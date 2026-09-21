Standings, scores and schedules for Southern Arizona high school football teams.
6A Southern
Gilbert Perry (0-0, 3-1)
Chandler Basha (0-0, 2-2)
Mesa (0-0, 2-2)
Mesa Westwood (0-0, 2-2)
Salpointe Catholic (0-0, 2-2)
5A Sonoran
Ironwood Ridge (1-0, 3-1)
Tucson High (1-0, 3-1)
Marana (1-0, 2-2)
Casa Grande Vista Grande (0-0, 3-1)
Canyon del Oro (0-1, 2-2)
Sierra Vista Buena (0-1, 2-2)
Casa Grande (0-1, 1-3)
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5A Southern
Desert View (1-0, 4-0)
Maricopa (1-0, 3-1)
Cienega (1-0, 1-3)
Sunnyside (0-0, 1-3)
Flowing Wells (0-1, 2-2)
Nogales (0-1, 2-2)
Mountain View (0-1, 1-3)
4A Gila
Pueblo (0-0, 3-1)
Sahuarita (0-0, 3-1)
Cholla (0-0, 2-2)
Rio Rico (0-0, 1-3)
Empire (0-0, 0-4)
Rincon/University (0-0, 0-4)
4A Kino
Mica Mountain (0-0, 4-0)
Douglas (0-0, 3-1)
Walden Grove (0-0, 2-2)
Amphi (0-0, 1-3)
Sahuaro (0-0, 1-3)
Catalina Foothills (0-0, 0-4)
3A East
Pusch Ridge Christian (2-0, 4-1)
Thatcher (1-0, 3-1)
Coolidge (1-0, 3-2)
Sabino (1-0, 2-2)
Safford (0-1, 2-2)
Florence (0-2, 0-5)
San Tan Foothills (0-2, 0-5)
2A South 1
Tanque Verde (1-0, 2-3)
Bisbee (1-0, 1-4)
Tombstone (0-0, 1-4)
Palo Verde (0-1, 2-2)
Santa Rita (0-1, 1-4)
2A South 2
Benson (0-0, 5-0)
Eloy Santa Cruz Valley (0-0, 5-0)
Willcox (0-0, 5-0)
Desert Christian (0-0, 1-4)
2A Independent
Catalina (2-3)
1A South
St. David (2-0, 4-1)
Duncan (1-1, 3-2)
Fort Thomas (1-1, 1-4)
Topawa Baboquivari (0-2, 0-4)
Friday, September 18
Benson 16, Phoenix Veritas Prep 14
Bisbee 20, Santa Rita 0
Chandler Lincoln Prep 54, Catalina 0
Cholla 24, Yuma Kofa 20
Cienega 49, Nogales 6
Desert Christian 31, San Carlos 22
Desert View 48, Mountain View 0
Douglas 47, Empire 0
Ironwood Ridge 47, Casa Grande 13
Marana 28, Canyon del Oro 7
Maricopa 61, Flowing Wells 20
Mica Mountain 56, Sunnyside 17
Palo Verde 39, Scottsdale Coronado 6
Phoenix Sandra Day O’Connor 36, Salpointe Catholic 7
Pueblo 51, Glendale Copper Canyon 14
Pusch Ridge Christian 28, Florence 24
Rio Rico 48, Amphi 7
Sabino 27, San Tan Foothills 0
Sahuarita 28, Sahuaro 24
Snowflake 55, Catalina Foothills 7
Somerton 32, Rincon/University 0
St. David 58, Salome 14
Tanque Verde 45, Goodyear Trivium Prep 18
Tucson High 24, Sierra Vista Buena 23, OT
Walden Grove 27, Casa Grande Vista Grande 0
Willcox 54, Tombstone 0
Friday, September 25 — 7 p.m.
Amphi at Cholla
Avondale St. John Paul II Catholic at Catalina
Benson at Morenci
Bisbee at Chandler Prep
Desert Christian at Phoenix Madison Highland Prep
Desert View at Maricopa
Douglas at Rincon/University
Empire at Walden Grove
Flowing Wells at Phoenix Carl Hayden
Gilbert Highland at Salpointe Catholic
Ironwood Ridge at Canyon del Oro
Marana at Sierra Vista Buena
Mica Mountain at Sahuarita
Mountain View at Cienega
Nogales at Sunnyside
Palo Verde at Tombstone
Pueblo at Catalina Foothills
Rio Rico at Phoenix North Canyon
Sahuaro at Sabino
Santa Rita at Tanque Verde
St. David at Superior
Thatcher at Pusch Ridge Christian
Tucson High at Casa Grande Vista Grande
Willcox at Scottsdale Prep
Thursday, October 1 — 7 p.m.
Catalina at Palo Verde
Desert View at Sunnyside
Friday, October 2 — 7 p.m.
Canyon del Oro at Casa Grande Vista Grande
Catalina Foothills at Amphi
Eloy Santa Cruz Valley at Benson
Empire at Cholla
Ironwood Ridge at Marana
Maricopa at Mountain View
Mesa Desert Ridge at Cienega
Mica Mountain at Douglas
Nogales at Flowing Wells
Rincon/University at Pueblo
Sabino at Pusch Ridge Christian
Sahuarita at Rio Rico
Salpointe Catholic at Mesa
Sierra Vista Buena at Gilbert Highland
St. David at Winkelman Hayden
Tanque Verde at Bisbee
Tombstone at Santa Rita
Tucson High at Casa Grande
Walden Grove at Sahuaro
Willcox at Desert Christian
Thursday, October 8 — 7 p.m.
Santa Rita at Palo Verde
Friday, October 9 — 7 p.m.
Amphi at Douglas
Benson at Desert Christian
Bisbee at Tombstone
Catalina at Scottsdale Coronado
Cholla at Pueblo
Cienega at Sunnyside
Desert View at Nogales
Eloy Santa Cruz Valley at Willcox
Fort Thomas at St. David
Ironwood Ridge at Scottsdale Desert Mountain
Marana at Casa Grande
Mountain View at Flowing Wells
Pusch Ridge Christian at Coolidge
Rio Rico at Empire
Sahuarita at Rincon/University
Sahuaro at Catalina Foothills
Sierra Vista Buena at Casa Grande Vista Grande
Tanque Verde at Surprise Highland Prep
Tucson High at Canyon del Oro
Walden Grove at Mica Mountain