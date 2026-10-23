TV
AUTO RACING
9:30 a.m.
FS2 — NASCAR Trucks Talladega Qualifying
1 p.m.
FS1 — NASCAR Trucks Talladega 225
GOLF
10 a.m.
GOLF — PGA Bermuda Championship
1 p.m.
GOLF — PGA Champions Stifel Charity Classic
7 p.m.
GOLF — LPGA BMW Championship
COLLEGE FOOTBALL
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2 p.m.
ESPN2 — NC Central at Delaware St.
4 p.m.
ESPN — Duke at Virginia
CBSSN — UMass at UConn
ESPNU — Yale at Penn
5:30 p.m.
ESPN2 — Army at Tulsa
6 p.m.
CW — Air Force at Wyoming
7:30 p.m.
ESPN — NC State at Stanford
COLLEGE MEN’S BASKETBALL
7 p.m.
ESPN+ — Eastern Washington at Arizona, exhibition
COLLEGE SOCCER
3 p.m.
ACCN — W: Stanford at North Carolina
5 p.m.
ACCN — M: North Carolina at Duke
COLLEGE WOMEN’S VOLLEYBALL
3 p.m.
ESPN+ — Arizona at West Virginia
4 p.m.
SECN — Texas A&M at Georgia
BTN — Indiana at Ohio St.
6 p.m.
SECN — Ole Miss at Auburn
BTN — Washington at Wisconsin
MLB (WORLD SERIES)
5 p.m.
FOX — Tampa Bay at Milwaukee, Game 1
NBA
4 p.m.
Prime Video — New York at Boston
6:30 p.m.
Prime Video — Houston at San Antonio
NHL
5 p.m.
NHLN — Montréal at Chicago
SOCCER
11:30 a.m.
Peacock / Fandango — Bundesliga: Borussia Mönchengladbach at VfB Stuttgart
Noon
USA — Premier: Nottingham Forest at Ipswich Town
CBSSN — EFL Championship: Bolton vs. Middlesbrough
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Málaga at Alavés
TENNIS
3 a.m. / 8 p.m.
TENNIS — Brussels, Lyon, Almaty, Osaka, Ningbo
RADIO
COLLEGE MEN’S BASKETBALL
7 p.m.
1290-AM — Eastern Washington at Arizona, exhibition
MLB (WORLD SERIES)
5 p.m.
1490-AM — Tampa Bay at Milwaukee, Game 1
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — “Spears and Ali”
3 p.m.
1450-AM — “Eye on the Ball”
4 p.m.
1290-AM — “D.K. on the Sports Tip”
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