TV
COLLEGE FOOTBALL
6 p.m.
ESPN — Memphis at South Florida
7 p.m.
ESPN2 — Louisiana at La.-Monroe
COLLEGE MEN’S BASKETBALL
4:30 p.m.
BTN — Tennessee Tech at Indiana
COLLEGE VOLLEYBALL
6 p.m.
ESPNU — Louisville at SMU
8 p.m.
ESPNU — San Diego at Pepperdine
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COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL
4 p.m.
ESPNU — Oklahoma St. at Tulsa
4:30 p.m.
FS1 — UConn at Ohio St.
5 p.m.
ESPN2 — South Carolina at Clemson
6 p.m.
CBSSN — Louisville at Ball St.
6:30 p.m.
BTN — Northern Iowa at Iowa
8:30 p.m.
BTN — Arizona at UCLA
COLLEGE WOMEN’S SOCCER
9 a.m.
ACCN — ACC semifinal: Teams TBD
Noon
ACCN — ACC semifinal: Teams TBD
2:30 p.m.
SECN — SEC semifinal: Teams TBD
5 p.m.
SECN — SEC semifinal: Teams TBD
GOLF
9 a.m.
GOLF — LPGA The ANNIKA
Noon
GOLF — PGA Austin Championship
1 p.m.
ESPN2 — PGA Jr. League Championship
3 p.m.
GOLF — PGA Champions Charles Schwab Cup
Midnight (Fri.)
GOLF — DP World Tour Championship
NBA
6 p.m.
NBATV — Dallas at Minnesota
NFL
6:15 p.m.
PRIME — Washington at N.Y. Giants
NHL
10 a.m.
NHLN — Carolina vs. Seattle
5:30 p.m.
Hulu — Detroit at Florida
8 p.m.
Hulu — N.Y. Islanders at Los Angeles
SOCCER
10 a.m.
FS1 — UEFA: Turkey vs. Belgium
12:30 p.m.
FS1 — UEFA: Italy vs. France
4:50 p.m.
FS2 — CONCACAF: Curacao vs. Panama
TENNIS
5 /10:30 a.m.
TENNIS — Stockholm ATP Quarterfinals
1 p.m.
TENNIS — WTA Finals Singles & Doubles Round Robin
RADIO
COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL
8:30 p.m.
1400-AM — Arizona at UCLA
NBA
7 p.m.
1490-AM — Charlotte at Phoenix
NFL
6:15 p.m.
1290-AM — Washington at N.Y. Giants
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — “Spears and Ali”
3 p.m.
1450-AM — “Eye on the Ball”
4 p.m.
1290-AM — “D.K. on the Sports Tip”
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