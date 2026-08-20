This year’s regular-season schedule:
Friday, Aug. 21
ALA-Anthem South at Desert Christian
Bisbee at Benson
Chandler Valley Christian at Sabino
Miami at Tombstone
Palo Verde at Willcox
Santa Rita at Catalina
St. David at Kearny Ray
Tanque Verde at Phoenix Christian
Saturday, Aug. 22
Pusch Ridge Christian at San Tan Foothills
Thursday, Aug. 27
Nogales at Amphi
People are also reading…
Palo Verde at ALA-Anthem South
Phoenix Browne at Canyon del Oro
Salpointe Catholic at Marana
San Tan Valley Combs at Rio Rico
Friday, Aug. 28
ALA-Sierra Vista at Catalina
Buckeye Youngker at Pueblo
Casa Grande Vista Grande at Sunnyside
Catalina Foothills at Ironwood Ridge
Cienega at Sierra Vista Buena
Desert Christian at Heritage Academy Laveen
Empire at Sahuaro
Flowing Wells at Douglas
Miami at Santa Rita
Mica Mountain at San Tan Valley Poston Butte
Morenci at Tanque Verde
Peoria Sunrise Mountain at Desert View
Phoenix Arizona Lutheran Academy at Willcox
Phoenix Christian at Benson
Phoenix Cortez at Bisbee
Queen Creek ALA-Ironwood at Pusch Ridge Christian
Rincon/University at Yuma Cibola
Sabino at Gilbert Christian
Tombstone at Pima
Topawa Baboquivari at St. David
Tucson High at Mountain View
Walden Grove at Sahuarita
Yuma at Cholla
Thursday, Sept. 3
Cholla at Phoenix Maryvale
Tanque Verde at Palo Verde
Friday, Sept. 4
Amphi at Flowing Wells
Benson at Tombstone
Canyon del Oro at Mica Mountain
Catalina at Heritage Academy Mesa
Catalina Foothills at Phoenix North Canyon
Cienega at Goodyear Desert Edge
Douglas at Bisbee
Gilbert Campo Verde at Ironwood Ridge
Marana at Buckeye Canyon View
Maricopa at Empire
Mesa Eastmark at Walden Grove
Mesa Skyline at Sierra Vista Buena
Phoenix Browne at Mountain View
Queen Creek Crismon at Pusch Ridge Christian
Rincon/University at San Tan Valley Combs
Rio Rico at Nogales
Sabino at El Mirage Dysart
Sahuarita at Maricopa Desert Sunrise
Sahuaro at Desert View
Santa Rita at Desert Christian
St. David at Mancos (Colo.)
Sunnyside at Pueblo
Tucson High at Salpointe Catholic
Willcox at Morenci
Thursday, Sept. 10
Desert Christian at Catalina
Douglas at Pueblo
Pusch Ridge Christian at Catalina Foothills
Rincon/University at Palo Verde
Sahuaro at Peoria
Scottsdale Desert Mountain at Mountain View
Walden Grove at Tucson High
Friday, Sept. 11
Benson at Tanque Verde
Canyon del Oro at Phoenix South Mountain
Chandler at Salpointe Catholic
Desert Christian at Phoenix Camelback
Ironwood Ridge at Cienega
Morenci at Bisbee
Nogales at Sahuarita
Phoenix North at Flowing Wells
Phoenix Sierra Linda at Rio Rico
Phoenix St. Mary’s at Empire
Pima at Willcox
Sabino at Coolidge
Santa Rita at Winterhaven (Calif.) San Pasqual Valley
San Tan Valley Combs at Cholla
Sierra Vista Buena at ALA-Gilbert North
Somerton at Amphi
St. David at Duncan
Sunnyside at Gilbert Campo Verde
Tombstone at Eloy Santa Cruz Valley
Waddell ALA-West Foothills at Mica Mountain
Yuma Catholic at Marana
Friday, Sept. 18
Amphi at Rio Rico
Benson at Phoenix Veritas Prep
Bisbee at Santa Rita
Casa Grande at Ironwood Ridge
Casa Grande Vista Grande at Walden Grove
Catalina at Chandler Lincoln Prep
Cholla at Yuma Kofa
Cienega at Nogales
Desert Christian at San Carlos
Empire at Douglas
Flowing Wells at Maricopa
Goodyear Trivium Prep at Tanque Verde
Marana at Canyon del Oro
Mountain View at Desert View
Palo Verde at Scottsdale Coronado
Phoenix Sandra Day O’Connor at Salpointe Catholic
Pueblo at Glendale Copper Canyon
Pusch Ridge Christian at Florence
Sahuarita at Sahuaro
Salome at St. David
San Tan Foothills at Sabino
Sierra Vista Buena at Tucson High
Snowflake at Catalina Foothills
