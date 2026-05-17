TV
AUTO RACING
5 a.m., FS1 — MotoGP: Catalunya Grand Prix
10 a.m., FS1 — NASCAR All-Star Race
1 p.m., FOX — IndyCar: Indianapolis 500, qualifying
COLLEGE SOFTBALL (REGIONALS)
9 a.m.;TBD;Arizona vs. Duke/Marshall
9 a.m., ESPN2 — Teams TBD
10 a.m., ESPN — Teams TBD
11 a.m., ESPN2 — Teams TBD
Noon, ESPN — Teams TBD
1 p.m., ESPN2 — Teams TBD
4:30 p.m., ESPN — Teams TBD
5 p.m., ESPN2 — Teams TBD
People are also reading…
6:30 p.m., ESPN — Teams TBD
7 p.m., ESPN2 — Teams TBD
TBD, ACCN — Teams TBD
TBD, BTN — Teams TBD
TBD, ESPNU — Teams TBD
TBD, SECN — Teams TBD
TBD, TBD — Arizona State vs. TBD
TBD, TBD — Grand Canyon vs. TBD
COLLEGE LACROSSE (MEN'S QUARTERFINALS)
9 a.m., ESPNU — Penn State at Princeton
11:30 a.m., ESPNU — Georgetown at Duke
COLLEGE TENNIS (MEN'S)
10 a.m., ESPN+ — Championship
COLLEGE TENNIS (WOMEN'S)
4 p.m., ESPN+ — Championship
COLLEGE TRACK AND FIELD
10:30 a.m., BTN — Big Ten Championships
FOOTBALL
10 a.m., FOX — UFL: Columbus at Birmingham
HOCKEY (WORLDS)
3:20 a.m., NHLN — U.S. vs. Great Britain
7:20 a.m., NHLN — Sweden vs. Denmark
11:20 a.m., NHLN — Latvia vs. Germany
GOLF
4 a.m., GOLF — Ladies Euro: German Masters, final round
7 a.m., ESPN — PGA Championship, final round
10 a.m., CBS — PGA Championship, final round
Noon, GOLF — LPGA: Queen City Champ., final round
MLB
9:15 a.m., NBCPK — Miami at Tampa Bay
12:10 p.m., DBAX — Arizona at Colorado
1 p.m., MLBN — San Francisco at Athletics
4:20 p.m., NBCPK — San Diego at Seattle
NBA PLAYOFFS
5 p.m., PRIME — Cleveland at Detroit, Game 7
SOCCER (MEN'S)
4:30 a.m., USA — EPL: Manchester United vs. Nottingham Forest
6 a.m., CBSSN — Scottish: Livingston vs. Kilmarnock
7 a.m., NBCPK — EPL: Brentford vs. Crystal Palace
7 a.m., USA — EPL: Leeds United vs. Brighton & Hove Albion
7 a.m., NBCPK — EPL: Everton vs. Sunderland
7 a.m., NBCPK — EPL: Wolverhampton vs. Fulham
9:30 a.m., USA — EPL: Newcastle vs. West Ham
SOCCER (WOMEN'S)
3 p.m., ESPN2 — NWSL: Portland vs. Angel City
TENNIS
3 a.m., TEN — Italian Open
8 a.m., TEN — Italian Open
1 a.m., TEN — French Open, qualifying (Mon.)
WNBA
10:30 a.m., NBC — Las Vegas at Atlanta (also on NBCPK)
3 p.m., NBCPK — Seattle at Indiana
RADIO
COLLEGE SOFTBALL (REGIONALS)
9 a.m.;1400-AM;Arizona vs. Duke/Marshall
MLB
12:10 p.m., 1490-AM — Arizona at Colorado
4:20 p.m., 1490-AM — San Diego at Seattle
All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.
Channel guide: ABC (Channel 9) ACCN is ACC Network (Ch 300 on Cox, Ch 1325 on Comcast, Ch 612 on DirecTV, Ch 402 on Dish) BTN is Big Ten Network (Ch 320 on Cox, Ch 272 on Comcast, Ch 610 on DirecTV, Ch 439 on Dish) CBS (Channel 13) CBSSN is CBS Sports Network (Ch 312 on Cox, Ch 274 on Comcast, Ch 221 on DirecTV, Ch 158 on Dish) DBAX is Arizona Diamondbacks games (Ch 26 on Cox, Ch 1261 on Comcast, Ch 686 on DirectTV) ESPN (Ch 24 on Cox, Ch 2 on Comcast, Ch 206 on DirecTV, Ch 140 on Dish) ESPN2 (Ch 25 on Cox, Ch 30 on Comcast, Ch 209 on DirecTV, Ch 143 on Dish) ESPNU (Ch 330 on Cox, Ch 266 on Comcast, Ch 208 on DirecTV, Ch 141 on Dish) FOX (Channel 11) FS1 is Fox Sports 1 (Ch 27 on Cox, Ch 32 on Comcast, Ch 219 on DirecTV, Ch 150 on Dish) GOLF (Ch 65 on Cox, Ch 28 on Comcast, Ch 218 on DirecTV, Ch 401 on Dish) MLBN is MLB Network (Ch 305 on Cox, Ch 271 on Comcast, Ch 213 on DirecTV, Ch 152 on Dish) NBC (Channel 4) NBCPK is NBC’s Peacock (streaming only) NHLN is NHL Network (Ch 310 on Cox, Ch 279 on Comcast, Ch 215 on DirecTV, Ch 157 on Dish) PRIME is Amazon Prime Video SECN is SEC Network (Ch 329 on Cox, Ch 286 on Comcast, Ch 611 on DirecTV, Ch 408 on Dish) TEN is Tennis (Ch 315 on Cox, Ch 277 on Comcast, Ch 217 on DirecTV, Ch 400 on Dish) USA (Ch 28 on Cox, Ch 35 on Comcast, Ch 242 on DirecTV, Ch 105 on Dish)