SOCCER
ARIZONA WILDCATS' 2026 SCHEDULE
Wednesday, Aug. 12 — at Grand Canyon
Saturday, Aug. 15 — New Mexico State
Thursday, Aug. 20 — at Gonzaga
Sunday, Aug. 30 — LSU (in Tempe)
Thursday, Sept. 3 — North Carolina
Sunday, Sept. 6 — Dartmouth
Thursday, Sept. 10 — Northern Arizona
Sunday, Sept. 13 — at Pepperdine
Friday, Sept. 18 — BYU*
Thursday, Sept. 24 — at Kansas State*
Sunday, Sept. 27 — at Kansas*
Friday, Oct. 2 — at Oklahoma State*
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Thursday, Oct. 8 — Houston*
Sunday, Oct. 11 — Iowa State*
Friday, Oct. 16 — at Utah*
Thursday, Oct. 22 — Colorado*
Sunday, Oct. 25 — Baylor*
Friday, Oct. 30 — at Arizona State*
Thursday, Nov. 5 — at TCU*
Nov. 9-14 — Big 12 Championships
* — Big 12 game
FOOTBALL
ARIZONA WILDCATS' 2026 SCHEDULE
Saturday, Sept. 5 — NAU, 6:30 p.m. (ESPN+)
Saturday, Sept. 12 — at BYU*, 12:30 p.m. (FOX)
Saturday, Sept. 19 — Northern Illinois, 7:30 p.m. (TNT)
Saturday, Sept. 26 — at Washington St., 4:30 p.m. (CBS)
Saturday, Oct. 3 — Cincinnati*
Saturday, Oct. 10 — at West Virginia*
Saturday, Oct. 24 — Iowa State*
Saturday, Oct. 31 — at Texas Tech*
Saturday, Nov. 7 — TCU*, 8:15 p.m. (ESPN)
Saturday, Nov. 14 — Utah*
Saturday, Nov. 21 — at Kansas State*
Saturday, Nov. 28 — Arizona State*
* — Big 12 game
VOLLEYBALL
ARIZONA WILDCATS' 2026 SCHEDULE
Saturday, Aug. 15 — Red-Blue Scrimmage, 2 p.m.
Wednesday, Aug. 19 — Grand Canyon (exhibition), 5 p.m.
Saturday, Aug. 22 — at New Mexico (exhibition), noon
Friday, Aug. 28 — Prairie View A&M%, 6 p.m. (ESPN+)
Saturday, Aug. 29 — Tarleton State%, 12:30 p.m. (ESPN+)
Sunday, Aug. 30 — UC Santa Barbara%, 12:30 p.m. (ESPN+)
Friday, Sept. 4 — at Creighton, 4 p.m.
Saturday, Sept. 5 — Tulsa, 3:30 p.m. (in Omaha, Neb.)
Sunday, Sept. 6 — Pepperdine, 10 a.m. (in Omaha, Neb.)
Friday, Sept. 11 — at USC, 7 p.m.
Saturday, Sept. 12 — Oregon State, time TBD (in Los Angeles)
Thursday, Sept. 17 — at San Diego, 7 p.m.
Friday, Sept. 18 — at San Diego State, 6 p.m.
Tuesday, Sept. 22 — at UTEP, 5 p.m.
