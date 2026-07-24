TV
AUSTRALIAN FOOTBALL
8 p.m.
Gold Coast at Carlton, FS2
AUTO RACING
Noon
FS1 — NASCAR Trucks IR P Qualifying
2:30 p.m.
FS1 — AR CA IR P 150
5 p.m.
FS1 — NASCAR Trucks IR P 200
CYCLING
4 a.m.
NBCSN / Peacock — Tour de France
EXHIBITION BASEBALL
People are also reading…
5 p.m.
ESPN2 — Savannah Bananas vs. Firefighters
GOLF
1:30 a.m.
GOLF — LPGA Scottish Open
5 a.m.
FS2 — LI V U.K.
5:30 a.m.
GOLF — British Senior Open
1 p.m.
GOLF — PGA 3M Open
MLB (NATIONAL)
1 p.m.
MLBN — Colorado at Milwaukee
3:45 p.m.
Apple TV — N.Y. Yankees vs. Philadelphia
4 p.m.
MLBN — Cleveland at Tampa Bay
4:15 p.m.
Apple TV — Toronto vs. Boston
MLB (REGIONAL)
3:45 p.m.
Nationals.TV / DBACKS.TV / — Arizona at Washington
NFL FLAG CHAMPIONSHIPS
Noon
ESPN2 — Girls Round of 16
3 p.m
ESPN2 — Boys 14U Round of 16
TENNIS
2 a.m.
TENNIS — Kitzbuhel, Estoril, Hamburg, Prague.
THE BASKETBALL TOURNAMENT
4 p.m.
FS2 — Hall In vs. Boeheim’s Army
6 p.m.
FS2 — The Enchantment at AfterShocks
WNBA
5 p.m.
ESPN — 3-Point and Skills Challenge
X GAMES
6 p.m.
ESPN — New Orleans 2026
RADIO
MLB
3:45 p.m.
1490-AM — Arizona at Washington
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — Spears and Ali
3 p.m.
1450-AM — Eye on the Ball
4 p.m.
1290-AM — D.K. on the Sports Tip
Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)