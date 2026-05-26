TV
COLLEGE GOLF (WOMEN’S CHAMPIONSHIPS)
10 a.m., GOLF — Match Play, quarterfinals
3 p.m., GOLF — Match Play, semifinals
CYCLING
4:45 a.m., TRU — Giro d’Italia, Stage 16
HOCKEY (WORLDS)
3:20 a.m., NHLN — Denmark vs. Norway
7:20 a.m., NHLN — U.S. vs. Austria
11:20 a.m., NHLN — Canada vs. Czech Republic
MLB
3:45 p.m., TBS — Atlanta at Boston (also on TRU)
6:30 p.m., MLBN — Regional coverage
People are also reading…
6:45 p.m., DBAX — Arizona at San Francisco
NBA PLAYOFFS
5:30 p.m., NBC — San Antonio at Oklahoma City, Game 5 (also on NBCPK)
NHL PLAYOFFS
6 p.m., ESPN — Colorado at Vegas, Game 4
TENNIS
2 a.m., TEN — French Open, first round
2 a.m., TNT — French Open, first round (also on TRU)
8 a.m., TRU — French Open, first round
11 a.m., TNT — French Open, first round (also on TRU)
2 a.m., TEN — French Open, second round (Wed.)
2 a.m., TNT — French Open, second round (Wed.)
RADIO
MLB
6:45 p.m., 1490-AM — Arizona at San Francisco
TUCSON TALK
7 a.m., 1490-AM — Spears and Ali
3 p.m., 1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m., 1290-AM — D.K. on the Sports Tip
All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.
Channel guide: DBAX is Arizona Diamondbacks games (Ch 26 on Cox, Ch 1261 on Comcast, Ch 686 on DirectTV) ESPN (Ch 24 on Cox, Ch 2 on Comcast, Ch 206 on DirecTV, Ch 140 on Dish) GOLF (Ch 65 on Cox, Ch 28 on Comcast, Ch 218 on DirecTV, Ch 401 on Dish) MLBN is MLB Network (Ch 305 on Cox, Ch 271 on Comcast, Ch 213 on DirecTV, Ch 152 on Dish) NBC (Channel 4) NBCPK is NBC’s Peacock (streaming only) NHLN is NHL Network (Ch 310 on Cox, Ch 279 on Comcast, Ch 215 on DirecTV, Ch 157 on Dish) TBS (Ch 30 on Cox, Ch 37 on Comcast, Ch 247 on DirecTV, Ch 139 on Dish) TEN is Tennis (Ch 315 on Cox, Ch 277 on Comcast, Ch 217 on DirecTV, Ch 400 on Dish) TNT (Ch 29 on Cox, Ch 36 on Comcast, Ch 245 on DirecTV, Ch 138 on Dish) TRU is TruTV (Ch 52 on Cox, Ch 34 on Comcast, Ch 246 on DirecTV, Ch 242 on Dish)