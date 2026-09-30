FOOTBALL
ARIZONA WILDCATS' REMAINING 2026 SCHEDULE
Saturday, Oct. 3 — Cincinnati*, 8 p.m. (FOX)
Saturday, Oct. 10 — at West Virginia*, 9 a.m. (TNT and HBO Max)
Saturday, Oct. 24 — Iowa State*
Saturday, Oct. 31 — at Texas Tech*
Saturday, Nov. 7 — TCU*, 8:15 p.m. (ESPN)
Saturday, Nov. 14 — Utah*
Saturday, Nov. 21 — at Kansas State*
Saturday, Nov. 28 — Arizona State*
* — Big 12 game
ARIZONA CARDINALS' REMAINING 2026 SCHEDULE
Sunday, Oct. 4 — at N.Y. Giants, 10 a.m. (CBS)
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Sunday, Oct. 11 — Detroit, 1:25 p.m. (FOX)
Sunday, Oct. 18 — at L.A. Rams, 1:05 p.m. (FOX)
Sunday, Oct. 25 — Denver, 1:05 p.m. (CBS)
Sunday, Nov. 1 — at Dallas, 11 a.m. (FOX)
Sunday, Nov. 8 — at Seattle, 2:25 p.m. (FOX)
Sunday, Nov. 15 — L.A. Rams, 2:05 p.m. (CBS)
Sunday, Nov. 22 — at Kansas City, 11 a.m. (CBS)
Sunday, Nov. 29 — Washington, 2:25 p.m. (FOX)
Sunday, Dec. 6 — Philadelphia, 2:05 p.m. (FOX)
Sunday, Dec. 20 — N.Y. Jets, 2:05 p.m. (FOX)
Sunday, Dec. 27 — at New Orleans, 11 a.m. (FOX)
Sunday, Jan. 3 — Las Vegas, 2:05 p.m. (CBS)
Week 18 TBD — San Francisco, TBD (TBD)
SOCCER
ARIZONA WILDCATS' REMAINING 2026 SCHEDULE
Friday, Oct. 2 — at Oklahoma State*, 5 p.m. (ESPN+)
Thursday, Oct. 8 — Houston*, 7 p.m. (ESPN+)
Sunday, Oct. 11 — Iowa State*, 1 p.m. (ESPN+)
Friday, Oct. 16 — at Utah*, 6 p.m. (ESPN+)
Thursday, Oct. 22 — Colorado*, 7 p.m. (ESPN+)
Sunday, Oct. 25 — Baylor*, noon (ESPN+)
Friday, Oct. 30 — at Arizona State*, 7 p.m. (ESPN+)
Thursday, Nov. 5 — at TCU*, 5 p.m. (ESPN+)
Nov. 9-14 — Big 12 Championships
* — Big 12 game
VOLLEYBALL
ARIZONA WILDCATS' REMAINING 2026 SCHEDULE
Friday, Oct. 2 — Iowa State*, 6 p.m. (ESPN+)
Sunday, Oct. 4 — Texas Tech*, noon (ESPN+)
Friday, Oct. 9 — at TCU*, 4:30 p.m. (ESPN+)
Sunday, Oct. 11 — at Baylor*, noon (ESPN+)
Thursday, Oct. 15 — at Arizona State*, 7 p.m. (ESPN+)
Saturday, Oct. 17 — BYU*, 6 p.m. (ESPN+)
Friday, Oct. 23 — at West Virginia*, 3 p.m. (ESPN+)
Sunday, Oct. 25 — at Cincinnati*, 10 a.m. (ESPN+)
Friday, Oct. 30 — Houston*, noon (ESPN+)
Sunday, Nov. 1 — UCF*, noon (ESPN+)
Friday, Nov. 6 — Utah*, noon (ESPN+)
Sunday, Nov. 8 — at Texas Tech*, 11 a.m. (ESPN+)
Sunday, Nov. 15 — Arizona State*, 11 a.m. (ESPN+)
Thursday, Nov. 19 — at BYU*, 6:30 p.m. (ESPN+)
Saturday, Nov. 21 — at Utah*, 3 p.m. (ESPN+)
Wednesday, Nov. 25 — Kansas*, 6 p.m. (ESPN+)
Friday, Nov. 27 — Kansas State*, 6 p.m. (ESPN+)
* — Big 12 match
TRIATHLON
ARIZONA WILDCATS' 2026 SCHEDULE
Saturday, Oct. 10 — Cactus Collegiate Cup (in Tucson)
Sunday, Oct. 18 — NCAA West National Qualifier (in Fort Worth, Texas)
Sunday, Nov. 8 — Women’s Collegiate Triathlon National Championship (in Tempe)
BASKETBALL
ARIZONA MEN’S 2026-27 SCHEDULE
Tuesday, Oct. 13 — San Francisco, exhibition
Friday, Oct. 16 — San Diego State, exhibition
Friday, Oct. 23 — Eastern Washington, exhibition
Monday, Nov. 2 — UCLA (in Las Vegas), 8 p.m.
