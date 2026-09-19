TV
AUSTRALIAN FOOTBALL LEAGUE
8 p.m.
FS2 — Women: Gold Coast at Essendon
AUTO RACING
4:30 p.m.
USA / MAX — NASCAR Cup: Bristol race
BULL RIDING
4:30 p.m.
CW — PBR Team Series: Greensboro, N.C.
COLLEGE FOOTBALL
8:30 a.m.
CBSSN — Coastal Carolina at Delaware
9 a.m.
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ABC — Georgia at Arkansas
FOX — Kent St. at Ohio St.
ESPN2 — Tulane at Kansas St.
ESPN — North Carolina at Clemson
USA — North Texas at Texas St.
FS1 — Arizona St. vs. Kansas at London
ESPNU — Bowling Green at Iowa St.
ACCN — Mercer at Georgia Tech
BTN — Buffalo at Penn St.
9:30 a.m.
Peacock — E. Michigan at Wisconsin
9:45 a.m.
SECN — NC State at Vanderbilt
11 a.m.
Peacock — Southern Illinois at Illinois
Noon
CBSSN — Temple at Toledo
12:30 p.m.
ABC — Florida St. at Alabama
CBS — USC at Rutgers
FOX — Utah St. at Utah
ESPN2 — SMU at Louisville
ESPN —Kentucky at Texas A&M
USA — Duquesne at Washington St.
ACCN — Wagner at California
BTN — UTEP at Michigan
1 p.m.
CW — Stanford at Duke
FS1 — Northern Iowa at Iowa
ESPNU — Louisiana Tech at Baylor
Peacock — Western Kentucky at Indiana
1:15 p.m.
SECN — Mississippi St. at South Carolina
3:30 p.m.
CBSSN — Marshall at Missouri St.
4 p.m.
ESPN — Florida at Auburn
4:15 p.m.
BTN — North Dakota at Nebraska
4:30 p.m.
NBC — Michigan St. at Notre Dame
ABC — LSU at Ole Miss
CBS — BYU at Colorado St.
FOX — Colorado at Northwestern
ESPN2 — New Mexico at Oklahoma
ACCN — West Virginia at Virginia
SECN — Kennesaw St. at Tennessee
ESPNU — Arkansas St. at TCU
FS1 — Virginia Tech at Maryland
7 p.m.
CW — James Madison at San Diego St.
CBSSN — South Dakota at Boise St.
7:30 p.m.
ESPN — North Dakota St. at Sacramento St.
TNT — Northern Illinois at Arizona
8 p.m.
USA — Montana at Oregon St.
FS1 — Fresno St. at San Jose St.
BTN — Purdue at UCLA
GOLF
4 a.m.
GOLF — DP World Tour
10 a.m.
GOLF — PGA: Biltmore Championship
1 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tournament
3 p.m.
GOLF — PGA Champions Tournament
MLB
1 p.m.
MLBN — Milwaukee at Baltimore
4 p.m.
MLBN — Detroit at Chicago White Sox
5:10 p.m.
YES / DBACKS.TV — N.Y. Yankees at Arizona
7 p.m.
MLBN — San Francisco at L.A. Dodgers
NHL PRESEASON
4 p.m.
NHLN — Toronto vs. Montréal
5 p.m.
CHSN+ — Chi. vs. Minnesota
6 p.m.
SCRIPPS — Vegas vs. L.A.
PICKLEBALL
4 p.m.
FS2 — PPA Arizona Open
SOCCER (U.S.)
1 p.m.
ION — NWSL: Portland at Orlando
3:30 p.m.
ION — NWSL: Gotham at North Carolina
4:30 p.m.
Apple TV — MLS: Columbus at CF Montréal, Charlotte FC at D.C. United, Orlando City SC at New England, LAFC at San Jose
5:30 p.m.
Apple TV — MLS: Austin FC at FC Dallas, FC Cincinnati at Houston, LA Galaxy at Minnesota, Philadelphia at Sporting Kansas City, Toronto FC at St. Louis CITY SC
5:45 p.m.
ION — NWSL: Seattle at Denver
6:30 p.m.
Apple TV — MLS: Seattle at Colorado, Chicago at Nashville, Vancouver at Real Salt Lake
7:30 p.m.
Apple TV — Atlanta at Portland
SOCCER (INTERNATIONAL)
4:30 a.m.
USA — Premier: Aston Villa at Tottenham
CBSSN — EFL One: Leicester City at Barnsley
5 a.m.
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Rayo Vallecano at Osasuna
6:30 a.m.
Fandango — Bundesliga: Mainz at Borussia Mönchengladbach, SC Freiburg at Eintracht Frankfurt, FC Cologne at Hamburg SV, FC Augsburg at Werder
7 a.m.
USA — Premier: Brighton at Arsenal
Peacock — Premier: Ipswich at Everton, Hull City at Newcastle
7:15 a.m.
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Alavés at Athletic Club
9:30 a.m.
NBC — Premier: Coventry City at Nottingham Forest
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Racing Santander at Celta Vigo Fandango — Bundesliga: Borussia Dortmund at VfB Stuttgart
Noon
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Barcelona at Sevilla
TENNIS
5 a.m.
TENNIS — Davis Cup Qualifiers, Sao Paulo WTA
4 p.m.
TENNIS — Guadalajara WTA Final
WNBA
10 a.m.
CBS / Paramount+ — Phoenix at Dallas
4 p.m.
PRIME VIDEO — Chicago at Atlanta 6 p.m.
PRIME VIDEO — Seattle at Golden State
RADIO
COLLEGE FOOTBALL
9 a.m.
1490-AM — Arizona State vs. Kansas
12:30 p.m.
1490-AM — Florida State at Alabama
5 p.m.
1490-AM — Northern Arizona at Utah Tech
7:30 p.m.
1290-AM — Northern Illinois at Arizona (also on 107.5-FM)
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