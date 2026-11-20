TV
AUTO RACING
9 p.m.
Apple TV — F1: Las Vegas Qualifying
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
10:30 a.m.
ESPN2 — Oklahoma State at Minnesota
Noon
CBSSN — George Washington at UAB
1 p.m.
ESPN2 — Northwestern at Virginia Tech
2:30 p.m.
CBSSN — Rhode Island at Liberty
3 p.m.
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ACCN — Manhattan at Miami
3:30 p.m.
ESPN2 — Dayton at Utah
5 p.m.
ACCN — Loyola Maryland at Virginia
BTN — Oakland at Purdue
CBSSN — Baha Mar: Teams TBD
5:30 p.m.
TNT — Iowa at Xavier
6 p.m.
CBS — Kentucky at Indiana
ESPNU — Georgia at Georgia Tech
7 p.m.
BTN — Eastern Illinois at Illinois
ACCN — Marshall at North Carolina
YouTube — Sam Houston at Boise State
CBSSN — Baha Mar: Teams TBD
8 p.m.
YouTube — Alabama State at Fresno State
9 p.m.
ESPN2 — Saint Louis at Saint Mary’s
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
Peacock — Seton Hall at UConn
6:30 p.m.
YouTube — Harvard at Colorado State
8 p.m.
Peacock / NBCSN — Stanford at Washington
9 p.m.
BTN — Baylor at USC
COLLEGE FIELD HOCKEY
10 a.m.
ESPNU — NCAAs: Harvard vs. Maryland
12:30 p.m.
ESPNU — NCAAs: Northwestern vs. UConn
COLLEGE FOOTBALL
4 p.m.
FS1 — Iowa State at UCF
5:30 p.m.
ESPN — Clemson at Duke
ESPN2 — Bowling Green at Toledo
6 p.m.
Fox — Oregon at Michigan State
CW — UTEP at Air Force
7 p.m.
FS1 — New Mexico at Wyoming
COLLEGE VOLLEYBALL (Conference tournaments)
9 a.m.
BTN — Big Ten: USC vs. Michigan
10 a.m.
SECN — SEC: Ole Miss vs. Georgia
11 a.m.
BTN — Big Ten: Maryland vs. Washington
12:30 p.m.
SECN — SEC: Oklahoma vs. Arkansas
1 p.m.
BTN — Big Ten: Rutgers vs. Michigan St.
3 p.m.
SECN — SEC: South Carolina vs. LSU
5:30 p.m.
SECN — SEC: Alabama vs. Auburn
GOLF
10 a.m.
GOLF — PGA: RSM Classic
1 p.m.
GOLF — LPGA: CME Group Tour Championship
NBA
5:30 p.m.
Prime Video — Toronto at Detroit
8 p.m.
Prime Video — Houston at Denver
SOCCER
5:48 a.m.
FS2 — FIFA U17: Vietnam vs. Belgium
7:48 a.m.
FS2 — FIFA U17: Jamaica at Italy
12:30 p.m.
USA — Bundesliga: FC Cologne at Bayern Munich
1 p.m.
ESPN Deportes / ESPN+ — La Liga: Espanyol at Athletic Club
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — ATP Finals Singles Round Robin
10 a.m.
TENNIS — ATP Finals Doubles Round Robin
12:30 p.m.
TENNIS — ATP Finals Singles Round Robin
4 a.m. (Sat.)
TENNIS — ATP Finals: Doubles Semifinal
RADIO
NBA
7:30 p.m.
1490-AM — Phoenix at Utah
TUCSON TALK
7 a.m.
1490-AM — “Spears and Ali”
3 p.m.
1450-AM — “Eye on the Ball”
4 p.m.
1290-AM — “D.K. on the Sports Tip”
Check with your TV provider for full listings and specific channel numbers. Not all channels are available on all TV packages. (Subject to change.)