Thursday, Nov. 5 — Cal Poly
Tuesday, Nov. 10 — Northern Arizona
Friday, Nov. 13 — at Auburn
Wednesday, Nov. 18 — UConn
Monday, Nov. 23 — Colorado State (in Lahaina, Hawaii), 9:30 p.m. (ESPN2)
Tuesday, Nov. 24 — TBD (in Lahaina, Hawaii)
Wednesday, Nov. 25 — TBD (in Lahaina, Hawaii)
Tuesday, Dec. 1 — New Orleans
Saturday, Dec. 5 — at St. John’s
Saturday, Dec. 12 — Tennessee Tech
Saturday, Dec. 19 — Arkansas (in Phoenix)
Monday, Dec. 21 — Northern Illinois
Monday, Dec. 28 — Incarnate Word
Saturday, Jan. 2 — at Iowa State*
Wednesday, Jan. 6 — UCF*
Saturday, Jan. 9 — at Kansas State*
Tuesday, Jan. 12 — BYU*
Saturday, Jan. 16 — Arizona State*
Friday, Jan. 22 — at Texas Tech*
Tuesday, Jan. 26 — Utah*
Saturday, Jan. 30 — at West Virginia*
Tuesday, Feb. 2 — at Cincinnati*
Saturday, Feb. 6 — Houston*
Monday, Feb. 8 — TCU*, 7 p.m. (ESPN2)
Saturday, Feb. 13 — at Arizona State*
Tuesday, Feb. 16 — at Oklahoma State*
Saturday, Feb. 20 — Kansas*
Monday, Feb. 22 — at BYU*, 7 p.m. (ESPN)
Saturday, Feb. 27 — Baylor*
Wednesday, March 3 — Colorado*
Saturday, March 6 — at Houston*
Tuesday, March 9-Saturday, March 13 — Big 12 Tournament (in Kansas City)
* — Big 12 game
ARIZONA WOMEN’S 2026-27 SCHEDULE
Thursday, Oct. 22 — Embry-Riddle, exhibition, 6 p.m.
Tuesday, Oct. 27 — Cal State Monterey Bay, exhibition, 6 p.m.
Monday, Nov. 2 — Stanford (in Las Vegas), 10:30 a.m. (TNT)
Sunday, Nov. 8 — Iona, 2 p.m.
Thursday, Nov. 12 — at UCLA
Sunday, Nov. 15 — Oregon State, 7 p.m.
Tuesday, Nov. 19 — New Mexico State, 6 p.m.
Monday, Nov. 23 — Vanderbilt (in Jacksonville), 3 p.m.
Wednesday, Nov. 25 — George Washington (in Jacksonville), 11:30 a.m.
Sunday, Nov. 29 — Sacramento State, 2 p.m.
Saturday, Dec. 5 — at New Mexico
Wednesday, Dec. 9 — Southeast Missouri State, 11 a.m.
Sunday, Dec. 13 — NAU, 2 p.m.
Wednesday, Dec. 16 — Oakland, 6 p.m.
Saturday, Dec. 19 — BYU*
Wednesday, Dec. 30 — at Oklahoma State*
Sunday, Jan. 3 — Iowa State*
Wednesday, Jan. 6 — at Kansas*
Saturday, Jan. 9 — at Kansas State*
Wednesday, Jan. 13 — Texas Tech*, 6 p.m.
