TV
COLLEGE GOLF (MEN'S)
10 a.m., GOLF — Match Play, quarterfinals
3 p.m., GOLF — Match Play, semifinals
MLB
3:40 p.m., TBS — San Diego at Philadelphia (also on TRU)
6:30 p.m., MLBN — Colorado at L.A. Angels
6:40 p.m., DBAX — L.A. Dodgers at Arizona
NHL (STANLEY CUP FINAL)
5 p.m., ABC — Vegas at Carolina, Game 1
SOCCER (MEN’S)
11:45 a.m., FS2 — Friendly: Wales vs. Ghana
TENNIS
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2 a.m., TEN — French Open, quarterfinals
2 a.m., TNT — French Open, quarterfinals (also on TRU)
8 a.m., TNT — French Open, quarterfinals (also on TRU)
11 a.m., TEN — French Open, quarterfinals
11 a.m., TNT — French Open, quarterfinals (also on TRU)
2 a.m., TEN — French Open, quarterfinals (Wed.)
2 a.m., TNT — French Open, quarterfinals (Wed.)
RADIO
MLB
6:40 p.m., 1490-AM — L.A. Dodgers at Arizona
TUCSON TALK
7 a.m., 1490-AM — Spears and Ali
3 p.m., 1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m., 1290-AM — D.K. on the Sports Tip
All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.
Channel guide: ABC (Channel 9) DBAX is Arizona Diamondbacks games (Ch 26 on Cox, Ch 1261 on Comcast, Ch 686 on DirectTV) FS2 is Fox Sports 2 (Ch. 341 on Cox, not available on Comcast, Ch. 618 on DirecTV, Ch. 397 on Dish) GOLF (Ch 65 on Cox, Ch 28 on Comcast, Ch 218 on DirecTV, Ch 401 on Dish) MLBN is MLB Network (Ch 305 on Cox, Ch 271 on Comcast, Ch 213 on DirecTV, Ch 152 on Dish) TBS (Ch 30 on Cox, Ch 37 on Comcast, Ch 247 on DirecTV, Ch 139 on Dish) TEN is Tennis (Ch 315 on Cox, Ch 277 on Comcast, Ch 217 on DirecTV, Ch 400 on Dish) TNT (Ch 29 on Cox, Ch 36 on Comcast, Ch 245 on DirecTV, Ch 138 on Dish) TRU is TruTV (Ch 52 on Cox, Ch 34 on Comcast, Ch 246 on DirecTV, Ch 242 on Dish)