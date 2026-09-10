TV
COLLEGE FOOTBALL
5 p.m.
ACCN — Florida A&M at Miami
COLLEGE WOMEN’S SOCCER
4 p.m.
SECN — Vanderbilt at Georgia
BTN — Penn St. at Ohio St.
6 p.m.
SECN — Texas at Arkansas
BTN — Michigan St. at USC
7 p.m.
ESPN+ — NAU at Arizona
8 p.m.
BTN — Maryland at Washington
People are also reading…
FIBA WOMEN’S WORLD CUP
5:15 a.m.
truTV — Quarterfinal
8:30 a.m.
truTV — Quarterfinal
9:30 a.m.
TNT, truTV — Quarterfinal
GOLF
5:30 a.m.
GOLF — DP World Tour
1 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tournament
MLB (NATIONAL)
10 a.m.
MLBN — Houston at Philadelphia
4 p.m.
MLBN — Colorado at N.Y. Yankees
NFL
5:35 p.m.
Netflix — San Francisco vs. L.A. Rams
SOCCER
5:48 a.m.
FS2 — FIFA U20 Women: New Caledonia vs. Spain
8:48 a.m.
FS2 — FIFA U20 Women: Portugal at Colombia
9:45 a.m.
Paramount+ — Champions League: AS Roma vs. Fenerbahce, Shakhtar Donetsk vs. PSV Eindhoven
Noon
Paramount+ — Champions League: Bodo/Glimt vs. Bayern Munich, RB Leipzig vs. Como, Sabah FK vs. Manchester United, Lens vs. Slavia Prague
TENNIS
4 p.m.
ESPN — U.S. Open
RADIO
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — Spears and Ali
3 p.m.
1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m.
1290-AM — D.K. on the Sports Tip
Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)