p.m. (ESPN+)
Arizona at BYU, 12:30 p.m. (FOX)
UCF at Pittsburgh, 12:30 p.m. (ESPN2)
Southern at Houston, 4 p.m. (ESPN+)
Western Carolina at Cincinnati, 4 p.m. (ESPN+)
Iowa State at Iowa, 4:30 p.m. (NBC)
Texas Tech at Oregon State, 4:30 p.m. (CBS)
Grambling State at TCU, 5 p.m. (ESPN+)
Prairie View A&M at Baylor, 5 p.m. (ESPN+)
Arkansas at Utah, 7:15 p.m. (ESPN)