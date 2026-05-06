TV
COLLEGE BASEBALL
6 p.m., ESPN+ — New Mexico State at Arizona
COLLEGE GOLF
1 p.m., GOLF — PGA Collegiate, final round
COLLEGE SOFTBALL (CONFERENCE TOURNAMENTS)
8 a.m., ACCN — ACC: Notre Dame vs. Georgia Tech
8 a.m., BTN — Big Ten: Washington vs. Minnesota
8 a.m., SECN — SEC: Texas A&M vs. TBD
10:30 a.m., ACCN — ACC: Louisville vs. NC State
10:30 a.m., BTN — Big Ten: Ohio State vs. Michigan
11 a.m., SECN — SEC: Arkansas vs. TBD
1:30 p.m., BTN — Big Ten: Wisconsin vs. Purdue
2 p.m., ACCN — ACC: Clemson vs. North Carolina
2 p.m., SECN — SEC: Tennessee vs. TBD
4 p.m., BTN — Big Ten: Northwestern vs. Penn State
4:30 p.m., ACCN — ACC: Virginia vs. Pittsburgh
5 p.m., SECN — SEC: LSU vs. Georgia
MLB
11:10 a.m., MLBN — L.A. Dodgers at Houston
4 p.m., PRIME — Texas at N.Y. Yankees (also on MLBN)
6:30 p.m., DBAX — Pittsburgh at Arizona
NBA PLAYOFFS
4 p.m., ESPN — Philadelphia at New York, Game 2
6:30 p.m., ESPN — Minnesota at San Antonio, Game 2
NHL PLAYOFFS
4 p.m., TNT — Montreal at Buffalo, Game 1 (also on TRU)
6:30 p.m., TNT — Anaheim at Vegas, Game 2 (also on TRU)
SOCCER (MEN’S)
Noon, CBS — UEFA: Bayern Munich vs. PSG
Noon, CBSSN — UEFA Europa: Aston Villa vs. Nottingham Forest
4:30 p.m., FS2 — Canadian: CF Montreal vs. Calgary
SOCCER (WOMEN’S)
7 p.m., CBSSN — NWSL: Utah at Houston
TENNIS
11 a.m., TEN — Italian Open
2 a.m., TEN — Italian Open (Thu.)
RADIO
MLB
6:30 p.m.;1490-AM;Pittsburgh at Arizona
TUCSON TALK
7 a.m.;1490-AM;Spears and Ali
3 p.m.;1450-AM;Eye on the Ball
4 p.m.;1290-AM;D.K. on the Sports Tip
All events are Tucson times. Schedule subject to change and/or blackouts.
Channel guide: ACCN is ACC Network (Ch 300 on Cox, Ch 1325 on Comcast, Ch 612 on DirecTV, Ch 402 on Dish) BTN is Big Ten Network (Ch 320 on Cox, Ch 272 on Comcast, Ch 610 on DirecTV, Ch 439 on Dish) CBS (Channel 13) CBSSN is CBS Sports Network (Ch 312 on Cox, Ch 274 on Comcast, Ch 221 on DirecTV, Ch 158 on Dish) DBAX is Arizona Diamondbacks games (Ch 26 on Cox, Ch 1261 on Comcast, Ch 686 on DirectTV) ESPN (Ch 24 on Cox, Ch 2 on Comcast, Ch 206 on DirecTV, Ch 140 on Dish) FS2 is Fox Sports 2 (Ch. 341 on Cox, not available on Comcast, Ch. 618 on DirecTV, Ch. 397 on Dish) GOLF (Ch 65 on Cox, Ch 28 on Comcast, Ch 218 on DirecTV, Ch 401 on Dish) MLBN is MLB Network (Ch 305 on Cox, Ch 271 on Comcast, Ch 213 on DirecTV, Ch 152 on Dish) PRIME is Amazon Prime Video SECN is SEC Network (Ch 329 on Cox, Ch 286 on Comcast, Ch 611 on DirecTV, Ch 408 on Dish) TEN is Tennis (Ch 315 on Cox, Ch 277 on Comcast, Ch 217 on DirecTV, Ch 400 on Dish) TNT (Ch 29 on Cox, Ch 36 on Comcast, Ch 245 on DirecTV, Ch 138 on Dish) TRU is TruTV (Ch 52 on Cox, Ch 34 on Comcast, Ch 246 on DirecTV, Ch 242 on Dish)