Sunday, Sept. 27 — at Colorado*, noon (ESPN+)
Friday, Oct. 2 — Iowa State*, 6 p.m. (ESPN+)
Sunday, Oct. 4 — Texas Tech*, noon (ESPN+)
Friday, Oct. 9 — at TCU*, 4:30 p.m. (ESPN+)
Sunday, Oct. 11 — at Baylor*, noon (ESPN+)
Thursday, Oct. 15 — at Arizona State*, 7 p.m. (ESPN+)
Saturday, Oct. 17 — BYU*, 6 p.m. (ESPN+)
Friday, Oct. 23 — at West Virginia*, 3 p.m. (ESPN+)
Sunday, Oct. 25 — at Cincinnati*, 10 a.m. (ESPN+)
Friday, Oct. 30 — Houston*, noon (ESPN+)
Sunday, Nov. 1 — UCF*, noon (ESPN+)
Friday, Nov. 6 — Utah*, noon (ESPN+)
Sunday, Nov. 8 — at Texas Tech*, 11 a.m. (ESPN+)
Sunday, Nov. 15 — Arizona State*, time TBD (ESPN+)
Thursday, Nov. 19 — at BYU*, 6:30 p.m. (ESPN+)
Saturday, Nov. 21 — at Utah*, 3 p.m. (ESPN+)
Wednesday, Nov. 25 — Kansas*, 6 p.m. (ESPN+)
Friday, Nov. 27 — Kansas State*, 6 p.m. (ESPN+)
% — Wildcat Classic
* — Big 12 match
BASEBALL
ARIZONA DIAMONDBACKS REMAINING SCHEDULE
Sunday, Aug. 9 — L.A. Dodgers, 1:10 p.m.
Monday, Aug. 10 — Colorado, 6:40 p.m.
Tuesday, Aug. 11 — Colorado, 6:40 p.m.
Wednesday, Aug. 12 — Colorado, 12:40 p.m.
Friday, Aug. 14 — at Atlanta, 4:15 p.m.
Saturday, Aug. 15 — at Atlanta, 4:15 p.m.
Sunday, Aug. 16 — at Atlanta, 10:35 a.m.
Monday, Aug. 17 — at Boston, 4:10 p.m.
Tuesday, Aug. 18 — at Boston, 4:10 p.m.
Wednesday, Aug. 19 — at Boston, 1:10 p.m.
Friday, Aug. 21 — Cincinnati, 6:40 p.m.
Saturday, Aug. 22 — Cincinnati, 5:10 p.m.
Sunday, Aug. 23 — Cincinnati, 1:15 p.m.
Monday, Aug. 24 — Chicago Cubs, 6:40 p.m.
Tuesday, Aug. 25 — Chicago Cubs, 6:40 p.m.
Wednesday, Aug. 26 — Chicago Cubs, 12:40 p.m.
Thursday, Aug. 27 — at San Francisco, 6:45 p.m.
Friday, Aug. 28 — at San Francisco, 7:15 p.m.
Saturday, Aug. 29 — at San Francisco, 7:05 p.m.
Sunday, Aug. 30 — at San Francisco, 1:05 p.m.
Monday, Aug. 31 — Philadelphia, 6:40 p.m.
Tuesday, Sept. 1 — Philadelphia, 6:40 p.m.
Wednesday, Sept. 2 — Philadelphia, 12:40 p.m.
Friday, Sept. 4 — at Houston, 5:10 p.m.
Saturday, Sept. 5 — at Houston, 4:15 p.m.
Sunday, Sept. 6 — at Houston, 11:10 a.m.
Monday, Sept. 7 — at Kansas City, 11:10 a.m.
Tuesday, Sept. 8 — at Kansas City, 4:40 p.m.
Wednesday, Sept. 9 — at Kansas City, 4:40 p.m.
Friday, Sept. 11 — Texas, 6:40 p.m.
Saturday, Sept. 12 — Texas, 5:10 p.m.
Sunday, Sept. 13 — Texas, 1:10 p.m.
Monday, Sept. 14 — Miami, 6:40 p.m.
Tuesday, Sept. 15 — Miami, 6:40 p.m.
Wednesday, Sept. 16 — Miami, 6:40 p.m.
Friday, Sept. 18 — N.Y. Yankees, 6:40 p.m.
Saturday, Sept. 19 — N.Y. Yankees, 5:10 p.m.
Sunday, Sept. 20 — N.Y. Yankees, 1:10 p.m.
Tuesday, Sept. 22 — at Colorado, 5:40 p.m.
Wednesday, Sept. 23 — at Colorado, 5:40 p.m.
Thursday, Sept. 24 — at Colorado, 12:10 p.m.
Friday, Sept. 25 — at San Diego, 6:40 p.m.
Saturday, Sept. 26 — at San Diego, 5:40 p.m.
Sunday, Sept. 27 — at San Diego, 12:10 p.m.