Sunday, Jan. 17 — TCU,* 2 p.m.
Wednesday, Jan. 20 — at UCF*
Saturday, Jan. 23 — at Houston*
Wednesday, Jan. 27 — Utah*, 6 p.m.
Jan. 30 — at Arizona State*
Saturday, Feb. 6 — West Virginia*
Wednesday, Feb. 10 — at BYU*
Saturday, Feb. 13 — Baylor*
Tuesday, Feb. 16 — Cincinnati*
Saturday, Feb. 20 — at Colorado*
Wednesday, Feb. 24 — at Utah*
February 27 or 28 — Arizona State*
Wednesday, March 3-Sunday, March 8 — Big 12 Tournament (in Kansas City)
* — Big 12 game
GOLF
ARIZONA WOMEN’S 2026-27 SCHEDULE
Monday, Oct. 5-Tuesday, Oct. 7 — Windy City Classic (in Glencoe, Ill.)
Monday, Oct. 19-Wednesday, Oct. 21 — Abilene Christian Intercollegiate (in Granbury, Texas)
Monday, Feb. 8-Tuesday, Feb. 9 — Thunderbird Intercollegiate (at Tucson Country Club)
Monday, Feb. 22-Tuesday, Feb. 23 — Chevron Collegiate (in Humble, Texas)
Monday, March 1-Wednesday, March 3 — Darius Rucker Intercollegiate (in Hilton Head, S.C.)
Friday, March 19-Sunday, March 21 — Hawkeye El Tigre Invitational (in Puerto Vallarta, Mexico)
Thursday, March 25-Saturday, March 27 — PING ASU Invitational (at Phoenix’s Papago Golf Club)
Tuesday, April 20-Friday, April 23 — Big 12 Championship (in Las Vegas, Nev.)
Monday, May 10-Wednesday, May 12 — NCAA Regional (site TBD)
Friday, May 21-Wednesday, May 26 — NCAA Championship (in Carlsbad, Calif.)
ARIZONA MEN’S 2026-27 SCHEDULE
Monday, Oct. 12-Wednesday, Oct. 14 — Big 12 Match Play (in Salt Lake City)
Monday, Oct. 19-Tuesday, Oct. 20 — Abilene Christian Intercollegiate (in Granbury, Texas)
Monday, Oct. 26-Wednesday, Oct. 28 — East Lake Cup (in Atlanta)
Monday, Feb. 1-Tuesday, Feb. 2 — N.I.T. (at Omni Tucson National Resort)
Thursday, Feb. 11-Saturday, Feb. 13 — John Burns Intercollegiate (in Lihue, Hawaii)
Sunday, Feb. 28-Tuesday, March 2 — Cabo Collegiate (in Cabo San Lucas, Mexico)
Monday, March 8-Tuesday, March 9 — Desimone Invitational (in Daly City, Calif.)
Monday, March 15-Tuesday, March 16 — Arizona Thunderbirds Intercollegiate (at Tucson Country Club)
Monday, April 12-Wednesday, April 14 — Western Intercollegiate (in Santa Cruz, Calif.)
Friday, April 16-Saturday, April 17 — Thunderbird Collegiate (at Phoenix’s Papago Golf Club)
Monday, April 26-Wednesday, April 28 — Big 12 Championship (in Columbus, Texas)
Monday, May 17-Wednesday, May 19 — NCAA Regional (site TBD)
Friday, May 28-Wednesday, June 2 — NCAA Championship (in Carlsbad, Calif.)
CROSS COUNTRY
ARIZONA WILDCATS’ REMAINING 2026-27 SCHEDULE
Friday, Oct. 16 — Pre-National Invitational (in Terre Haute, Ind.)
Saturday, Oct. 31 — Big 12 Championships (in Stillwater, Okla.)
Friday, Nov. 13 — NCAA West Regional (in Sacramento, Calif.)
Saturday, Nov. 21 — NCAA Championships (in Terre Haute, Ind.)