Somerton at Rincon/University
Sunnyside at Mica Mountain
Willcox at Tombstone
Friday, Sept. 25
Amphi at Cholla
Avondale St. John Paul II Catholic at Catalina
Benson at Morenci
Bisbee at Chandler Prep
Desert Christian at Phoenix Madison Highland Prep
Desert View at Maricopa
Douglas at Rincon/University
Empire at Walden Grove
Flowing Wells at Phoenix Carl Hayden
Gilbert Highland at Salpointe Catholic
Ironwood Ridge at Canyon del Oro
Marana at Sierra Vista Buena
Mica Mountain at Sahuarita
Mountain View at Cienega
Nogales at Sunnyside
Palo Verde at Tombstone
Pueblo at Catalina Foothills
Rio Rico at Phoenix North Canyon
Sahuaro at Sabino
Santa Rita at Tanque Verde
St. David at Superior
Thatcher at Pusch Ridge Christian
Tucson High at Casa Grande Vista Grande
Willcox at Scottsdale Prep
Thursday, Oct. 1
Catalina at Palo Verde
Desert View at Sunnyside
Friday, Oct. 2
Canyon del Oro at Casa Grande Vista Grande
Catalina Foothills at Amphi
Eloy Santa Cruz Valley at Benson
Empire at Cholla
Ironwood Ridge at Marana
Maricopa at Mountain View
Mesa Desert Ridge at Cienega
Mica Mountain at Douglas
Nogales at Flowing Wells
Rincon/University at Pueblo
Sabino at Pusch Ridge Christian
Sahuarita at Rio Rico
Salpointe Catholic at Mesa
Sierra Vista Buena at Gilbert Highland
St. David at Winkelman Hayden
Tanque Verde at Bisbee
Tombstone at Santa Rita
Tucson High at Casa Grande
Walden Grove at Sahuaro
Willcox at Desert Christian
Thursday, Oct. 8
Santa Rita at Palo Verde
Friday, Oct. 9
Amphi at Douglas
Benson at Desert Christian
Bisbee at Tombstone
Catalina at Scottsdale Coronado
Cholla at Pueblo
Cienega at Sunnyside
Desert View at Nogales
Eloy Santa Cruz Valley at Willcox
Fort Thomas at St. David
Ironwood Ridge at Scottsdale Desert Mountain
Marana at Casa Grande
Mountain View at Flowing Wells
Pusch Ridge Christian at Coolidge
Rio Rico at Empire
Sahuarita at Rincon/University
Sahuaro at Catalina Foothills
Sierra Vista Buena at Casa Grande Vista Grande
Tanque Verde at Surprise Highland Prep
Tucson High at Canyon del Oro
Walden Grove at Mica Mountain
Friday, Oct. 16
Bagdad at St. David
Canyon del Oro at Desert View
Casa Grande at Sierra Vista Buena
Casa Grande Vista Grande at Ironwood Ridge
Catalina Foothills at Walden Grove
Desert Christian at Eloy Santa Cruz Valley
Douglas at Sahuaro
Empire at Sahuarita
Florence at Sabino
Flowing Wells at Cienega
Globe at Catalina
Marana at Tucson High
Mica Mountain at Amphi
Mountain View at Nogales
Palo Verde at Bisbee
Rincon/University at Cholla
Rio Rico at Pueblo
Safford at Pusch Ridge Christian
Salpointe Catholic at Scottsdale Saguaro
San Carlos at Santa Rita
Sunnyside at Maricopa
Tombstone at Tanque Verde
Willcox at Benson
Friday, Oct. 23
Amphi at Sahuaro
Cholla at Rio Rico
Cienega at Desert View
Douglas at Walden Grove
Flowing Wells at Sunnyside
Mica Mountain at Catalina Foothills
Mountain View at Marana
Nogales at Maricopa
Pueblo at Sahuarita
Rincon/University at Empire
Salpointe Catholic at Gilbert Perry
San Carlos at Catalina
Sierra Vista Buena at Canyon del Oro
Thatcher at Sabino
Tucson High at Ironwood Ridge
Crossover games
Thursday, Oct. 29
Sabino at Safford
Friday, Oct. 30
Canyon del Oro at Casa Grande
Casa Grande Vista Grande at Marana
Catalina Foothills at Douglas
Cave Creek Cactus Shadows at Tucson High
Chandler Basha at Salpointe Catholic
Desert View at Flowing Wells
Ironwood Ridge at Sierra Vista Buena
Maricopa at Cienega
Phoenix Desert Vista at Nogales
Pueblo at Empire
Pusch Ridge Christian at Queen Creek Benjamin Franklin
Rio Rico at Rincon/University
Sahuaro at Mica Mountain
Sahuarita at Cholla
Sunnyside at Mountain View
Walden Grove at Amphi
Friday, Nov. 6
Salpointe Catholic at Mesa Westwood