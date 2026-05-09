TV
AUTO RACING
6 a.m., FS2 — MotoGP: France Grand Prix
11:30 a.m., FS1 — Indy NXT: Indianapolis Grand Prix
1 p.m., Ch 18/58 — Auto Parts Series: Mission 200
1:30 p.m., FOX — IndyCar: Sonsio Grand Prix
COLLEGE BASEBALL
10 a.m., SECN — Alabama at South Carolina
1 p.m., SECN — Auburn at Mississippi State
3 p.m., ACCN — Florida State at Clemson
3:30 p.m., BTN — Northwestern at Illinois
4 p.m., SECN — LSU at Georgia
5 p.m., PRIME — San Jose State at San Diego State
6 p.m., ESPN2 — Oklahoma State at Arizona State
6 p.m., ESPN+ — Houston at Arizona
7 p.m., PRIME — New Mexico at Grand Canyon
COLLEGE LACROSSE (MEN’S NCAA TOURNAMENT)
9 a.m., ESPNU — Albany at North Carolina
11:30 a.m., ESPNU — Army at Penn State
2 p.m., ESPNU — Johns Hopkins at Cornell
4:30 p.m., ESPNU — Duke at Richmond
COLLEGE SOFTBALL (CONFERENCE TOURNAMENTS)
9 a.m., CBSSN — Conference USA championship
9 a.m., ESPN — Big 12 championship
9 a.m., ESPN2 — American championship
11:30 a.m., ESPN — ACC championship
11:30 a.m., ESPN2 — Sun Belt championship
Noon, PRIME — Mountain West championship
1 p.m., BTN — Big Ten championship
2 p.m., ESPN — SEC championship
FOOTBALL
10:30 a.m., FOX — UFL: Louisville at D.C.
5 p.m., ESPN — UFL: Dallas at Birmingham
GOLF
4:30 a.m., GOLF — DP: Catalunya Champ., third round
10 a.m., GOLF — PGA: Truist Championship, third round
Noon, CBS — PGA: Truist Championship, third round
Noon, GOLF — PGA: Myrtle Beach, third round
2 p.m., GOLF — LPGA: Mizuho Americas, third round
LACROSSE
4 p.m., ESPN2 — PLL: Denver at Utah
MLB
1:10 p.m., FS1 — Houston at Cincinnati
4:15 p.m., FOX — N.Y. Mets at Arizona
NBA PLAYOFFS
Noon, NBC — Detroit at Cleveland, Game 3 (also on NBCPK)
5:30 p.m., ABC — Oklahoma City at L.A. Lakers, Game 3
NHL PLAYOFFS
3 p.m., TNT — Carolina at Philadelphia, Game 4 (also on TRU)
6 p.m., TNT — Colorado at Minnesota, Game 3 (also on TRU)
SOCCER (MEN’S)
4:30 a.m., CBSSN — English League: Middlesbrough vs. Southampton
4:30 a.m., NBCPK — EPL: Liverpool FC vs. Chelsea
7 a.m., USA — EPL: Fulham vs. AFC Bournemouth
9:30 a.m., NBC — EPL: Manchester City vs. Brentford
4 p.m., FS2 — CPL: Pacific vs. Calgary
6 p.m., NBCPK — Liga MX: Guadalajara vs. Tigres UANL
6:15 p.m., FS1 — MLS: Nashville vs. D.C. United
8:15 p.m., CBSSN — Liga MX: Cruz Azul vs. Atlas
SOCCER (WOMEN’S)
3:30 p.m., ION — NWSL: Gotham FC vs. Boston Legacy FC
5:45 p.m., ION — NWSL: Angel City vs. San Diego
TENNIS
10 a.m., TEN — Italian Open
2 a.m., TEN — Italian Open (Sun.)
WNBA
10 a.m., ABC — Dallas at Indiana
12:30 p.m., ABC — Phoenix at Las Vegas
6 p.m., NBATV — Chicago at Portland
RADIO
MLB
1 p.m., 1490-AM — Houston at Cincinnati
4:15 pm., 1490-AM — N.Y. Mets at Arizona
All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.
Channel guide: ABC (Channel 9) ACCN is ACC Network (Ch 300 on Cox, Ch 1325 on Comcast, Ch 612 on DirecTV, Ch 402 on Dish) BTN is Big Ten Network (Ch 320 on Cox, Ch 272 on Comcast, Ch 610 on DirecTV, Ch 439 on Dish) CBS (Channel 13) CBSSN is CBS Sports Network (Ch 312 on Cox, Ch 274 on Comcast, Ch 221 on DirecTV, Ch 158 on Dish) Ch 18/58 (Check your guide for correct channel) ESPN (Ch 24 on Cox, Ch 2 on Comcast, Ch 206 on DirecTV, Ch 140 on Dish) ESPN2 (Ch 25 on Cox, Ch 30 on Comcast, Ch 209 on DirecTV, Ch 143 on Dish) ESPNU (Ch 330 on Cox, Ch 266 on Comcast, Ch 208 on DirecTV, Ch 141 on Dish) FOX (Channel 11) FS1 is Fox Sports 1 (Ch 27 on Cox, Ch 32 on Comcast, Ch 219 on DirecTV, Ch 150 on Dish) FS2 is Fox Sports 2 (Ch. 341 on Cox, not available on Comcast, Ch. 618 on DirecTV, Ch. 397 on Dish) GOLF (Ch 65 on Cox, Ch 28 on Comcast, Ch 218 on DirecTV, Ch 401 on Dish) ION (9.5 over the air, Ch 99 on Cox, Ch 305 on DirecTV, Ch 250 on Dish) NBATV is NBA TV (Ch 308 on Cox, Ch 273 on Comcast, Ch 216 on DirecTV, Ch 156 on Dish) NBC (Channel 4) NBCPK is NBC’s Peacock (streaming only) PRIME is Amazon Prime Video SECN is SEC Network (Ch 329 on Cox, Ch 286 on Comcast, Ch 611 on DirecTV, Ch 408 on Dish) TEN is Tennis (Ch 315 on Cox, Ch 277 on Comcast, Ch 217 on DirecTV, Ch 400 on Dish) TNT (Ch 29 on Cox, Ch 36 on Comcast, Ch 245 on DirecTV, Ch 138 on Dish) TRU is TruTV (Ch 52 on Cox, Ch 34 on Comcast, Ch 246 on DirecTV, Ch 242 on Dish) USA (Ch 28 on Cox, Ch 35 on Comcast, Ch 242 on DirecTV, Ch 105 on Dish)