SWIMMING
ARIZONA MEN’S 2026-27 SCHEDULE
Friday, Oct. 2 — Red vs. Blue Intrasquad
Friday, Oct. 9—Saturday, Oct. 10 — SMU Classic (in Dallas)
Friday, Oct. 23 — vs. SMU
Friday, Nov. 6-Saturday, Nov. 7 — vs. USC, UCLA and Arizona State (in Los Angeles)
Thursday, Nov. 12-Saturday, Nov. 14 — Texas Diving Invitational (in Austin)
Wednesday, Nov. 18-Saturday, Nov. 21 — Wolfpack Elite GAC Invite (in Greensboro, N.C.)
Wednesday, Dec. 9-Tuesday, Dec. 15 — USA Diving Nationals (in Midland, Texas)
Sunday, Dec. 20-Monday, Dec. 21 — vs. Hawaii
Friday, Jan. 15-Saturday, Jan. 16 — Big 12 West (ASU, Utah, BYU, Kansas — in Tucson)
Thursday, Jan. 28-Saturday, Jan. 30 — Lumberjack Diving Invitational (in Flagstaff)
Saturday, Feb. 6 — at Arizona State
Tuesday, Feb. 23-Saturday, Feb. 27 — Big 12 Championships (in Greensboro, NC)
Monday, March 8-Wednesday, March 10 — NCAA Diving Zones (in Flagstaff)
Wednesday, March 24-Saturday, March 27 — Men's NCAA Championships (in Austin)
ARIZONA WOMEN’S 2026-27 SCHEDULE
Friday, Oct. 2 — Red vs. Blue Intrasquad
Friday, Oct. 9—Saturday, Oct. 10 — SMU Classic (in Dallas)
Friday, Oct. 23 — vs. SMU
Friday, Nov. 6-Saturday, Nov. 7 — vs. USC, UCLA and Arizona State (in Los Angeles)
Thursday, Nov. 12-Saturday, Nov. 14 — Texas Diving Invitational (in Austin)
Wednesday, Nov. 18-Saturday, Nov. 21 — Wolfpack Elite GAC Invite (in Greensboro, N.C.)
Wednesday, Dec. 9-Tuesday, Dec. 15 — USA Diving Nationals (in Midland, Texas)
Sunday, Dec. 20-Monday, Dec. 21 — vs. Hawaii
Thursday, Jan. 7 — vs. Northern Arizona
Friday, Jan. 15-Saturday, Jan. 16 — Big 12 West (ASU, Utah, BYU, Kansas — in Tucson)
Thursday, Jan. 28-Saturday, Jan. 30 — Lumberjack Diving Invitational (in Flagstaff)
Saturday, Feb. 6 — at Arizona State
Tuesday, Feb. 23-Saturday, Feb. 27 — Big 12 Championships (in Greensboro, NC)
Monday, March 8-Wednesday, March 10 — NCAA Diving Zones (in Flagstaff)
Wednesday, March 17-Saturday, March 20 — Women's NCAA Championships (in Austin)
HOCKEY
TUCSON ROADRUNNERS’ 2026-27 SCHEDULE
Saturday, Oct. 3 — Colorado, 7 p.m.
Sunday, Oct. 4 — Colorado, 4 p.m.
Friday, Oct. 9 — at San Jose, 7 p.m.
Saturday, Oct. 10 — at San Jose, 6 p.m.
Friday, Oct. 16 — San Diego, 7 p.m.
Saturday, Oct. 17 — San Diego, 7 p.m.
Friday, Oct. 23 — at Henderson, 7 p.m.
Saturday, Oct. 24 — at Henderson, 6 p.m.
Wednesday, Oct. 28 — at Coachella Valley, 7 p.m.
Friday, Oct. 30 — at Ontario, 7 p.m.
Saturday, Oct. 31 — at Ontario, 3 p.m.
Friday, Nov. 6 — Coachella Valley, 7 p.m.
Saturday, Nov. 7 — Coachella Valley, 7 p.m.
Saturday, Nov. 14 — Texas, 7 p.m.
Sunday, Nov. 15 — Texas, 4 p.m.
Friday, Nov. 20 — at Abbotsford, 7 p.m.
Saturday, Nov. 21 — at Abbotsford, 5 p.m.
Tuesday, Nov. 24 — at Texas, 6 p.m.
Wednesday, Nov. 25 — at Texas, 6 p.m.
Saturday, Nov. 28 — San Jose, 7 p.m.
Sunday, Nov. 29 — San Jose, 4 p.m.
Wednesday, Dec. 2 — at Coachella Valley, 8 p.m.
Friday, Dec. 4 — at San Diego, 8 p.m.
Saturday, Dec. 5 — at San Diego, 7 p.m.
Friday, Dec. 11 — Henderson, 7 p.m.
Saturday, Dec. 12 — Henderson, 7 p.m.
Tuesday, Dec. 15 — Ontario, 6:30 p.m.
Wednesday, Dec. 16 — Ontario, 6:30 p.m.
Saturday, Dec. 19 — at Colorado, 6:05 p.m.
Sunday, Dec. 20 — at Colorado, 2:05 p.m.
Sunday, Dec. 27 — at San Diego, 6 p.m.
Tuesday, Dec. 29 — Colorado, 6:30 p.m.
Thursday, Dec. 31 — Colorado, 4 p.m.
Saturday, Jan. 2 — at San Diego, 7 p.m.
Tuesday, Jan. 5 — San Diego, 6:30 p.m.
Friday, Jan. 8 — at Colorado, 7:05 p.m.
Saturday, Jan. 9 — at Colorado, 6:05 p.m.
Friday, Jan. 15 — Henderson, 7 p.m.
Saturday, Jan. 16 — Henderson, 7 p.m.
Tuesday, Jan. 19 — Iowa, 6:30 p.m.
Wednesday, Jan. 20 — Iowa, 6:30 p.m.
Saturday, Jan. 23 — at San Jose, 4 p.m.
Sunday, Jan. 24 — at San Jose, 4 p.m.
Friday, Jan. 29 — Abbotsford, 7 p.m.
Saturday, Jan. 30 — Abbotsford, 7 p.m.
Wednesday, Feb. 3 — at Coachella Valley, 8 p.m.
Friday, Feb. 5 — at Henderson, 8 p.m.
Saturday, Feb. 6 — at Henderson, 7 p.m.
Friday, Feb. 12 — at Iowa, 6 p.m.
Saturday, Feb. 13 — at Iowa, 5 p.m.
Friday, Feb. 19 — San Jose, 7 p.m.
Saturday, Feb. 20 — San Jose, 7 p.m.
Tuesday, Feb. 23 — Ontario, 6:30 p.m.
Wednesday, Feb. 24 — Ontario, 6:30 p.m.
Saturday, Feb. 27 — Abbotsford, 7 p.m.
Sunday, Feb. 28 — Abbotsford, 4 p.m.
Friday, March 5 — Bakersfield, 7 p.m.
Saturday, March 6 — Bakersfield, 7 p.m.
Tuesday, March 9 — at Abbotsford, 7 p.m.
Wednesday, March 10 — at Abbotsford, 7 p.m.
Friday, March 12 — at Calgary, 6 p.m.
Sunday, March 14 — at Calgary, 11 a.m.
Wednesday, March 17 — San Diego, 7 p.m.
Saturday, March 20 — Calgary, 7 p.m.
Sunday, March 21 — Calgary, 4 p.m.
Wednesday, March 24 — at Bakersfield, 6:40 p.m.
Friday, March 26 — at Coachella Valley, 7 p.m.
Saturday, March 27 — at Ontario, 6 p.m.
Friday, April 2 — at Ontario, 7 p.m.
Saturday, April 3 — at Bakersfield, 7:10 p.m.
Friday, April 9 — Coachella Valley, 7 p.m.
Saturday, April 10 — Coachella Valley, 7 p.m.
BASEBALL
ARIZONA WILDCATS’ 2026 FALL SCHEDULE
Thursday, Oct. 1 — vs. Naranjeros de Hermosillo, 5 p.m. (at Kino Stadium)
Friday, Oct. 9 — vs. Naranjeros de Hermosillo, 6 p.m. (at Hi Corbett Field)
Saturday, Oct. 17 — vs. Pima Community College, 1 p.m. (at Hi Corbett Field)
Friday, Oct. 23 — vs. Central Arizona College, 6 p.m. (at Hi Corbett Field)
Sunday, Nov. 1 — vs. Vanderbilt, 11 a.m. (in Las Vegas)